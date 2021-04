Khách đặt dịch vụ riêng lẻ tăng cao dịp 30/4

Du khách chọn combo vé máy bay, khách sạn tại các doanh nghiệp lữ hành tăng cao, thay vì chọn tour trọn gói, ghép đoàn như trước Covid-19.

Trong điều kiện Covid-19 được kiểm soát, nhiều du khách chuẩn bị cho chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày sắp tới. Bên cạnh lựa chọn các tour trọn gói, nhu cầu đặt các dịch vụ riêng lẻ như tour tự thiết kế, combo khách sạn, vé máy bay, xe đưa đón khách sạn, xe riêng... tăng mạnh.

Theo thống kê của Vietravel, tới ngày 7/4, số lượng khách đăng ký gói dịch vụ vé máy bay/xe và khách sạn dịp lễ đạt khoảng 60% tổng số gói dịch vụ đơn vị dự kiến phục vụ. Trong đó chủ yếu là khách lẻ và các gia đình trẻ tuổi. Nhóm khách hàng trung niên trở lên vẫn ưu tiên lựa chọn tour trọn gói.

Tỷ lệ khách đặt dịch vụ đơn lẻ so với tour trọn gói là 40/60, trong đó loại hình nghỉ dưỡng, tham quan vẫn chiếm ưu thế. Trước kia, đặc biệt trước thời điểm dịch Covid-19, tỷ lệ này là 5/95. Để phục vụ nhu cầu của du khách, công ty cung cấp thêm sản phẩm du lịch bằng xe riêng. Ngoài ra là chương trình du lịch theo đoàn riêng dành cho nhóm khách gia đình, bạn bè (4-15 người/ đoàn). Nội dung chương trình vẫn dựa trên tour truyền thống nhưng đảm bảo yếu tố tự do của du lịch tự túc, theo yêu cầu của từng đoàn.

Bên cạnh Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... Côn Đảo cũng là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Tương tự tại Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, lượng khách đặt dịch vụ (tour trọn gói, combo và dịch vụ từng phần) đã chiếm khoảng 40-50% kế hoạch kinh doanh dịp lễ. Trong đó, tỷ lệ khách chọn combo lên tới 30% tổng số.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông công ty cho biết, tỷ lệ du khách chọn hình thức tour thiết kế theo nhu cầu, Free and easy đang có chiều hướng tăng, đặc biệt với loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh và những điểm đến đang là xu hướng trên mạng xã hội. Tuy nhiên trong dịp lễ, nhu cầu đặt tour trọn gói vẫn cao vì thường du khách đi cùng gia đình, muốn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong suốt chuyến đi, hạn chế phát sinh chi phí...

Do ảnh hưởng từ Covid-19, nhu cầu du khách thuê ô tô du lịch cũng có xu hướng tăng. Những điểm đến gần TP HCM như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt... trở lại được du khách ưa chuộng, thuận tiện di chuyển bằng ôtô, vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn cũng vừa an toàn hơn trong dịch bệnh.

Công ty hiện mở bán đa dạng các dịch vụ từ tour trọn gói đến combo, dịch vụ lẻ như vé máy bay, xe và phòng khách sạn. Các dòng sản phẩm dài ngày sẽ hạn chế hơn, thay vào đó là các sản phẩm combo với điểm đến gần. Các tuyến mới là Tà Đùng, Cồn Hô, Nam Du...

Hàng loạt điểm đến như Nha Trang (Khánh Hòa), Hội An (Quảng Nam), Bình Định... có chính sách giảm giá dịch vụ du lịch để thu hút khách nội địa. Ảnh: Khoa Trần

Theo thống kê của Đất Việt Tour, tính đến ngày 7/4, lượng khách đăng ký dịch vụ ở công ty là gần 4.600 khách. Trong đó có khoảng 20% khách lựa chọn combo vé máy bay, khách sạn.

Theo ông Đỗ Văn Thức, phó giám đốc phụ trách kinh doanh, từ khi Covid-19 xuất hiện, nhu cầu đặt dịch vụ từng phần của du khách tăng cao. Điều này thể hiện được sự thay đổi xu hướng, du khách mong muốn du lịch tự túc, đặc biệt là khách trẻ tuổi.

Để đáp ứng xu hướng đi nhóm nhỏ, đi tự túc, công ty thiết kế thêm sản phẩm tour gia đình xe 7 chỗ, xe 16 và xe 30 chỗ, chỉ gồm các thành viên trong gia đình hoặc có quen biết, không ghép người ngoài để đảm bảo an toàn. Ngoài ra là các tour trọn gói ăn ở tại homestay với các điểm đến gần thiên nhiên, có hoạt động rèn luyện sức khỏe như rừng Nam Cát Tiên, núi Đá Nhỏ, tour đảo Hòn Sơn, tour đảo Phú Quý.

Dịp nghỉ lễ năm nay, giá tour và dịch vụ riêng lẻ ở các công ty có xu hướng giảm, do có chính sách khuyến mại từ các bên thứ 3 như hàng không, khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan. Như vậy, cùng một ngân sách so với những năm trước, du khách có thể chọn dịch vụ cao hơn. Đây cũng là lý do nhu cầu khách ở các khách sạn, resort 4-5 sao tăng mạnh hơn.

Lan Hương