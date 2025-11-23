Khách đổ đến thử món ăn tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực và thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Sự kiện mở cửa 9h-20h ngày 22-23/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Gian hàng Hàn Quốc, Trung Quốc, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ thu hút đông thực khách xếp hàng chờ thưởng thức các món truyền thống như thịt nướng, chả cá.
Gian hàng Thổ Nhĩ Kỳ hấp dẫn thực khách nhờ món kebab cuộn nhân thịt nướng, rau củ và nước sốt vị mặn ngọt. Vỏ bánh làm từ bột mì hoặc pita được nướng giòn trong 2-3 phút trước khi phục vụ.
Gian hàng Hàn Quốc hấp dẫn giới trẻ nhờ các món quen thuộc trong thực đơn lẩu, nướng BBQ như chả cá, gà rán, khoai tây.
Tokbokki là món ăn truyền thống Hàn Quốc, có nguồn gốc từ ẩm thực cung đình thời đại Joseon. Giá món ăn 50.000 đồng mỗi phần.
Nguyễn Anh Hùng (thứ 2 bên phải), ở phường Từ Liêm, lần đầu tham gia sự kiện cùng nhóm bạn.
"Món ăn đa dạng, tôi dự định đi hết các gian hàng, đồ nào ngon sẽ thử vì không có nhiều dịp tham gia", Hùng nói.
Bánh mì truyền thống của Morocco cùng nhiều loại bánh khác được bày bán trong hội chợ cho khách tham quan thưởng thức.
Gian hàng ẩm thực cùng các loại búp bê truyền thống của Nga thu hút nhiều khách tham quan.
Nghệ nhân Trần Nhật Trường với món bánh mì Sài Gòn tại khu ẩm thực của Việt Nam.
Ban tổ chức ước tính sự kiện đón gần 20.000 lượt khách tới thưởng thức ẩm thực.
Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025 cũng là một dịp đặc biệt để khách mời và người dân cùng chung tay ủng hộ đồng bào vượt qua bão lũ. Ban tổ chức cho biết toàn bộ khoản thu đóng góp tại kỳ liên hoan này sẽ được gửi tới các địa phương gánh chịu thiên tai, lũ lụt.
Giang Huy - Hoàng Giang