Ấn Độ tuyên bố 'kiểm soát thành công ổ dịch virus Nipah'

Bộ Y tế Ấn Độ nói đã kiểm soát thành công ổ dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal, trong khi các nước lân cận đồng loạt siết chặt kiểm dịch biên giới để ngăn nguy cơ lây lan.

Thông báo trên được nhà chức trách Ấn Độ đưa ra hôm 28/1, sau khi xác nhận hai trường hợp nhiễm bệnh tại bang Tây Bengal, miền Đông nước này, theo AP.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, cơ quan này đã truy vết 196 người tiếp xúc gần, tiến hành cách ly và xét nghiệm. Đến nay, toàn bộ mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Đại diện Bộ Y tế khẳng định tình hình đang được theo dõi sát sao và các biện pháp y tế công cộng cần thiết đã được triển khai triệt để.

Bệnh viện Narayana Multispeciality Hostipal, nơi hai ca nhiễm virus Nipah được phát hiện từ tháng 12, ở Barasat, bang Tây Bengal, hôm 28/1. Ảnh: AP

Trước diễn biến dịch bệnh tại Ấn Độ, các quốc gia châu Á lập tức kích hoạt hệ thống phòng ngừa từ xa. Tại Đông Nam Á, Thái Lan đã lắp đặt máy đo thân nhiệt tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, giám sát đặc biệt hành khách trên các chuyến bay thẳng từ Tây Bengal. Cùng với Indonesia, nước này yêu cầu hành khách khai báo y tế và tăng cường giám sát trực quan tại các cửa khẩu hàng không trọng điểm.

Bộ Y tế Myanmar cũng tái kích hoạt hệ thống đo thân nhiệt từng áp dụng trong đại dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Ấn Độ. Nước này khuyến cáo công dân hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến Tây Bengal và chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, năng lực xét nghiệm để ứng phó.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương, cửa khẩu và cơ sở y tế tăng cường giám sát người nhập cảnh và diễn biến dịch bệnh trong cộng đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm quy định an toàn thực phẩm. Trung Quốc cũng cho biết đang củng cố hàng rào phòng dịch biên giới thông qua việc đánh giá rủi ro và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y tế.

Động thái quyết liệt của các nước xuất phát từ mức độ nguy hiểm của Nipah. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), loại virus lây truyền từ động vật (như dơi ăn quả, lợn) sang người này có tỷ lệ tử vong từ 40% đến 75%, cao hơn nhiều so với Covid-19. Bệnh hiện chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc điều trị đặc hiệu, các bác sĩ chỉ có thể chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát biến chứng như sốt cao, co giật, nôn mửa.

Bang Tây Bengal từng ghi nhận các đợt bùng phát Nipah vào năm 2001 và 2007. Gần đây, dịch chủ yếu xuất hiện tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ, trong đó nghiêm trọng nhất là đợt bùng phát năm 2018 khiến ít nhất 17 người tử vong.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, giám sát thân nhiệt hành khách đến từ Tây Bengal, Ấn Độ, hôm 25/1. Ảnh: AP

Bình Minh (Theo AP)