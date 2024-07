Khách nước ngoài học đổ bánh xèo, cuốn bò lá lốt ở Sài Gòn

Món cuối của buổi học là thực hành đổ bánh xèo, phần các du khách mong chờ nhất. Lớp học chuẩn bị bếp ga mini, chảo gang và các nguyên liệu làm bánh xèo. Người hướng dẫn thực hành đổ bánh xèo cho thực khách quan sát.

Món bánh truyền thống thường sử dụng bếp than củi nhưng lớp học sử dụng bếp ga đảm bảo an toàn và khách có thể thực hành ở nhà. Để bánh xèo ám mùi khói giống như dùng bếp than, chảo gang cần được tráng qua một lớp dầu mỏng, hơ viền chảo đều quanh lửa lớn 2-3 phút đến khi bốc khói. Sau đó mới đến bước xào tôm thịt, đổ bột bánh. Người hướng dẫn cũng chỉ mẹo làm bánh xèo giòn là sử dụng nước soda thay nước lọc pha bột thông thường.