Crystal Palace đoạt Siêu cup Anh sau loạt luân lưu
Salah đá hỏng ngay ở lượt đầu, trong khi Mateta sút thành công, giúp Crystal Palace nắm lợi thế.
Ở lượt thứ hai, MacAllister cũng đá hỏng, khi bị thủ môn Henderson bắt bài. Bên phía Crystal Palace, Eze cũng sút chìm và bị Alisson cản phá.
Phải đến lượt thứ ba, Liverpool mới đá thành công. Gakpo nhen nhóm hy vọng cho thầy trò Arne Slot, trước khi Sarr đánh bại Alisson.
Henderson là người hùng của Crystal Palace trong loạt sút luân lưu, khi đẩy được cú đá của Elliott. Dẫu vậy, Borna Sosa cũng đá hỏng, khiến thầy trò Glasner chưa thể mừng chiến thắng ở lượt thứ tư.
Ở lượt cuối, Szoboszlai đá thành công, gỡ hòa 2-2. Nhưng Devenny cũng đánh bại Alisson, ấn định chiến thắng 3-2 cho Crystal Palace trong loạt đấu cân não.
90'+5
Hai hiệp chính kết thúc
Liverpool và Crystal Palace quyết tâm tìm bàn thắng quyết định ở những phút bù, nhưng không thành công. Ở phút bù cuối, Devenny dứt điểm chệch cột dọc Liverpool trong gang tấc, từ rìa cấm địa. Hai đội hòa 2-2 và trận tranh Siêu cup Anh cần tới loạt luân lưu để phân định thắng thua.
90'
Hiệp hai có năm phút bù giờ
84'
Hai đội ăn miếng trả miếng
Crystal Palace và Liverpool đá đôi công trong những phút cuối. Salah nhận bóng ở thế trống trải trong cấm địa, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo Ai Cập lại tìm đúng vị trí của thủ môn Henderson.
80'
Không có penalty
Crystal Palace có cơ hội ghi bàn trong cấm địa, nhưng Sarr dứt điểm không thành công. Bóng chạm tay MacAllister trước khi tìm đến Sarr, nhưng trọng tài không thổi phạt đền, kể cả sau khi tham khảo VAR.
77'
Crystal Palace gỡ hòa
Gakpo để mất bóng ở giữa sân. Wharton chọc khe nhanh cho Sarr thoát xuống dứt điểm vào góc gần, đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới Liverpool.
71'
Liverpool thay người
Ekitike và Jones ra nghỉ, nhường chỗ cho Endo và MacAllister.
62'
Eze suýt gỡ hòa
Liverpool mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, để đối thủ phản công. Alisson xuất sắc cứu thua cho Liverpool sau khi Eze sút chìm vào góc hẹp trong vòng cấm địa.
58'
Crystal Palace tấn công
Sarr thoát xuống ở cột xa để đánh đầu cận thành, nhưng không thể ghi bàn sau đường chuyền nối của Mateta. Pha quay chậm cho thấy Sarr cũng đã việt vị.
52'
Ekitike suýt lập cú đúp
Hai tân binh của Liverpool tiếp tục tìm thấy nhau. Wirtz căng ngang chìm để Ekitike băng cắt dứt điểm một chạm, nhưng bóng đi vọt xà.