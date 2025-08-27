Kẹt xe cửa ngõ phía đông TP HCM do cầu Bình Triệu cấm ôtô

Dòng xe chậm chạp di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 vào trung tâm TP HCM.

Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực trên áp dụng từ chiều 26/8, dự kiến kéo dài hơn ba tháng, đến cuối tháng 11 nhằm thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Trong thời gian này, toàn bộ ôtô không được qua cầu Bình Triệu 1, được phân làn chuyển sang cầu Bình Triệu 2 làm lộ trình thay thế. Hiện cây cầu này cho xe chạy hai chiều, trong đó một làn rộng 3,5 m tách riêng cho ôtô từ trung tâm thành phố ra ngã tư Bình Triệu. Hai làn còn lại cho xe chạy theo hướng vào nội đô thành phố.