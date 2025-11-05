Kết quả bài toán tiểu học bằng 51 hay 21?

Đây là một trong những bài toán "gây lú" bậc nhất mạng xã hội - nhìn thì đơn giản mà ai cũng… nghi ngờ chính mình sau khi tính nhẩm!

Câu hỏi chỉ có vài con số và dấu cộng trừ nhân, nhưng lại đủ khiến hàng nghìn người tranh cãi không hồi kết. Có người khẳng định "kết quả là 51", người khác thì chắc nịch "21 chứ gì nữa!".

Thế mới thấy, không phải bài toán nào nhiều số mới khó, mà chính những phép tính cơ bản mới khiến ta lộ ra... ai quên quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau.

Bạn có nhớ quy tắc thứ tự phép tính không? Nếu tự tin, đừng bấm máy tính – hãy thử tính nhẩm xem mình có phải "cao thủ toán học ngầm" không nhé!

Một bài toán nhỏ, nhưng là "phép thử lớn" cho trí nhớ và sự tập trung của bạn. Liệu bạn có nằm trong số ít người giải đúng ngay lần đầu? Cùng thử xem nào: 20 + 30 × 0 + 1 = ?

>> Di chuyển 1 que diêm nào để '1 + 7 = 74' đúng?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)