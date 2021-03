'Cháy' vé máy bay tới Côn Đảo

Nhiều chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM tới Côn Đảo hết vé ở cả hạng phổ thông và thương gia trong tháng 4, 5.

Tại website của Bamboo Airways, các chuyến bay từ TP HCM tới Côn Đảo trong tháng 4 đều thông báo hết, hoặc còn ít chỗ ở hạng thương gia. Trong tháng 5, tất cả các chặng bay đều hết vé.

Các chuyến bay từ Hà Nội của hãng vẫn còn vé cho các chuyến bay trong tháng 4,5. Riêng ngày 27-28/4 hết vé ở hạng phổ thông, còn ít vé hạng thương gia. Các chuyến bay từ Hải Phòng đến Côn Đảo với tần suất một chuyến bay mỗi ngày cũng hết hoặc còn rất ít chỗ trống.

Đại diện hãng hàng không Bamboo cho biết, từ sau Tết tới nay, hãng đã vận chuyển hơn 70.000 lượt hành khách tới Côn Đảo. Số vé còn lại rất ít và giá cao hơn trung bình 25-35% so với giai đoạn thấp điểm. Các đường bay thẳng đến Côn Đảo của hãng đang hoạt động với công suất tối đa của hạ tầng hàng không. Trong thời gian tới với điều kiện cho phép, hãng sẽ tính toán để bổ sung thêm chuyến bay, phục vụ nhu cầu đi lại mùa cao điểm.

Hiện tại, hãng khai thác 22-24 chuyến bay thẳng mỗi ngày đi và đến Côn Đảo, từ 7 điểm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM. Sau hơn 6 tháng mở đường bay tới Côn Đảo, hãng đã vận chuyển gần 140.000 lượt khách tới đây.

Tháng 1/2021, tạp chí Mỹ New York Times công bố Côn Đảo là một trong 52 điểm đến hàng đầu cho năm 2021. Ảnh: Shutterstock.

Tương tự trên website của Vietnam Airlines, các chuyến bay từ TP HCM tới Côn Đảo trong ngày cuối tuần 1-4/4 và dịp nghỉ lễ từ 29/4-4/5 đều thông báo hết chỗ, cả hạng phổ thông và thương gia. Các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội còn nhiều vé ở các khung giờ cho khách lựa chọn, riêng ngày 3/4, các chuyến bay hết chỗ.

Hiện nay, hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa TP HCM, Cần Thơ và Côn Đảo lên tới 17 chuyến/ ngày. Hành khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng... có nhu cầu tới Côn Đảo phải bay nối chuyến qua TP HCM, Cần Thơ.

Theo đại diện phòng vé cấp 1 Hy Vọng, do đặc thù của đường bay Côn Đảo phục vụ số lượng lớn khách du lịch tâm linh và dịp nghỉ lễ sắp tới. Lượng khách đặt vé tăng mạnh sau Tết âm lịch đến hết tháng 4, đầu tháng 5. Giá vé máy bay tới Côn Đảo đang ở mức trung bình là 2.500.000 đồng một chiều. Đây là mức rất rẻ so với cùng kỳ cao điểm những năm trước, do có thêm hãng hàng không khai thác đường bay tới đây.

Hiện nhiều yếu tố khách quan tác động đến khả năng tăng chuyến, bao gồm việc sửa chữa nâng cấp sân bay Nội Bài – Hà Nội, cũng như thiếu hệ thống đèn đêm tại sân bay Côn Đảo.

Lan Hương