Khách đi máy bay không gửi hành lý sẽ làm thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiốt

Từ ngày 1/12, hành khách đi các chuyến bay không gửi hành lý sẽ làm thủ tục trực tuyến hoặc kiốt tự phục vụ trong sân bay, giúp giảm thời gian chờ đợi.

Theo Chỉ thị 24/2025 của Thủ tướng, từ ngày 1/12, các quầy làm thủ tục chỉ phục vụ hành khách có hành lý ký gửi và khách đặc biệt. Khách không thuộc diện này sẽ làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay thông qua ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID, hoặc tại hệ thống kiốt tự phục vụ.

Du khách check in tự động tại cửa an ninh. Ảnh: Vietnam Airlines

Các hãng hàng không trong nước bắt đầu áp dụng quy định trên. Vietnam Airlines cho biết hành khách có hành lý ký gửi, trẻ em đi một mình, người cao tuổi và người cần hỗ trợ vẫn làm thủ tục tại quầy như lâu nay, còn lại làm qua VNeID hoặc kiốt. Hãng khuyến nghị người dân xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và tránh phát sinh lỗi.

Hành khách đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh mức 2, chọn mục "Dịch vụ khác", tiếp tục "Check-in online". Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn tất check-in và eKYC. Tại sân bay, khách thực hiện sinh trắc lần lượt ở cửa an ninh và cửa lên máy bay. Nếu đã check-in nhưng chưa eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID.

Phần làm thủ tục trực tuyến trong ứng dụng VNeID.

Tại Việt Nam, công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID đã được triển khai tại nhiều sân bay như Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Tân Sơn Nhất... thay thế việc xuất trình giấy tờ. Các điểm làm thủ tục sinh trắc học được bố trí gần làn kiểm tra an ninh sinh trắc và tại các cửa ra tàu bay. Để thực hiện quy định mới này, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết hiện tất cả sân bay đã có kiốt tự phục vụ giúp hành khách tự làm thủ tục bay.

Với việc sử dụng giải pháp sinh trắc học tích hợp VNeID mức độ 2, hành khách sẽ tiết kiệm thời gian làm thủ tục, giảm chờ đợi và tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học. Giải pháp này còn giúp hành khách không bị lỡ chuyến bay khi quên mang giấy tờ tùy thân.

Hành khách tải app của Vietnam Airlines hoặc Vietjet, khi làm thủ tục trên VNeID sẽ liên thông với app của hãng. Từ đó thao tác kết nối thủ tục nhanh hơn.

Tuấn Anh - Đoàn Loan