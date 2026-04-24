Việt Nam hạ Malaysia, lập kỷ lục vô địch U17 Đông Nam Á

IndonesiaViệt Nam thắng Malaysia 3-0 ở chung kết, qua đó lần thứ tư vô địch giải U17 Đông Nam Á.

Ghi bàn: Quý Vương 11', Văn Dương 45+4' & 55'

Việt Nam 3-0 Malaysia

HLV Cristiano Roland nhắc nhở các cầu thủ Việt Nam không được phép chủ quan, dù từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở hai lần gặp gần nhất, trong đó có một lần tại vòng bảng. Bóng đá trẻ luôn có nhiều biến số khó lường, nhưng điều đó không xảy ra ở cặp đấu giữa Việt Nam - Malaysia. Trong lần tái đấu ở chung kết, Việt Nam một lần nữa áp đảo hoàn toàn, thắng thuyết phục để lên ngôi tại giải U17 Đông Nam Á trên đất Indonesia.

Việt Nam nhập cuộc chủ động từ đầu trận, đẩy đối thủ phải lùi sâu phòng ngự. Các học trò Roland tạo ra hai cơ hội trong chưa đầy 5 phút, một trong số đó là pha sút xa của Lê Sỹ Bách. Cũng giống trận vòng bảng, Việt Nam mở tỷ số ở đúng phút 11. Đào Quý Vương băng vào sút quyết đoán sau tình huống lộn xộn ở quả phạt góc, đưa trái bóng xuyên qua một rừng chân để đi vào lưới.

Những phút tiếp theo, các học trò Roland tiếp tục kiểm soát thế trận với lối đá chững chạc, lấn lướt hoàn toàn đối thủ. Khi đột ngột đẩy cao tốc độ trận đấu trước giờ nghỉ, Việt Nam ngay lập tức có thành quả với bàn nhân đôi cách biệt ở phút bù thứ tư khi Nguyễn Văn Dương dứt điểm góc hẹp cháy lưới Malaysia.

Trong ngày Chu Ngọc Nguyễn Lực không ghi bàn, Văn Dương tỏa sáng với cú đúp được hoàn tất ở đầu hiệp hai, nâng tổng số bàn thắng tại giải lên con số 6. Phút 55, cầu thủ vào thay người Trí Dũng thoát xuống căng ngang cho Văn Dương đệm bóng tung lưới Malaysia từ cự ly gần. Trọng tài ban đầu xác định có lỗi việt vị, nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Việt Nam có thừa cơ hội để tái hiện tỷ số 4-0 như ở vòng bảng hay vòng loại U17 châu Á 2026, nhưng các cầu thủ vào sân thay người đều bỏ lỡ, đặc biệt là Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam.

