Thứ hai, 11/8/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Chủ nhật, 10/8/2025, 20:24 (GMT+7)

Liverpool thua Crystal Palace ở Siêu cup Anh

AnhSau khi hòa 2-2 trong hai hiệp chính, Liverpool thất bại 2-3 ở loạt sút luân lưu trong trận tranh Siêu cup Anh.

Chi tiết Tổng thuật
Mới nhất Cũ nhất

  • Crystal Palace đoạt Siêu cup Anh sau loạt luân lưu

    Salah đá hỏng ngay ở lượt đầu, trong khi Mateta sút thành công, giúp Crystal Palace nắm lợi thế.

    Ở lượt thứ hai, MacAllister cũng đá hỏng, khi bị thủ môn Henderson bắt bài. Bên phía Crystal Palace, Eze cũng sút chìm và bị Alisson cản phá.

    Phải đến lượt thứ ba, Liverpool mới đá thành công. Gakpo nhen nhóm hy vọng cho thầy trò Arne Slot, trước khi Sarr đánh bại Alisson.

    Henderson là người hùng của Crystal Palace trong loạt sút luân lưu, khi đẩy được cú đá của Elliott. Dẫu vậy, Borna Sosa cũng đá hỏng, khiến thầy trò Glasner chưa thể mừng chiến thắng ở lượt thứ tư.

    Ở lượt cuối, Szoboszlai đá thành công, gỡ hòa 2-2. Nhưng Devenny cũng đánh bại Alisson, ấn định chiến thắng 3-2 cho Crystal Palace trong loạt đấu cân não.

  • 90'+5

    Hai hiệp chính kết thúc

    Liverpool và Crystal Palace quyết tâm tìm bàn thắng quyết định ở những phút bù, nhưng không thành công. Ở phút bù cuối, Devenny dứt điểm chệch cột dọc Liverpool trong gang tấc, từ rìa cấm địa. Hai đội hòa 2-2 và trận tranh Siêu cup Anh cần tới loạt luân lưu để phân định thắng thua.

  • 90'

    Hiệp hai có năm phút bù giờ

  • 84'

    Hai đội ăn miếng trả miếng

    Crystal Palace và Liverpool đá đôi công trong những phút cuối. Salah nhận bóng ở thế trống trải trong cấm địa, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo Ai Cập lại tìm đúng vị trí của thủ môn Henderson.

    82
     
     
  • 80'

    Không có penalty

    Crystal Palace có cơ hội ghi bàn trong cấm địa, nhưng Sarr dứt điểm không thành công. Bóng chạm tay MacAllister trước khi tìm đến Sarr, nhưng trọng tài không thổi phạt đền, kể cả sau khi tham khảo VAR.

  • 77'

    Crystal Palace gỡ hòa

    Gakpo để mất bóng ở giữa sân. Wharton chọc khe nhanh cho Sarr thoát xuống dứt điểm vào góc gần, đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới Liverpool.

    77
     
     
  • 71'

    Liverpool thay người

    Ekitike và Jones ra nghỉ, nhường chỗ cho Endo và MacAllister.

    2025-08-10t152702z-1865290437-2684-8260-

    Jones (trắng) được rút ra nghỉ. Ảnh: Reuters

  • 62'

    Eze suýt gỡ hòa

    Liverpool mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, để đối thủ phản công. Alisson xuất sắc cứu thua cho Liverpool sau khi Eze sút chìm vào góc hẹp trong vòng cấm địa.

    Crystal Palace 1-2 Liverpool (H2): Tấn công dồn dập
     
     
  • 58'

    Crystal Palace tấn công

    Sarr thoát xuống ở cột xa để đánh đầu cận thành, nhưng không thể ghi bàn sau đường chuyền nối của Mateta. Pha quay chậm cho thấy Sarr cũng đã việt vị.

  • 52'

    Ekitike suýt lập cú đúp

    Hai tân binh của Liverpool tiếp tục tìm thấy nhau. Wirtz căng ngang chìm để Ekitike băng cắt dứt điểm một chạm, nhưng bóng đi vọt xà.

Liverpool bước vào trận Siêu cup với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi dễ dàng đăng quang mùa trước. Crystal Palace thì chấm dứt 120 năm chờ đợi danh hiệu lớn đầu tiên, đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5 vừa qua.

Trong mùa hè, mọi chuyện lại diễn ra không suôn sẻ với đoàn quân HLV Oliver Glasner. Palace phải chờ phán quyết từ UEFA xem có được dự Europa League hay bị đẩy xuống sân chơi Conference League, do vi phạm quy định một chủ không được sở hữu nhiều CLB.

CLB cũng trải qua mùa hè thụ động, khi chỉ đưa về hai tân binh là Walter Benitez và Borna Sosa. Trái lại, từ đầu hè, Liverpool chi tới 409 triệu USD để đem về 5 tân binh là thủ môn Giorgi Mamardashvili, hậu vệ Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, tiền vệ công Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike. Trong đó, riêng Wirtz "ngốn" 170 triệu USD, trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Liverpool cũng đang trải qua mùa hè biến động. CLB vẫn đang để tang sau cái chết thương tâm của tiền đạo Diogo Jota trong vụ tai nạn xe hơi. Darwin Nunez, Luis Diaz và Trent Alexander-Arnold đã rời đội, trong khi Caoimhin Kelleher và Jarell Quansah - những cầu thủ dự bị quan trọng - cũng tìm được bến đỗ mới.

Đây là lần thứ tư Liverpool góp mặt tại Siêu cup Anh trong bảy năm qua, bằng với số lần tham dự của 28 năm trước đó. Họ từng thua trên chấm luân lưu vào năm 2019 (trước Man City) và 2020 (trước Arsenal), nhưng thắng năm 2022 khi đánh bại Man City 3-1.

Crystal Palace lần đầu tiên góp mặt tại Community Shield. Tuy nhiên, thống kê không mấy ủng hộ họ, khi bốn đội gần nhất lần đầu dự trận đấu này đều không thể lên ngôi. Đáng chú ý hơn, hai trong số đó thất bại trước Liverpool (Southampton năm 1976 và Wimbledon năm 1988). Trận đấu sắp tới cũng sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1989, hai đội đối đầu nhau ở Siêu cup Anh sau khi đã chạm trán ở trận cuối cùng của mùa giải trước.

undefined - page NaN

Vy Anh

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
Ý kiến Nội dung chính
×