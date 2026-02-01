-
Alcaraz lần đầu vô địch Australia Mở rộng
Sau khi Alcaraz giữ game giao và dẫn 6-5, hai tay vợt trải qua loạt bóng bền dài 24 lần chạm vợt. Alcaraz bền bỉ hơn, khiến Djokovic mắc lỗi. Trên khán đài, Nadal cũng trầm trồ sau khi chứng kiến đường bóng ở đẳng cấp cao.
Djokovic cân bằng tỷ số 15-15 sau pha giao bóng lên lưới thành công. Nhưng ở những điểm tiếp theo, Djokovic đều giao bóng một hỏng. Áp lực lớn khiến anh thua liên tiếp ba điểm ở bóng hai, đều từ những lỗi tự đánh hỏng.
Alcaraz thắng set bốn 7-5, qua đó lần đầu vô địch Australia Mở rộng, trở thành tay vợt trẻ nhất sưu tập đủ bộ bốn Grand Slam khác nhau.
-
Khuấy động khán giả
Djokovic gần như không bộc lộ cảm xúc ở set hai và ba, nhưng anh chơi máu lửa hơn hẳn ở set bốn, liên tục khuấy động khán giả. Bầu không khí sôi động trên sân Rod Laver, khi cả hai tay vợt đều ăn mừng từng game, từng điểm.
Djokovic giao bóng tốt để trụ lại trong set với tỷ số 5-5. Tỷ lệ giao bóng một thành công của anh ở set này vẫn đang ở mức 80%.
-
Giữ game bản lề
Bị dẫn 3-4, 0-30 sau hai cú trả giao tốt của Alcaraz, Djokovic chặn đà sa sút bằng cú thuận tay winner, rồi anh giao bóng một cực mạnh để san bằng tỷ số.
-
3-3 ở set 4
Djokovic có dấu hiệu lấy lại thế trận, khi thắng trắng game giao sau rất nhiều game vất vả. Alcaraz cũng giữ giao cực nhanh, nhờ hai cú ace. Sau đó, Djokovic có cơ hội thắng game một game giao nữa, nhưng đánh hỏng ở cú trái. Nole vẫn giữ game nhờ cú trả giao hỏng của đàn em.
-
Djokovic cứu 6 break-point để giữ game
Djokovic đánh backhand lệch hẳn sau quả giao bóng hai và đối mặt với hai break-point. Nole cứu cả hai, trước khi cú backhand chệch hướng của anh lại mang về thêm một break-point cho Alcaraz.
Alcaraz sau đó phải phòng ngự ở cuối sân, gần sát khu vực của các cậu bé nhặt bóng, và Djokovic lạnh lùng dập ghi winner từ cú smash sâu.
Alcaraz có break-point thứ tư với một cú bỏ nhỏ khéo léo, nhưng Djokovic đáp lại bằng một cú ace vào góc chữ A, đúng với sự bền bỉ mà người ta chờ đợi ở một huyền thoại.
Alcaraz có break -oint thứ năm sau khi lấy toàn bộ sức mạnh từ các cú đánh cuối sân của đối thủ để phản đòn. Game đấu đã kéo dài 10 phút và một cú forehand lỏng tay của Alcaraz khiến nó còn tiếp tục.
Lại thêm một cơ hội nữa cho "Carlitos" sau cú backhand dọc dây đầy uy lực, và lại thêm một break-point được cứu khi Djokovic lên lưới vô-lê sau một quả giao bóng một chuẩn xác.
Anh đẩy Alcaraz ra rxa sân bằng cú giao bóng một khai thác khoảng sân trống, trước khi giữ được game bằng một cú forehand đánh thẳng vào người Alcaraz, gỡ hòa 1-1 trong set 4. Khán giả hò reo tán thưởng sau một game kéo dài 12 phút.
-
Alcaraz dẫn 1-0 set 4
Sau hai set khá một chiều, set 3 cân bằng hơn rất nhiều và có những pha bóng kinh điển. Hai lần Djokovic đánh bóng vòng ngoài cột lưới, Alcaraz đều cứu được, và khả năng di chuyển của tay vợt Tây Ban Nha suốt trận đấu là khó tin.
Alcaraz chỉ còn cách một set nữa là trở thành tay vợt nam thứ tám giành được Grand Slam Sự nghiệp. Ở tuổi 22, anh sẽ là người trẻ nhất làm được điều đó.
Được hậu thuẫn bởi những cú giao bóng một đang vào tay, Alcaraz giữ chắc game mở màn set 4.
-
Alcaraz thắng set ba 6-3
Alcaraz thắng tới 83% điểm bóng một trong set ba, so với 52% của Djokovic. Tay vợt Tây Ban Nha tận dụng hai trong sáu break-point ở set này, còn Djokovic không có break-point nào.
Khi tỷ số là 3-5, Djokovic khởi đầu bằng một lỗi giao bóng kép rồi đánh thuận tay rúc lưới, rồi bị dẫn 0-40.
Khán giả cổ vũ Djokovic. Anh thắng liền ba điểm, kéo game về deuce bằng một cú ace.
Sau đó, cú bỏ nhỏ đầy tinh tế từ Alcaraz, mang lại cho anh cơ hội thứ tư, nhưng cú trả giao tiếp theo lại đi quá dài.
Đồng hồ trận đấu chạm mốc hai tiếng khi Djokovic đánh thuận tay rúc lưới. Break-point thứ năm cho Alcaraz, và anh tận dụng được khi Djokovic đánh hỏng cú thuận tay dọc dây.
-
Djokovic chơi mạo hiểm
Khi lép vế trong những loạt bóng cuối sân, Djokovic mạo hiểm hơn trong những loạt bóng. Anh tung một cú bỏ nhỏ rồi tâng bổng qua đầu Alcaraz khi đối thủ lao lên lưới để san bằng 15-15 ở game 6. Những cú đánh của anh đang nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng cũng nhiều lỗi hơn.
Một lỗi giao bóng kép của Alcaraz đưa tỷ số về 30-30, nhưng anh khéo léo đẩy Djokovic ra xa sân bằng cú giao bóng tiếp theo, rồi dứt điểm vào khoảng sân trống và khép lại game bằng một cú giao bóng thẳng vào người.
Thay đổi then chốt trong những game gần đây nằm ở các pha đôi công thuận tay. Alcaraz đã thua thiệt rõ rệt ở mảng này trong set đầu, nhưng hiện tại anh đang chiếm ưu thế. Những cú forehand mở góc là bài kiểm tra thể lực thực sự, và có thể thấy thoáng qua dấu hiệu mệt mỏi của Djokovic ở những tình huống đó. Alcaraz đang dẫn 5-3.
-
Thắng game đỡ bóng
Loạt sai lầm của Djokovic với lỗi kép, tràn lưới hớ hênh và lỗi thuận tay khiến anh bị dẫn 15-40 trong game giao bóng. Ngay ở break-point đầu tiên, Alcaraz buộc Djokovic phải di chuyển bằng một cú thuận tay topspin ra mang. Djokovic không thể xử lý cú thuận tay thành công và để mất game. 3-2 cho Alcaraz.
-
2-2 set 3
Kịch tính bắt đầu được đẩy lên ở set 3. Những pha bóng tuyệt vời xuất hiện ngay từ đầu set này, cùng cảm giác hồi hộp khi chưa ai thực sự nắm thế thượng phong. Alcaraz chơi hay ở những điểm quan trọng trong game 4, để cân bằng tỷ số 2-2.