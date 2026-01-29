'Khả năng bùng phát dịch Nipah tại TP HCM là rất thấp'

Dù nguy cơ xâm nhập vẫn hiện hữu do giao thương quốc tế, ngành y tế nhận định TP HCM khó bùng phát dịch Nipah sau khi các mẫu xét nghiệm bệnh nhân viêm não đều cho kết quả âm tính.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 29/1, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết các nghiên cứu chuyên sâu sử dụng kỹ thuật hiện đại (metagenomics, PCR, khối phổ) do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thực hiện trên các bệnh nhân viêm não tại phía Nam đều không phát hiện virus Nipah. Đến nay, Việt Nam cũng chưa ghi nhận ca mắc Nipah nào.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh thế giới có tín hiệu tích cực. Ấn Độ vừa tuyên bố kiểm soát thành công ổ dịch virus Nipah tại bang West Bengal sau khi triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng và xét nghiệm diện rộng. Việc ổ dịch lớn gần nhất trong khu vực được khống chế giúp giảm bớt áp lực lây nhiễm xuyên quốc gia.

"Trong bối cảnh tăng cường giao lưu quốc tế, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn còn, nhưng khả năng bùng phát dịch tại TP HCM là rất thấp", bác sĩ Nga nói.

Tuy vậy, ngành y tế thành phố vẫn kích hoạt hệ thống phòng thủ để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC tăng cường giám sát hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua vùng có dịch (như bang West Bengal, Ấn Độ). Các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc thần kinh sẽ được chuyển thẳng về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để cách ly.

Các bệnh viện siết chặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt lưu ý các ca viêm não cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Nhân viên y tế được yêu cầu khai thác kỹ tiền sử đi lại và hội chẩn ngay với tuyến trên nếu có dấu hiệu nghi vấn.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM tại họp báo chiều 29/1. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Virus Nipah lây từ động vật (đặc biệt là dơi ăn quả) sang người, hoặc lây giữa người với người qua dịch tiết. Thời gian ủ bệnh trung bình 4-14 ngày, có thể lên đến 45 ngày. Triệu chứng thường gặp là sốt, đau đầu, nôn ói, diễn tiến nhanh sang viêm não, co giật, với tỷ lệ tử vong rất cao, dao động 40-75%. Hiện, bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng cần nâng cao ý thức phòng bệnh. Người từ vùng dịch về theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày. Nếu có triệu chứng nghi ngờ, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà phải đến ngay cơ sở y tế. Người đi công tác, du lịch tránh tiếp xúc với dơi, lợn; không ăn trái cây rụng hoặc nước ép trái cây tươi không được che chắn (nguy cơ nhiễm nước tiểu dơi). Duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng và khai báo y tế trung thực.

Lê Phương