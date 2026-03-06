Đặc sản bánh cống Khmer bán ở ven quốc lộ

Dọc quốc lộ 1, đoạn từ cầu Bưng Cốc đến chợ Đại Tâm, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, hơn chục chòi bánh cống bày bán tập trung trên đoạn đường khoảng 500 m. Từ 14h mỗi ngày, mùi bột chiên và dầu sôi lan tỏa khắp khu vực, thành “tín hiệu” quen thuộc.

Bà Nguyễn Thị Phụng, 59 tuổi, người có hơn 20 năm làm nghề cho biết, bánh cống xuất hiện tại đây từ hơn 30 năm trước, do một người dân địa phương truyền nghề lại.

Hiện, làng nghề bánh cống trở thành điểm dừng chân quen thuộc của thực khách trên hành trình qua địa phận TP Cần Thơ.