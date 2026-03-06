Đặc sản bánh cống Khmer bán ở ven quốc lộ

Dọc quốc lộ 1, đoạn từ cầu Bưng Cốc đến chợ Đại Tâm, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, hơn chục chòi bánh cống bày bán tập trung trên đoạn đường khoảng 500 m. Từ 14h mỗi ngày, mùi bột chiên và dầu sôi lan tỏa khắp khu vực, thành “tín hiệu” quen thuộc.
Bà Nguyễn Thị Phụng, 59 tuổi, người có hơn 20 năm làm nghề cho biết, bánh cống xuất hiện tại đây từ hơn 30 năm trước, do một người dân địa phương truyền nghề lại.
Hiện, làng nghề bánh cống trở thành điểm dừng chân quen thuộc của thực khách trên hành trình qua địa phận TP Cần Thơ.
Dọc quốc lộ 1, đoạn từ cầu Bưng Cốc đến chợ Đại Tâm, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, hơn chục chòi bánh cống bày bán tập trung trên đoạn đường khoảng 500 m. Từ 14h mỗi ngày, mùi bột chiên và dầu sôi lan tỏa khắp khu vực, thành “tín hiệu” quen thuộc.
Bà Nguyễn Thị Phụng, 59 tuổi, người có hơn 20 năm làm nghề cho biết, bánh cống xuất hiện tại đây từ hơn 30 năm trước, do một người dân địa phương truyền nghề lại.
Hiện, làng nghề bánh cống trở thành điểm dừng chân quen thuộc của thực khách trên hành trình qua địa phận TP Cần Thơ.
Bánh cống là món truyền thống của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng cũ. Tên gọi bắt nguồn từ chiếc khuôn bằng nhôm hoặc inox cao khoảng 5 cm, giống muôi múc canh, người địa phương gọi là “cống”. Hình dáng khuôn quyết định độ dày và kết cấu bánh.
Bánh cống là món truyền thống của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng cũ. Tên gọi bắt nguồn từ chiếc khuôn bằng nhôm hoặc inox cao khoảng 5 cm, giống muôi múc canh, người địa phương gọi là “cống”. Hình dáng khuôn quyết định độ dày và kết cấu bánh.
Bột bánh được pha từ gạo và đậu nành xay nhuyễn. Nhân gồm đậu xanh hấp chín, thịt băm. Mỗi gia đình có bí quyết riêng để giữ độ giòn bên ngoài, mềm, béo bên trong.
Bột bánh được pha từ gạo và đậu nành xay nhuyễn. Nhân gồm đậu xanh hấp chín, thịt băm. Mỗi gia đình có bí quyết riêng để giữ độ giòn bên ngoài, mềm, béo bên trong.
Bột được đổ vào “cống”, rắc đậu xanh, thêm lớp thịt, phủ tiếp bột, sau đó người bán đặt tôm lên trên cùng. Các lớp nguyên liệu xếp chồng lên nhau thành một khối đẹp mắt.
Bột được đổ vào “cống”, rắc đậu xanh, thêm lớp thịt, phủ tiếp bột, sau đó người bán đặt tôm lên trên cùng. Các lớp nguyên liệu xếp chồng lên nhau thành một khối đẹp mắt.
Khuôn được thả thẳng đứng vào chảo dầu đang sôi. Khi mặt ngoài chín vàng, bánh tự tróc khỏi khuôn và nổi lên. Công đoạn này đòi hỏi người làm phải canh lửa và thời gian chính xác.
Khuôn được thả thẳng đứng vào chảo dầu đang sôi. Khi mặt ngoài chín vàng, bánh tự tróc khỏi khuôn và nổi lên. Công đoạn này đòi hỏi người làm phải canh lửa và thời gian chính xác.
Bánh cống thường được cắt sẵn, ăn kèm rau sống và nước chấm chua ngọt. Vị béo, giòn, bùi hòa cùng vị thanh của rau tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn, không bị ngấy.
Bánh cống thường được cắt sẵn, ăn kèm rau sống và nước chấm chua ngọt. Vị béo, giòn, bùi hòa cùng vị thanh của rau tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn, không bị ngấy.
Anh Tâm, ở Cà Mau, lần đầu thưởng thức bánh, cho biết thích thú độ giòn, béo của bánh. Món ăn hấp dẫn hơn khi được ăn nóng.
Anh Tâm, ở Cà Mau, lần đầu thưởng thức bánh, cho biết thích thú độ giòn, béo của bánh. Món ăn hấp dẫn hơn khi được ăn nóng.
Bà Phụng cho biết ngày thường, quán bán khoảng 150 chiếc, dịp Tết có thể tăng gấp đôi. Bánh có giá 17.000 đồng mỗi chiếc. Nhiều khách từ TP HCM và các tỉnh miền Tây hay đặt hàng trước, khi đi qua thì ghé lấy.
“Loại bánh này không gửi xe được do bảo quản không tốt sẽ khiến bánh bị mềm, mất vị ngon”, chủ quán nói.
Bà Phụng cho biết ngày thường, quán bán khoảng 150 chiếc, dịp Tết có thể tăng gấp đôi. Bánh có giá 17.000 đồng mỗi chiếc. Nhiều khách từ TP HCM và các tỉnh miền Tây hay đặt hàng trước, khi đi qua thì ghé lấy.
“Loại bánh này không gửi xe được do bảo quản không tốt sẽ khiến bánh bị mềm, mất vị ngon”, chủ quán nói.
Chúc Ly