Khách lẻ không bắt buộc mua vé vào phố cổ Hội An

Quảng NamTừ ngày 15/5, Hội An thực hiện bán vé khách theo tour, còn khách lẻ vào phố cổ ăn uống, chụp ảnh không bắt buộc mua vé.

Hội An sẽ tập trung kiểm soát khách đi theo tour (có hướng dẫn viên), ai không mua vé không được vào phố cổ. "Khách đi lẻ, gia đình tham quan sẽ được mời mua vé, họ mua thì tốt không mua thì thôi. Khách vào với mục đích ăn tối, uống cà phê, chụp hình cưới không bắt buộc mua vé", ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố, cho hay trong cuộc họp báo chiều 11/5.

Ngoài ra, các điểm vào phố cổ sẽ có người chào mời, hướng dẫn tham quan cụ thể. Lãnh đạo Hội An cũng cho biết bỏ kế hoạch phân hai lối đi, nhận diện người Hội An và du khách. Giá vé vẫn giữ nguyên mức 120.000 đồng với khách quốc tế và 80.000 đồng một lượt khách nội địa.

Một đoàn khách nước ngoài tham quan Hội An chiều 11/5. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó ngày 3/4, thành phố Hội An cho biết đang thực hiện phương án tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan phố cổ, trong đó có nội dung bán vé cho mọi du khách và phân luồng đi lại. Thời gian dự kiến áp dụng từ 15/5, thời gian bán vé từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè và 7h30 đến 21h vào mùa đông.

Thông báo này vấp phải nhiều sự phản đối. Ông Sơn cho hay phương án chưa lấy ý kiến, chưa phản biện nên thông tin không đầy đủ về nội dung cũng như các bước tiến hành. Việc này khiến nhiều người hiểu sai cách làm.

Vé vào phố cổ Hội An được triển khai từ 1995 và đã thay đổi mức giá nhiều lần. Những người mua vé được tham quan các điểm di tích, những người không mua vé chỉ đi lại trong phố. Ông Sơn nói gần đây có tình trạng nhiều doanh nghiệp du lịch lợi dụng sự dễ dãi của Hội An, đối xử không công bằng với du khách. Họ cắt xén, không đưa khách vào các điểm di tích dù đã thu tiền. Một số tour còn tổ chức chui.

"Nếu Hội An không tăng cường kiểm soát thì có lúc trở thành điểm du lịch miễn phí. Không có nguồn thu thì không thể tu bổ, triển khai các hoạt động văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường", Chủ tịch TP Hội An nói và khẳng định quá trình triển khai thu phí không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân, không làm kiểu "ngăn sông cấm chợ", không ảnh hưởng đến thương hiệu "Hội An nhân tình thuần hậu".

Đắc Thành