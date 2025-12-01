Khách bay Vietnam Airlines không gửi hành lý phải làm thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiốt

Từ ngày 1/12, Vietnam Airlines áp dụng quy định mới đối với hành khách không có hành lý ký gửi, khách phải làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiốt.

Vietnam Airlines thực hiện quy định mới theo Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2025. Chỉ những hành khách có hành lý ký gửi và các đối tượng đặc biệt như trẻ em đi một mình, người cao tuổi, người cần hỗ trợ mới tiếp tục làm thủ tục tại quầy.

Du khách check in tự động tại cửa an ninh. Ảnh: Vietnam Airlines

Những hành khách còn lại sẽ thực hiện toàn bộ quy trình từ mua vé, check in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay bằng giải pháp sinh trắc học tích hợp với VNeID hoặc qua kiốt sân bay.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết quy định mới nhằm đảm bảo an toàn khai thác, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Hãng khuyến nghị hành khách xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và tránh lỗi trong quá trình làm thủ tục.

Cụ thể, hành khách đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh mức 2, chọn mục "Dịch vụ khác" và tiếp tục với "Check in online". Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hành khách sẽ được chuyển sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn tất check in và eKYC. Tại sân bay, hành khách thực hiện sinh trắc lần lượt ở cửa an ninh và cửa lên máy bay. Nếu đã check in nhưng chưa eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID.

Phần làm thủ tục trực tuyến trong ứng dụng VNeID.

Theo khuyến nghị của nhân viên hàng không, hành khách tải app của Vietnam Airlines hoặc Vietjet, khi làm thủ tục trên VNeID sẽ liên thông với app của hãng. Từ đó các thao tác kết nối thủ tục nhanh hơn.

Trên các diễn đàn hàng không, nhiều hành khách bày tỏ lo lắng khi chưa xác thực VNeID mức độ 2, nhất là với các chuyến bay gần kề. Tuy nhiên, một số người đánh giá đây là bước tiến mới của ngành hàng không, giúp rút ngắn thời gian, giảm chờ đợi và tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học. Hành khách cũng không còn lo quên mang giấy tờ tùy thân - nguyên nhân từng khiến nhiều người lỡ chuyến.

Đại diện các đơn vị lữ hành cho biết đã gửi thông báo tới hành khách cũng như các đối tác về quy định mới của hãng bay. Họ nói quy định này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, bố trí nhân viên hỗ trợ những khách lần đầu thực hiện.

Tại Việt Nam, công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID được thực hiện tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) và sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Điều này thay thế cho việc xuất trình giấy tờ trước đây. Vị trí các điểm làm thủ tục sinh trắc học nằm gần các làn kiểm tra an ninh sinh trắc học và tại các cửa ra tàu bay.

Trước đó vào ngày ngày 3/11, Vietnam Airlines ra thông báo hành khách bay sẽ phải trả phí nếu mang hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn về trọng lượng hoặc kích thước, từ 600.000 đồng cho chặng nội địa.

Tuấn Anh