Khả năng miễn nhiễm tin xấu của cổ phiếu xe điện Mỹ

Bất chấp khó khăn trong hoạt động, giá cổ phiếu của các hãng xe điện Mỹ dường như không thể giảm, nhờ hàng loạt nhà đầu tư nghiệp dư đặt cược vào họ.

Công ty khởi nghiệp xe tải điện Lordstown Motors có một khởi đầu khó khăn khi trở thành công ty đại chúng. Tháng trước, họ cho biết không đạt được mục tiêu về chi phí cũng như sản lượng, và thừa nhận đã phóng đại quá nhiều số đơn đặt hàng.

Ngoài ra, họ thừa nhận thiếu thốn điều kiện để sản xuất, cũng như vừa chia tay giám đốc điều hành và giám đốc tài chính. Tuy nhiên, các nhà đầu tư của họ chẳng mấy hoang mang. Giá cổ phiếu của công ty vẫn xấp xỉ hồi giữa tháng 5.

Cổ phiếu của nhiều công ty sản xuất xe điện được niêm yết gần đây tại Mỹ cũng đang cho thấy khả năng phục hồi đáng kể trước những xáo trộn trong hoạt động kinh doanh. Ngoài Lordstown, nhà sản xuất xe bán tải Nikola và nhà sản xuất ôtô điện Canoo cũng đều có giá cổ phiếu bằng hoặc cao hơn giá lúc lên sàn, thông qua sáp nhập với SPAC (công ty thành lập vì mục đích đặc biệt) vào năm ngoái.

Một mẫu xe ý tưởng của Lordstown. Ảnh: AP.

Nikola có giá trị vốn hóa thị trường 6,5 tỷ USD, tăng hơn 60% kể từ khi niêm yết năm ngoái. Nhiều tháng sau, chủ tịch của công ty từ chức sau một cáo buộc thông tin sai về công nghệ. Công ty phủ nhận các cáo buộc gian lận nhưng sau đó rút lại một loạt mẫu xe từng quảng cáo là chìa khóa của hoạt động kinh doanh.

Canoo cũng thông báo quyết định cắt giảm nhiều hoạt động trong kinh doanh đã trình với nhà đầu tư trước đó. Nhà đồng sáng lập, CEO, CFO của họ cũng đã rời đi. Tuy nhiên, startup vẫn giữ được giá trị vốn hóa khoảng 2,4 tỷ USD, không đổi so với khi IPO. Và đáng chú ý hơn, cả ba hãng đều chưa bắt đầu sản xuất xe thương mại.

Giới phân tích và quan sát trong lĩnh vực này lý giải, giá cổ phiếu của các hãng xe điện này dường như không thể suy giảm, nhờ hàng loạt nhà đầu tư nghiệp dư đặt cược vào họ. Được thúc đẩy bởi lời hứa tăng trưởng nhanh và lạc quan về một tương lai đầy ắp xe điện, các nhà đầu tư cá nhân đã giúp đẩy giá cổ phiếu của nhiều công ty lên đỉnh cao, theo các tiêu chuẩn định giá của nhà sản xuất ôtô truyền thống.

Jon Lopez, một nhà phân tích phụ trách các công ty xe điện mới của Vertical Group thừa nhận, giới tài chính đang tràn ngập tiền bạc và khát các mã tăng trưởng nhanh, dẫn đến những kết quả kỳ quặc. Điển hình trong năm nay là xuất hiện các mã được gọi là "cổ phiếu meme", ý chỉ nó đang có giá phi thực tế so với giá trị thực.

Bradford Cornell, Giáo sư danh dự tại Trường Kinh doanh, thuộc Đại học California Los Angeles, đánh giá thậm chí giá cổ phiếu của Tesla cũng thường tăng mà không có lý do rõ ràng, trong khi các sự kiện tiêu cực lại ít hoặc không có tác động. Theo ông, các nhà đầu tư đang tập trung vào câu chuyện tăng trưởng phi thường trong tương lai hơn là hiện tại.

