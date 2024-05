Khách nước ngoài háo hức với Lễ hội bánh mì Việt

TP HCMNhiều du khách ngoại quốc cho biết đã nghe ngóng Lễ hội bánh mì từ sớm, háo hức chờ đợi đến ngày mở cửa để đến thưởng thức các loại bánh mì Việt.

Hai ngày lễ hội bánh mì diễn ra ở công viên Lê Văn Tám, quận 1, các gian hàng thu hút hàng nghìn thực khách trong và ngoài nước tìm đến thưởng thức.

Will Courageux, người Pháp, cho biết anh bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để dự Lễ hội bánh mì. Trong ngày đầu tiên 17/5, anh thử bánh mì que Hải Phòng, bánh mì thập cẩm đặc biệt, bánh mì bơ, bánh mì chả. Will tiếp tục quay lại lễ hội ngày thứ hai vào hôm nay để vui chơi cuối tuần cùng bạn, tìm tiệm bánh Huỳnh Hoa nổi tiếng Sài Gòn. Du khách Pháp biết đến tiệm này qua những đoạn video ghi lại cảnh xếp hàng dài tràn ra đường để chờ mua được ổ bánh mì của khách nước ngoài.

Anh cho hay khi ghé tiệm ở lễ hội không phải chờ quá lâu, khoảng 5 phút là nhận được bánh. Ổ bánh mì của tiệm Huỳnh Hoa "đúng như những gì mọi người miêu tả", to gấp 2, 3 lần bánh mì thông thường, nhiều loại nhân, pate và bơ thấm đẫm. "Ăn một ổ là đủ no cả chiều", Will cho biết.

Will Courageux (phải), du khách Pháp và Keiichi, du khách Nhật tại lễ hội bánh mì ở công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP HCM, chiều 18/5. Ảnh: Bích Phương

Nam du khách Pháp nói đã sinh sống ở Việt Nam 5 năm và có tình yêu đặc biệt dành cho bánh mì Việt. Anh đi du lịch nhiều nơi dọc đất nước, thử qua nhiều món ngon và ăn nhiều loại bánh mì, mỗi lần là một loại nhân khác. Will thích bánh mì heo quay, bánh mì chả, bánh mì pate trứng và bánh mì ốp la bơ.

Bánh mì cũng là đặc sản của Pháp nhưng Will nói khác hoàn toàn bánh mì Việt. Bánh mì Pháp thường có vị béo, không nhiều nhân như ở Việt Nam.

"Tại Pháp, bánh mì nhân mặn thường tách riêng như jambong, thịt gà, pate, không kết hợp như ở Việt Nam", Will nói.

Một điều khiến Will ''mê" bánh mì Việt đó chính là tiện lợi, có thể ăn ở mọi nơi, dùng vào mọi bữa trong ngày.

Keiichi, du khách Nhật Bản, đến lễ hội bánh mì do bạn bè giới thiệu. Anh đã ở Sài Gòn được 7 tháng và hầu như ngày nào cũng ăn bánh mì. Ngay khi biết tin thành phố có lễ hội bánh mì, Keiichi háo hức đến vì tại đây tập trung nhiều tiệm nổi tiếng ở TP HCM mà anh chưa có dịp ghé thử. Anh nhận xét lễ hội vui, đông người nhưng không gian rộng rãi và không phải xếp hàng quá lâu để mua bánh.

Trước khi sang Việt Nam, anh từng ăn bánh mì ở Nhật, tại quán do người Việt mở. Keiichi thấy hương vị không quá khác biệt, nhưng nhân ăn kèm ở Việt Nam "nhiều không đếm xuể". Keiichi bày tỏ mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn các lễ hội ẩm thực Việt, như lễ hội phở, bánh tráng.

Hầu hết khách nước ngoài đều ấn tượng với các loại nhân bánh mì, nhiều loại nhân kết hợp họ chưa từng biết đến. Sau 15 phút dạo quanh lễ hội, Laura và Emma, du khách Nam Phi, cũng tìm thấy cho mình một tiệm bánh mì thực vật dành cho người ăn chay.

Hai du khách cho biết đã ở Việt Nam được 6 tháng và rất thích món bánh mì của người Việt. Laura và Emma đang thuê một căn hộ dịch vụ ở gần công viên Lê Văn Tám, biết thông tin lễ hội bánh mì tổ chức ở công viên này từ đầu tháng và háo hức chờ đến ngày mở cửa.

Laura và Emma mua bánh mì nấm giá 15.000 đồng mỗi ổ tại Lễ hội bánh mì ngày 17/5. Ảnh: Quỳnh Trần

Emma cho hay không khí lễ hội sôi động, bày bán nhiều loại bánh mì mà cô chưa từng thử qua. Vì ăn chay nên hai du khách ghé gian hàng bánh mì thực vật trong lễ hội và mua hai ổ bánh mì nấm. Những ngày mới đến Việt Nam, hai du khách từng nghĩ bánh mì chỉ có nhân mặn, tới nay cả hai đã phát hiện ra nhiều tiệm bán bánh mì chay nhân nấm, chả chay, bì chay.

"Bánh mì có giá rất rẻ, nhiều loại nhân và có thể ăn vào mọi lúc trong ngày", Laura và Emma nói.

Laura cho hay khi du lịch bất kỳ quốc gia nào cũng tìm đến những lễ hội ẩm thực để thưởng thức món ngon địa phương. Trước đó, cô đã tham gia lễ hội món chay ở Việt Nam. Hai du khách ấn tượng vì thấy "ai cũng cầm một ổ bánh mì và chai nước trên tay". Thời tiết ở TP HCM dịp lễ hội đã dễ chịu hơn nhiều so với tháng trước, Emma không thấy mệt khi tham gia các hoạt động đông người ngoài trời.

Khảo sát một số gian hàng trong lễ hội, nhiều chủ tiệm nhận xét khách nước ngoài rất thích bánh mì. Chị Lê Kim Hoa, chủ tiệm bánh mì Huỳnh Hoa, cho hay khách hàng của tiệm phần lớn là người nước ngoài. Năm ngoái tiệm không tham gia, nhiều du khách nước ngoài đến lễ hội không thấy nên đã tìm đến đến tận nơi hỏi. "Năm nay tiệm chúng tôi tham gia để đưa bánh mì đến với nhiều du khách quốc tế hơn nữa", chị Hoa nói.

Bích Phương