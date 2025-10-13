Di chuyển 1 que diêm nào để '1 + 7 = 74' đúng?

Bạn nghĩ mình giỏi logic? Ok, thử thách nhỏ này sẽ khiến bạn "chao đảo" đó nha!

Trên ảnh là phép tính nhìn qua tưởng vô lý đến mức thầy cô dạy Toán cũng muốn... xin nghỉ một buổi: 1 + 7 = 74. Nhưng đừng vội cười vì chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, bạn có thể biến điều vô lý thành có lý ngay! Bài đố này không chỉ thử IQ mà còn thử luôn cả khả năng quan sát và sáng tạo "bay cao bay xa" của bạn. Ai giải nhanh chắc chắn thuộc team "thánh soi" chính hiệu. Còn ai mãi chưa ra đáp án thì... bình tĩnh, lấy thêm cốc trà rồi nghĩ tiếp nha, vì đây là kiểu câu đố "điên nhưng vui"!

Bạn đã sẵn sàng chạm vào "đỉnh cao trí tuệ que diêm" chưa? Câu trả lời đang chờ bạn đốt sáng vùng não sáng tạo đó!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn:

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà