Khách đổ đến check in đường hoa kèn hồng đẹp nhất miền Tây

Đường hoa kèn hồng nổi tiếng miền Tây nằm trên đường Hùng Vương, xã Phú Tâm, dài hơn một km, vào mùa nở rộ, thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.
Một góc đường hoa kèn hồng tại vòng xoay đường Hùng Vương, được nhiếp ảnh gia Huỳnh Phương ghi lại vào 15h ngày 8/3.
Hoa kèn hồng do UBND huyện Châu Thành trồng để tạo cảnh quan từ năm 2012, sau đó bổ sung dần qua các năm. Hiện có gần 300 cây dọc theo vỉa hè hai bên đường, mỗi cây cách nhau hơn 5 m.
Từ năm 2019, khi cây bắt đầu trổ hoa, đường kèn hồng được nhiều người tìm đến và dần nổi tiếng. Hiện nơi đây trở thành điểm check in được nhiều du khách trẻ yêu thích dịp tháng 3.
Thợ chụp ảnh Phan Hoàng cho biết tháng ba "ăn ra làm ra" nhờ nhu cầu thuê chụp hình kèn hồng cao gấp 3-4 lần bình thường.
"Dịp này tôi nhận khách còn nhiều hơn cả Tết, chụp một mạch từ sáng tới chiều không có thời gian nghỉ", anh nói.
Thảo Nguyên (áo đen), sống ở Cần Thơ, cùng bạn đến chụp ảnh hôm 8/3. Cô gái 23 tuổi cho biết hoa năm nay nở đều và đẹp, ngoài những tán cây phủ kín sắc hồng, lớp hoa rụng trên mặt đường cũng tạo nên các góc chụp mới lạ.
"Tôi chụp ảnh đăng mạng xã hội với mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch địa phương trong dịp tháng 3", Nguyên nói.
Nhiếp ảnh gia Huỳnh Phương gợi ý thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là từ 7-9h khi nắng vừa lên, hoặc săn hoàng hôn từ 16h-17h. Du khách nên chọn cây nở dày, canh góc máy thấp để lấy nền trời cùng tán hoa.
Anh Phương cho hay thời tiết Cần Thơ tháng 3 khoảng 25-28 độ C, khô ráo thuận tiện di chuyển, lượng người đến tham quan đông từ sáng sớm, đặc biệt vào cuối tuần.
Khi chụp ảnh đường hoa kèn hồng, du khách cần lưu ý đảm bảo an toàn, không đứng dưới lòng đường hoặc cản trở giao thông, do phương tiện di chuyển qua khu vực với tốc độ cao.
Trên diễn đàn du lịch miền Tây với hơn hai triệu thành viên, du khách chia sẻ các bộ ảnh check in, nhiều bình luận hỏi về vị trí, cách chụp cũng như phương án di chuyển đến đường hoa kèn hồng.
Ngoài ra, các tài khoản cũng để lại lời nhắc du khách, không xả rác leo trèo hái hoa, giữ cảnh quan cho người sau đến trải nghiệm.
Du khách có thể đến đường hoa kèn hồng trên đường Hùng Vương, xã Phú Tâm bằng ôtô hoặc xe máy từ trung tâm TP Cần Thơ, quãng đường khoảng 50 km, mất hơn một giờ di chuyển. Từ TP Sóc Trăng (cũ), du khách đi theo quốc lộ 1A về hướng Châu Thành khoảng 10 km là đến khu vực đường hoa.
Sau khi tham quan, chụp ảnh, du khách có thể kết hợp thưởng thức các đặc sản địa phương như bún nước lèo, bánh pía, bánh cống, lạp xưởng Sóc Trăng hoặc các món ăn dân dã miền Tây tại những quán ăn quanh khu vực.
Tuấn Anh
Ảnh: Huỳnh Phương