Kẹt xe cửa ngõ phía đông TP HCM do cầu Bình Triệu cấm ôtô

7h, khu vực vòng xoay gần ngã tư Bình Triệu, nơi giao nhau giữa quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng, dòng xe phủ kín mặt đường, nhích từng chút chờ lên cầu Bình Triệu 2 vào nội đô TP HCM.
Đây là các tuyến đường chính kết nối khu vực TP Thủ Đức, Bình Dương (cũ) qua bến xe Miền Đông vào trung tâm thành phố, vốn thường xuyên ùn ứ giờ cao điểm, nay căng thẳng hơn sau khi ôtô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1, chuyển sang cầu Bình Triệu 2 nằm song song.
Dòng xe chậm chạp di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 vào trung tâm TP HCM.
Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực trên áp dụng từ chiều 26/8, dự kiến kéo dài hơn ba tháng, đến cuối tháng 11 nhằm thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.
Trong thời gian này, toàn bộ ôtô không được qua cầu Bình Triệu 1, được phân làn chuyển sang cầu Bình Triệu 2 làm lộ trình thay thế. Hiện cây cầu này cho xe chạy hai chiều, trong đó một làn rộng 3,5 m tách riêng cho ôtô từ trung tâm thành phố ra ngã tư Bình Triệu. Hai làn còn lại cho xe chạy theo hướng vào nội đô thành phố.
Hàng nghìn người từ đại lộ Phạm Văn Đồng rẽ xuống vòng xoay gần ngã tư Bình Triệu gặp cảnh ùn tắc trong giờ cao điểm sáng nay.
Quốc lộ 13 đoạn gần ngã tư Bình Triệu, dòng xe cũng ùn ứ kéo dài. Khu vực này là một trong những điểm nóng giao thông ở TP HCM, đang chờ triển khai dự án mở rộng theo hình thức BOT.
Dòng xe nhích từng chút chờ lên cầu Bình Triệu 2.
Chị Phương Nhi dùng điện thoại chụp ảnh kẹt xe để thông báo về công ty do muộn giờ làm. Chị cho biết trước đó đã nắm thông tin cấm ôtô qua cầu Bình Triệu 1, giao thông sẽ bị xáo trộn nhưng chưa lường trước cảnh ùn tắc kéo dài. "Hôm sau tôi phải đi sớm hơn 30 phút để còn bù thời gian, tránh trễ giờ làm", chị Nhi nói.
Ông Minh lái xe chở hàng từ khu chế xuất Linh Xuân về sân vận động Thống Nhất (quận 10 cũ) nhưng bị kẹt giữa cầu Bình Lợi trong thời gian dài và phải nhích từng mét để di chuyển.
"Cầu Bình Lợi dài chưa tới 300 m mà sáng nay tôi phải mất 30 phút vẫn chưa đi hết cầu", ông nói
Trước khi cấm ôtô qua cầu Bình Triệu 1, khu vực công viên dưới chân cầu được đơn vị thi công cải tạo, mở lối cho ôtô rẽ lên cầu Bình Triệu 2. Một số vị trí hai bên đầu cầu được lắp cọc tiêu, phân làn xe máy nhằm hạn chế ùn tắc.
Kẹt xe trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi.
Để tránh ùn tắc, nhiều người từ quốc lộ 13 chuyển hướng qua cầu Bình Lợi đến ngã tư Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí vào trung tâm TP HCM. Tuy vậy, mật độ xe trên các tuyến quá đông dồn về trong giờ cao điểm nên các ngả đường xung quanh khu vực này cũng ùn ứ kéo dài.
Nhiều chiến sĩ thuộc đội CSGT Bình Triệu đã tích cực chốt chặn ở các nút giao để phân luồng. Cảnh sát tổ chức điều chỉnh linh hoạt các làn đường quốc lộ 13, lối xuống từ cầu Bình Lợi, lối xe từ bến xe miền Đông cũ về lại quốc lộ 13, nhưng lưu lượng xe quá đông nên vẫn ùn tắc.
Cầu Bình Triệu 1 (bên phải) và 2 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13 kết nối khu Đông vào trung tâm. Cầu Bình Triệu 1, xây trước năm 1975, chạy một chiều từ trung tâm ra TP Thủ Đức, từng sửa chữa năm 2010 nhưng tĩnh không thấp, không đảm bảo cho tàu lớn qua lại.
Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có vốn 133 tỷ đồng,khởi côngcuối năm 2024. Cách đó khoảng 5 km, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 cũng đang được nâng tĩnh không, vốn gần 112 tỷ đồng.
Đình Văn - Giang Anh