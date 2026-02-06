Khách Mỹ khen đồ ăn Việt, thất vọng với ẩm thực Nhật

Sophie Steiner có hơn 10 năm ở châu Á đánh giá cao đồ ăn ở TP HCM, ấn tượng với những quán vỉa hè, nhưng không hài lòng với ẩm thực khi đến Tokyo.

Sophie Steiner, người Mỹ, đến châu Á thăm bạn trai ở Hong Kong năm 2009. Từ đó, cô trải qua chuyện tình dài với châu lục này, khi ghé thăm hàng loạt điểm đến và trải nghiệm ẩm thực.

Cô hạ cánh ở sân bay Hong Kong với sự háo hức, tò mò. Bữa ăn đầu tiên với dim sum giống như sự khai sáng. Cô bạn trai và khoảng 10 người bạn quây quần quanh chiếc bàn chất đầy bánh bao, bánh khoai môn, thịt kho, há cảo và nhiều món khác.

"Tôi ăn không ngừng dù kỹ năng cầm đũa còn hạn chế. Khi cố gắp một chiếc bánh bao còn nóng, tôi bị trượt tay. Chiếc bánh rơi thẳng vào tách trà, nước bắn tung tóe. Xấu hổ vô cùng, tôi tự thề với mình sẽ dùng đũa trong mọi bữa ăn cho đến khi thành thạo", cô kể về trải nghiệm đầu tiên.

Mười bảy năm sau, kỷ niệm đó đã định hình con người và cả sự nghiệp của cô với tư cách là một người trải nghiệm ẩm thực. Qua những chuyến đi, cô đánh giá cao đồ ăn ở Bangkok (Thái Lan), TP HCM (Việt Nam), Thành Đô (Trung Quốc), và hơi "thất vọng" với ẩm thực Nhật.

Sophie Steiner với bánh xèo ở TP HCM. Ảnh: BI

Sophie lần đầu đến TP HCM năm 2017 và quay lại thêm ba lần trong cùng năm đó. Thành phố ảnh hưởng văn hóa du nhập của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Campuchia, Pháp và Mỹ để hình thành một phong cách ẩm thực riêng, nơi hương vị, cách chế biến và nguyên liệu hòa quyện.

Ẩm thực đường phố là xương sống của TP HCM, với những xe đẩy nuôi sống người dân. Chiều xuống, các góc phố biến thành quán ăn với bàn ghế nhựa, xe máy và tiếng cười nói. Cô đã ăn không ít ở những nơi này.

"Bún thịt nướng Nguyễn Trung Trực, một quán bình dân hơn 30 năm tuổi, nổi tiếng với tô bún đầy ắp thịt nướng, chả giò, đồ chua và rau thơm; Bún cá xe đẩy, quán khuya với những tô canh chua nóng hổi nấu cùng cá chiên, dứa, me và cà chua; Xíu mại chén Đèn Dầu, nơi những viên xíu mại dai mềm được phục vụ trong nước dùng thơm, ăn kèm bánh mì giòn", Sophie miêu tả. Dù quay lại bao nhiêu lần, TP HCM với cô cũng lúc nào cũng có sẵn nhiều quán nhỏ ven đường với những chiếc ghế nhựa.

Cùng với TP HCM, Sophie đánh giá cao Bangkok, Thái Lan, nơi được cô gọi là "Thủ đô của ẩm thực đường phố thế giới". Từ những quầy hàng tấp nập bên đường đến các quán nhỏ trong ngõ, ẩm thực Thái Lan đã níu chân cô quay lại không dưới chục lần. Ngoài pad thai, xôi xoài quen thuộc, nơi đây còn có một di sản hương vị đậm đà, bùng nổ, rất hợp để thưởng thức cùng một ly trà sữa Thái ngọt mát.

Sophie với đồ ăn đường phố Thái Lan. Ảnh: BI

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi cô tình cờ tạt vào một cửa hàng nhỏ để trú mưa. Mải nhìn mưa, cô bỏ qua nồi nước dùng đang sôi, cho đến khi ngồi xuống và gọi tô mì trứng Lung Cheay. Quán nổi tiếng với món tom yum khô, ăn kèm thịt lợn quay mềm và trứng luộc lòng đào. Với cô, đây là câu chuyện "từ xe đẩy đến thành công" điển hình của ẩm thực Thái. Hàng dài xếp hàng trước quán ngày nay khác xa khởi đầu khiêm tốn khi cô ăn.

Các món ăn khác mà Sophie không bao giờ bỏ lỡ ở Bangkok còn có hải sản sốt cay tại Pa Nee Kung Chae Nam Pla, gà chiên tỏi giòn ở Polo Fried Chicken, hay cua chiên Talad Noi, nơi các tín đồ tinh bột tìm đến để xoa dịu cơn say đêm.

Thành phố ẩm thực thứ ba ở châu Á mà Sophie chọn là Thành Đô, Trung Quốc. Nổi tiếng với đồ ăn "siêu cay level 11", thủ phủ ẩm thực Tứ Xuyên khiến cô "mê mệt" và cũng là điểm đến yêu thích khi khám phá ẩm thực Trung Hoa. Hoành thánh có mặt khắp nơi, nhưng chỉ ở Thành Đô mới có hoành thánh ngập dầu ớt. Những chiếc bánh nhỏ xinh, phủ dầu ớt xuất hiện khắp nơi, mỗi quán lại có công thức riêng, tạo nên "cuộc chiến" giành fan trung thành.

Cũng tại đây, mì nước ngọt làm nổi bật "quái vị" trứ danh của Tứ Xuyên, tạo nên sự hòa quyện giữa cay, mặn, béo, chua và ngọt. Sợi mì dai được phủ nước sốt từ xì dầu, dầu ớt, mè, tỏi, đậu phộng nghiền, hoa tiêu và siro đường nâu, tạo nên "lớp áo" đầy mê hoặc.

Tokyo, Nhật Bản là nơi mà Sophie nhiều lần cảm thấy thất vọng hơn là thỏa mãn, dù đã thưởng thức những tô mì ramen ở quán nổi tiếng nhất. Nhật Bản từng là một trong những nền ẩm thực Sophie yêu thích nhất, từ cá ngừ bào dày được áp chảo trên rơm khô, đến những nồi oden (lẩu hầm xiên tre) nóng hổi bên đường, với củ cải, đậu hũ và chả cá ngập trong nước dùng, các chuyến đi khắp Nhật Bản luôn rất trọn vẹn.

Món oden ở Nhật Bản. Ảnh: BI

"Tôi nhận ra không chỉ Tokyo mà cả Nhật Bản nói chung đang chịu ảnh hưởng của du lịch đại trà và sự thổi phồng quá mức", cô nói. Việc sưu tầm đồ kawaii, uống matcha thay cà phê, kể vanh vách các bộ phim của Miyazaki đang rất "mốt". Cô còn xăm một bát mì ramen phong cách anime trên tay. Thường được xem là đỉnh cao của ẩm thực Nhật Bản, Tokyo dễ khiến du khách chạy theo những quán ramen được "viral" trên mạng xã hội, tiệm bánh pancake hay các khu chợ phải đến, với thời gian xếp hàng lâu và giá cao nhưng chất lượng không tương xứng.

"Tôi thường khó phân biệt đâu là thực sự xuất sắc. Điều này tồn tại ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, nhưng với tôi, rõ rệt nhất ở Tokyo", cô nói. Dù vậy, cô luôn tin rằng vẫn còn chỗ cho một chương mới trong câu chuyện tình ẩm thực châu Á của mình.

Tâm Anh (theo Business Insider)