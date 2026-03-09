Khách đổ đến check in đường hoa kèn hồng đẹp nhất miền Tây

Đường hoa kèn hồng nổi tiếng miền Tây nằm trên đường Hùng Vương, xã Phú Tâm, dài hơn một km, vào mùa nở rộ, thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Một góc đường hoa kèn hồng tại vòng xoay đường Hùng Vương, được nhiếp ảnh gia Huỳnh Phương ghi lại vào 15h ngày 8/3.