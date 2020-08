Khách đổ xô đến các vùng dịch để du lịch

MỹFlorida, Nevada là các bang được coi như điểm nóng về nCoV, nhưng khách vẫn nườm nượp ghé thăm.

Trong những tháng gần đây, lượng khách đặt phòng đến Florida, California và Nevada ngày càng tăng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là các bang trên đều là các điểm nóng, có số người nhiễm nCoV cao trên cả nước.

Đám đông tụ tập trên bãi biển Daytona ở Florida vào đầu tháng 8. Ảnh: AP

Theo đó, Florida là điểm đến du lịch được các du khách tìm kiếm nhiều nhất ở Mỹ. Lượng khách tăng lên trong tháng 7 được cho là một phần nhờ Disney World mở cửa. Tuy nhiên, do các ca nhiễm nCoV tăng đột biến ở các bang miền nam, công viên giải trí này đã đưa ra thông báo giảm giờ hoạt động vào tháng 9. Đó cũng là thời điểm lượng khách dự kiến ít hơn.

California và Nevada là những cái tên tiếp theo, theo dữ liệu từ trang web chuyên tìm kiếm, đặt phòng Trivago. Sở thích du khách đến Nevada tăng vọt trong tháng 5 và tháng 6, do các sòng bạc mở cửa trở lại sau khi đóng cửa ba tháng. Số lượng tìm kiếm khách sạn ở thành phố Las Vegas tăng trở lại giữa tháng 6, chỉ giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó vào tháng 4, con số sụt giảm là 94% so với 2019.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Cao đẳng Quản lý Khách sạn Rosen, thuộc Đại học Central Florida, 67% người tham gia khảo sát nói rằng sẽ hạn chế đi du lịch trong năm tới. 27% còn lại nói rằng họ không quan tâm đến rủi ro nhiễm nCoV khi chọn điểm đến nghỉ dưỡng.

Anh Minh (Theo Fox News)