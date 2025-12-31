Kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ chữ ký số 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA-Index) năm 2025.

Hoạt động khảo sát, đánh giá được Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện, công bố. Năm tổ chức có chất lượng dịch vụ chữ ký số tốt gồm Viettel-CA, Mobifone-CA, VNPT-CA, Easy-CA và Bkav-CA.

Thứ trưởng thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao chứng nhận cho 5 nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số có chất lượng tốt năm 2025. Ảnh: Thảo Anh

Ngoài việc đánh giá chung, CA-Index 2025 cũng ghi nhận thế mạnh nổi trội của các nhà cung cấp theo từng nhóm chỉ số. Matbao-CA được đánh giá tuân thủ pháp lý tốt nhất. Viettel-CA đứng đầu về công nghệ và tính đa dạng của dịch vụ, cùng với trải nghiệm khách hàng. VNPT-CA có thị phần và mức giá tốt nhất. Trong khi đó, Intrust-CA có đóng góp tích cực cho sự phát triển chữ ký số cá nhân.

Tại lễ công bố chiều 30/12, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC, cho biết CA-Index không được xây dựng với mục tiêu "xếp hạng tốt - chưa tốt", mà nhằm phản ánh bức tranh tổng thể, đa chiều về chất lượng dịch vụ chữ ký số công cộng tại Việt Nam.

Từ góc độ quản lý, đại diện NEAC cho rằng đây là kênh thông tin để Bộ hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả điều phối hệ sinh thái và triển khai các quy định mới về chữ ký điện tử, dịch vụ tin cậy. Với người sử dụng và các bên ứng dụng, CA-Index là nguồn tham chiếu hữu ích.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại lễ công bố kết quả CA-Index, chiều 30/12. Ảnh: Thảo Anh

Thứ trưởng thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá, việc phổ cập chữ ký số đến người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong năm 2025 đã có những bước phát triển ấn tượng. Ông đề nghị nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và sự thuận tiện cho người dùng. Mục tiêu là "đưa chữ ký số trở thành công cụ quen thuộc với người dân và doanh nghiệp trong mọi hoạt động giao dịch điện tử".

Dịch vụ chữ ký số có mặt tại Việt Nam từ năm 2007. Đến hết tháng 8, hơn 18 triệu chứng thư được cấp, tương đương 28,42% dân số trưởng thành. Trong khi đó, CA-Index được triển khai thường niên từ 2023, nhằm đánh giá khách quan chất lượng dịch vụ của các CA công cộng.

Trong nhiều phát biểu trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tư tưởng quản lý nhà nước phải dựa trên việc đo lường và công bố kết quả, coi đây như một trong những nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước. Theo ông, cơ quan quản lý không chỉ ban hành chính sách hay quy định, mà cần có các biện pháp cụ thể để đo lường hiệu quả thực thi, từ đó đánh giá đúng và điều chỉnh kịp thời.

