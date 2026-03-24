Khách đi tàu điện Bến Thành - Suối Tiên tăng đột biến

TP HCMKhách đi metro Bến Thành - Suối Tiên tăng mạnh, đạt gần 70.000 lượt mỗi ngày, trong bối cảnh giá xăng dầu "leo thang" và nhu cầu đi lại phục hồi.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành tuyến), lưu lượng khách tăng rõ rệt từ đầu tháng 3 và duy trì ổn định. Tuần 7-13/3 ghi nhận gần 468.000 lượt, tăng khoảng 12% so với tuần trước. Đến giai đoạn 17-23/3, lượng khách đạt hơn 486.000 lượt, tương đương gần 70.000 lượt mỗi ngày.

Không chỉ metro, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM cho biết nhu cầu đi xe buýt cũng tăng. Tính chung hai loại hình, bình quân mỗi ngày có khoảng 340.000 lượt khách, tăng 35% so với cuối tháng 2 và cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngành giao thông nhận định, giá xăng dầu tăng khiến người dân có xu hướng chuyển sang phương tiện công cộng. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên (nhóm chiếm tỷ trọng lớn) quay lại thành phố sau Tết cũng góp phần làm tăng nhu cầu đi lại.

Thời gian qua, TP HCM triển khai nhiều giải pháp nâng chất dịch vụ như đưa vào vận hành xe buýt mới, mở rộng thanh toán không tiền mặt, áp dụng các chương trình miễn vé vào thứ sáu hàng tuần hoặc dịp sự kiện, giúp thu hút thêm hành khách.

Metro Bến Thành - Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP HCM, dài gần 20 km, kết nối trung tâm với cửa ngõ phía Đông. Tuyến có 3 ga ngầm, 11 ga trên cao, khai thác từ tháng 12/2024, vận hành 5h-22h với hơn 220 chuyến mỗi ngày; dịp lễ, Tết tăng tần suất phục vụ.

Hiện mạng lưới xe buýt thành phố gồm khoảng 179 tuyến với hơn 2.300 xe, trong đó nhiều tuyến buýt điện đã được đưa vào hoạt động, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ.

Giang Anh