Lordstown, Nikola và Canoo đều bày tỏ sự lạc quan về công việc kinh doanh của mình, nói rằng họ đang đi đúng hướng sau những sóng gió gần đây. CEO của cả ba công ty đều đã nêu bật những tiến bộ đáng kể ngay cả khi họ đang gặp khó khăn - một sự phát triển dường như đã đủ chinh phục các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Lordstown cho biết đang bắt đầu sản xuất một số xe bán tải vào mùa thu này, và nhu cầu dường như rất mạnh. Công ty đang trong quá trình tìm kiếm nguồn tài trợ mới. Còn Nikola cho biết sẽ giao những chiếc xe tải điện đầu tiên vào cuối năm nay và gần đây đã huy động thêm được 300 triệu USD.

"Nhiều công ty trong ngành xe điện đang cố gắng vượt qua tuổi dậy thì của SPAC", Tony Aquila, Chủ tịch kiêm CEO Canoo nói. Sau khi tham gia hội đồng quản trị vào năm ngoái, ông Aquila đã cơ cấu lại kế hoạch kinh doanh đặt ra trước đó, bao gồm loại bỏ ý định thuê lại xe của hầu hết khách hàng theo tháng.

Diễn biến cổ phiếu của Lordstown, Nikola và Canoo. Đồ họa: WSJ.

Cổ phiếu của Lordstown, Nikola và Canoo đang giảm đáng kể so với mức đỉnh, tương tự với cổ phiếu của các nhà sản xuất xe điện khác, do thị trường cổ phiếu rủi ro cao đã hạ nhiệt. Cổ phiếu của cả ba cũng không tránh khỏi những tin tức xấu, nhưng sự sụt giảm trước tin xấu ít hơn so với những gì các nhà phân tích dự kiến và giá của chúng thường hồi phục rất nhiều sau các phiên giảm.

Môi trường sôi động đã giúp các công ty khởi nghiệp xe điện có thể dễ dàng huy động hàng tỷ USD trong năm qua, thông qua việc hợp nhất với SPAC. Phương thức niêm yết này nhanh chóng trở nên hấp dẫn đối với các startup giai đoạn đầu bởi SPAC cho phép các công ty tự do nói về các dự kiến và kế hoạch trong tương lai mà không cần thông tin chặt chẽ như niêm yết dạng thông thường.

Lordstown là người hưởng lợi chính. Trong bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư vào mùa hè năm ngoái, họ nhấn mạnh cách tạo ra một chiếc bán tải chạy điện ít tốn kém hơn nhiều so với Ford F-150 chạy xăng. Công ty cho biết đã có danh sách dài khách hàng đặt trước và việc sản xuất sẽ chỉ cần đầu tư tương đối ít, vì nhà máy Lordstown hợp tác với General Motors không cần cải tạo nhiều.

Những kế hoạch đó giờ không còn đẹp đẽ nữa. Chi phí trang bị bị nhà máy - vốn trước đây được sử dụng để chế tạo một chiếc sedan chạy bằng khí đốt - đã cao hơn nhiều so với dự kiến. Ford thì vừa công bố một chiếc F-150 chạy điện có giá thấp hơn 20% so với giá xe tải dự kiến của Lordstown.

Startup này cũng thừa nhận một số đơn đặt trước được thực hiện bởi những người dường như không có đủ nguồn lực tài chính để mua xe. Cùng với đó, chi phí nhà máy tăng vọt khiến toàn bộ việc sản xuất bị đình trệ.

Peter Di Pasquale, một kỹ sư 30 tuổi đến từ Pasadena, California, lần đầu tiên đầu tư vào Lordstown vào tháng 4. Anh cho biết đã nhận thức được công ty này có những rủi ro đáng kể, liên quan đến những xáo trộn lãnh đạo gần đây. Tuy nhiên, công ty đang tiến gần đến việc sản xuất, giúp anh tin rằng họ sẽ vượt lên trên các đổi thủ khác. "Nhà máy là có thật. Các công nhân là có thật. Tôi lạc quan một cách thận trọng", anh nói.

Phiên An (theo WSJ)