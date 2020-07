Khách mua xe Mercedes tăng vọt nhờ giảm trước bạ

Doanh số tháng 6 của Mercedes Việt Nam tăng vọt, dù lệ phí trước bạ chỉ áp dụng sau vài ngày cuối tháng.

Hãng xe Đức bán gần 700 xe trong tháng 6, tăng 17% so với tháng 6 năm ngoái, dù năm nay tình hình thị trường khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Nếu so với hai tháng trước đó là tháng 4 và 5 năm nay, lượng xe bán ra của tháng 6 tăng 2-3 lần. Đại diện hãng cho biết, sức mua đã dần hồi phục từ tháng 5, nhưng bùng nổ vào tháng 6 chủ yếu bởi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp, áp dụng từ 28/6.

Mercedes là thương hiệu xe sang duy nhất lắp ráp ở Việt Nam nên tạo lợi thế rất lớn so với các đối thủ trong nửa năm còn lại. Với một chiếc C-class từ khoảng 1,4 tỷ, khách đã tiết kiệm được 70 triệu nhờ trước bạ, con số đủ lớn để khách phải cân đối, nếu đang phân vân với các đối thủ như seires 3 hay A4.

Một mẫu GLC tại đại lý. Ảnh: Diệp Phạm

Nhiều khách đã đặt cọc xe từ tháng 5 hoặc đầu tháng 6 nhưng chờ tới những ngày cuối tháng 6 mới nhận xe và ra biển. Ví như Bích Vân, TP HCM, chị mua chiếc C180 màu đỏ, tính cả các chương trình giảm giá của đại lý cũng như trước bạ, chị tiết kiệm hơn 100 triệu đồng.

Nhờ doanh số tốt của tháng 6, số xe bán ra nửa đầu 2020 của Mercedes Việt Nam giảm nhẹ 10% so với cùng kỳ 2019, đã tốt hơn nhiều so với dự tính của hãng vì kinh tế khó khăn. Với lợi thế này, hãng xe Đức kỳ vọng doanh số năm nay sẽ đi ngang so với 2019. Việc giữ tốc độ bán hàng không bị suy giảm đã là một thành công với bất cứ hãng xe nào. VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam dự báo lượng xe bán ra năm nay giảm 15-20%.

Các đối thủ của Mercedes vốn là xe nhập khẩu không có màn bứt tốc như vậy. Lexus trong tháng 6 bán được 163 xe, tăng nhẹ 13% so với tháng 5. Tương tự, BMW bán khoảng hơn 70 chiếc tháng 6, trong khi tháng 5 là hơn 50 chiếc.

Sau nửa năm, Mercedes vẫn đứng đầu thị trường với khoảng 70% thị phần, tiếp đó theo thứ tự là Lexus, BMW, Volvo, Audi, Porsche...

Tuy bán tốt nhưng đại diện hãng lại tỏ ra lo lắng vì từ giờ tới cuối năm, thời gian chờ nhận xe của khách hàng sẽ tăng lên, đặc biệt với các màu tiêu biểu. Lượng khách đã đặc cọc còn cao hơn tháng 6, nên tháng 7-8 sẽ càng khó khăn về nguồn cung. Các "combo" màu ngoại thất - nội thất mà khách mua xe Mercedes hay lựa chọn như trắng-nâu, đen-đen đang có dấu hiệu chậm cung, bởi nguồn linh kiện, phụ tùng không sẵn.

Lý do thiếu hàng là bởi kế hoạch nhập linh kiện phải lên trước đó cả năm nên không thể linh hoạt thay đổi ngay lập tức. "Bởi vậy, càng về cuối năm, màu "hot" sẽ càng hiếm hàng", vị đại diện chia sẻ.

Với ưu đãi 50% trước bạ của Chính phủ, nhiều khả năng Mercedes sẽ không có thêm chương trình khuyến mãi nào quá hấp dẫn từ giờ tới hết năm, ngay cả khi rơi vào tháng Ngâu. Mua xe hiện tại dường như là lúc khách hàng được lợi nhiều nhất.

Đức Huy