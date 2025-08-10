Crystal Palace đoạt Siêu cup Anh sau loạt luân lưu

Salah đá hỏng ngay ở lượt đầu, trong khi Mateta sút thành công, giúp Crystal Palace nắm lợi thế.

Ở lượt thứ hai, MacAllister cũng đá hỏng, khi bị thủ môn Henderson bắt bài. Bên phía Crystal Palace, Eze cũng sút chìm và bị Alisson cản phá.

Phải đến lượt thứ ba, Liverpool mới đá thành công. Gakpo nhen nhóm hy vọng cho thầy trò Arne Slot, trước khi Sarr đánh bại Alisson.

Henderson là người hùng của Crystal Palace trong loạt sút luân lưu, khi đẩy được cú đá của Elliott. Dẫu vậy, Borna Sosa cũng đá hỏng, khiến thầy trò Glasner chưa thể mừng chiến thắng ở lượt thứ tư.

Ở lượt cuối, Szoboszlai đá thành công, gỡ hòa 2-2. Nhưng Devenny cũng đánh bại Alisson, ấn định chiến thắng 3-2 cho Crystal Palace trong loạt đấu cân não.