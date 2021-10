Khách hàng phải chờ xe mới lâu hơn vì bọ xít

AustraliaNhững tháng qua, thời gian giao xe vốn lâu hơn bình thường do dịch bệnh và thiếu linh phụ kiện, giờ đây còn dài thêm do côn trùng có hại.

Ôtô nhập khẩu tới Australia qua đường biển bị trì hoãn do các container phải được hun trùng, theo ABC News. Loài bọ xít nâu vốn bị từ chối cho vào quốc gia này do những quy định về an ninh sinh học giờ được siết chặt hơn trong mùa sinh sản, tháng 9 đến tháng 4, khi loài vật này trú ngụ trên những chuyến tàu biển. Quy định được áp dụng đặc biệt triệt để đối với tàu đến từ Mỹ, châu Âu và châu Á, nơi bọ xít nâu rất phổ biến và cũng là nơi nhiều mẫu xe được sản xuất để đưa đi khắp thế giới.

Ôtô nhập khẩu ra khỏi tàu biển tại một cảng Australia. Ảnh: Mercator Cargo

Andrew Tongue, người đứng đầu phòng an ninh sinh học thuộc Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Austraia, nói rằng loài bọ này có thể gây "tác động phá hoại" tới nông nghiệp của Australia bởi khả năng gây hại tới cây lương thực.

"Loài bọ này có khả năng trú ngụ, sinh sống trên cây, dễ dàng sinh sôi nảy nở nhanh chóng khi tới khác khu vực mới", Tongue cho biết.

Bọ xít có thể ẩn náu với số lượng lớn trong các tòa nhà hay thiết bị máy móc hàng tháng trời ở trạng thái ngủ đông, trước khi gặp nhiệt độ ấm hơn và bắt đầu phá hoại. Trong 2020, nhiều bọ xít nâu được phát hiện trên các tàu biển cũng như hàng hóa nhập cảng Australia.

Nhưng không chỉ ở Australia, bọ xít cũng là mối lo với các nhà chức trách New Zealand. Năm 2019, những quy định mới ra đời nhằm ngăn chặn loài côn trùng có hại này xâm nhập quốc gia này thông qua máy móc và ôtô nhập khẩu.

Một thông báo của Bộ Các ngành công nghiệp cơ bản New Zealand về loài bọ xít dán gần chỗ các mẫu xe mới nhập khẩu tại một hãng vận chuyển. Ảnh: Wallenius Wilhelmsen

Lúc này, bọ xít đang góp phần khiến chuỗi sản xuất ôtô toàn cầu thêm rối loạn sau khi các hãng xe đã phải tạm dừng hoặc giảm lượng đơn đặt hàng chip.

"Phần lớn ôtô hiện đại có khoảng 300-3.000 chip. Chip cũng mất 26 tuần, hoặc nửa năm, để được sản xuất từ ban đầu theo quy trình", Joshua Dowling từ Drive.com.au nói.

Khi nền kinh tế toàn cầu bình phục nhanh hơn dự kiến, các hãng xe nỗ lực tăng đơn hàng chip, nhưng các cung ứng chip lại đang bận rộn cho điện thoại di động và laptop.

Hai tuần trước, phó chủ tịch bán hàng của Toyota Australia, Sean Hanley, thông báo giảm mưc dự báo sản lượng tại các nhà máy ở Nhật Bản. "Tại Australia, thời gian chờ trung bình tùy thuộc vào mẫu mã và phiên bản. Với 33% số xe Toyota, thời gian chờ là 4 tháng hoặc ít hơn".

Thời gian chờ tới gần một năm thuộc về các mẫu Land Cruiser series 70và RAV4 Hybrid, trong khi việc sản xuất mẫu Hilux cũng đã bị cắt giảm trong tháng 10. Ngoài ra, việc ra mắt Land Cruiser 300 thế hệ mới cũng bị trì hoãn khi nhà máy không thể sản xuất dòng xe vô-lăng bên phải trong tháng 9 và 10.

Nhưng việc chậm trễ không làm khách hàng Australia dừng mua xe mới, với các giao dịch trong tháng 9 vừa qua tăng 21% so với cùng kỳ 2020. Trong tháng 9, doanh số xe mới là 83.312.

Mỹ Anh (theo ABC News)