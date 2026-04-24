Việt Nam hạ Malaysia, lập kỷ lục vô địch U17 Đông Nam Á

90'+5
Trận đấu kết thúc
Việt Nam thắng Malaysia 3-0, qua đó lập kỷ lục bốn lần vô địch giải.
90'+3
VAR hủy thẻ đỏ cho Malaysia
Fareez bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi từ phía sau, ngăn cản tình huống ghi bàn rõ ràng của Việt Nam. Tuy nhiên, trọng tài thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, cho rằng Fareez không phạm lỗi.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ
81'
Việt Nam suýt ghi bàn thứ tư
Sau pha đập nhả, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam xâm nhập cấm địa rồi sút quyết đoán trúng người thủ môn Adam. Sau đó, Việt Nam liên tiếp có những cơ hội, đến từ Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam và Ngọc Sơn.
75'
Malaysia chơi rắn
Malaysia mất bình tĩnh khi liên tục phải chạy đuổi theo trái bóng trong bối cảnh Việt Nam chủ động đan bóng pha phối hợp qua lại. Dawud (số 14) là cầu thủ mới nhất phải nhận thẻ vàng.
66'
Việt Nam chơi chậm lại
Sau khi dẫn ba bàn, Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam vào sân thay Văn Dương, người lập cú đúp ở chung kết.
59'
Thẻ vàng cho Malaysia
Trong thế trận khó khăn, Malaysia không giữ được bình tĩnh. Aquif phạm lỗi thô bạo từ phía sau với Nguyễn Lực và phải lĩnh thẻ vàng
55'
VAR công nhận bàn thắng cho Việt Nam
Trí Dũng thoát xuống căng ngang cho Văn Dương đệm bóng tung lưới Malaysia từ cự ly gần. Trọng tài ban đầu xác định có lỗi việt vị, nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. 3-0 cho Việt Nam.
46'
Hiệp hai bắt đầu
45'+7
Hiệp một kết thúc
Việt Nam dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Quý Vương và Văn Dương ở đầu và cuối hiệp.