AustraliaTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz thắng huyền thoại Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 ở chung kết Australia Mở rộng 2026 hôm 1/2.

Kịch tính bắt đầu được đẩy lên ở set 3. Những pha bóng tuyệt vời xuất hiện ngay từ đầu set này, cùng cảm giác hồi hộp khi chưa ai thực sự nắm thế thượng phong. Alcaraz chơi hay ở những điểm quan trọng trong game 4, để cân bằng tỷ số 2-2.

Loạt sai lầm của Djokovic với lỗi kép, tràn lưới hớ hênh và lỗi thuận tay khiến anh bị dẫn 15-40 trong game giao bóng. Ngay ở break-point đầu tiên, Alcaraz buộc Djokovic phải di chuyển bằng một cú thuận tay topspin ra mang. Djokovic không thể xử lý cú thuận tay thành công và để mất game. 3-2 cho Alcaraz.

Thay đổi then chốt trong những game gần đây nằm ở các pha đôi công thuận tay. Alcaraz đã thua thiệt rõ rệt ở mảng này trong set đầu, nhưng hiện tại anh đang chiếm ưu thế. Những cú forehand mở góc là bài kiểm tra thể lực thực sự, và có thể thấy thoáng qua dấu hiệu mệt mỏi của Djokovic ở những tình huống đó. Alcaraz đang dẫn 5-3.

Một lỗi giao bóng kép của Alcaraz đưa tỷ số về 30-30, nhưng anh khéo léo đẩy Djokovic ra xa sân bằng cú giao bóng tiếp theo, rồi dứt điểm vào khoảng sân trống và khép lại game bằng một cú giao bóng thẳng vào người.

Khi lép vế trong những loạt bóng cuối sân, Djokovic mạo hiểm hơn trong những loạt bóng. Anh tung một cú bỏ nhỏ rồi tâng bổng qua đầu Alcaraz khi đối thủ lao lên lưới để san bằng 15-15 ở game 6. Những cú đánh của anh đang nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng cũng nhiều lỗi hơn.

Đồng hồ trận đấu chạm mốc hai tiếng khi Djokovic đánh thuận tay rúc lưới. Break-point thứ năm cho Alcaraz, và anh tận dụng được khi Djokovic đánh hỏng cú thuận tay dọc dây.

Sau đó, cú bỏ nhỏ đầy tinh tế từ Alcaraz, mang lại cho anh cơ hội thứ tư, nhưng cú trả giao tiếp theo lại đi quá dài.

Khi tỷ số là 3-5, Djokovic khởi đầu bằng một lỗi giao bóng kép rồi đánh thuận tay rúc lưới, rồi bị dẫn 0-40.

Alcaraz thắng tới 83% điểm bóng một trong set ba, so với 52% của Djokovic. Tay vợt Tây Ban Nha tận dụng hai trong sáu break-point ở set này, còn Djokovic không có break-point nào.

Alcaraz chỉ còn cách một set nữa là trở thành tay vợt nam thứ tám giành được Grand Slam Sự nghiệp. Ở tuổi 22, anh sẽ là người trẻ nhất làm được điều đó.

Sau hai set khá một chiều, set 3 cân bằng hơn rất nhiều và có những pha bóng kinh điển. Hai lần Djokovic đánh bóng vòng ngoài cột lưới, Alcaraz đều cứu được, và khả năng di chuyển của tay vợt Tây Ban Nha suốt trận đấu là khó tin.

Anh đẩy Alcaraz ra rxa sân bằng cú giao bóng một khai thác khoảng sân trống, trước khi giữ được game bằng một cú forehand đánh thẳng vào người Alcaraz, gỡ hòa 1-1 trong set 4. Khán giả hò reo tán thưởng sau một game kéo dài 12 phút.

Lại thêm một cơ hội nữa cho "Carlitos" sau cú backhand dọc dây đầy uy lực, và lại thêm một break-point được cứu khi Djokovic lên lưới vô-lê sau một quả giao bóng một chuẩn xác.

Alcaraz có break -oint thứ năm sau khi lấy toàn bộ sức mạnh từ các cú đánh cuối sân của đối thủ để phản đòn. Game đấu đã kéo dài 10 phút và một cú forehand lỏng tay của Alcaraz khiến nó còn tiếp tục.

Alcaraz có break-point thứ tư với một cú bỏ nhỏ khéo léo, nhưng Djokovic đáp lại bằng một cú ace vào góc chữ A, đúng với sự bền bỉ mà người ta chờ đợi ở một huyền thoại.

Alcaraz sau đó phải phòng ngự ở cuối sân, gần sát khu vực của các cậu bé nhặt bóng, và Djokovic lạnh lùng dập ghi winner từ cú smash sâu.

Djokovic đánh backhand lệch hẳn sau quả giao bóng hai và đối mặt với hai break-point. Nole cứu cả hai, trước khi cú backhand chệch hướng của anh lại mang về thêm một break-point cho Alcaraz.

Djokovic có dấu hiệu lấy lại thế trận, khi thắng trắng game giao sau rất nhiều game vất vả. Alcaraz cũng giữ giao cực nhanh, nhờ hai cú ace. Sau đó, Djokovic có cơ hội thắng game một game giao nữa, nhưng đánh hỏng ở cú trái. Nole vẫn giữ game nhờ cú trả giao hỏng của đàn em.

Nole bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc, khi đánh hỏng từ cú thuận tay. Alcaraz nở nụ cười rạng rỡ sau sai lầm của đàn anh. Một chút may mắn giúp Alcaraz có điểm winner từ cú thuận tay ngắn ra mang, trước khi giữ game và dẫn 5-4 sau lỗi đánh hỏng của Nole.

Ở game tiếp theo, game bản lề của Alcaraz, Djokovic đặt nhiều quyết tâm "bẻ game". Anh khuấy động khán giả ngay từ điểm thắng đầu, rồi hét lớn khi có break-point sau cú trả giao lỗi của Alcaraz.

Sự ổn định đáng nể của Djokovic ở những cú giao bóng giúp anh trụ lại trong set này. Dù cả hai đều trông khá mệt mỏi giữa các điểm, trình độ quần vợt trên sân vẫn ở rất cao. Djokovic đã đưa vào sân 21 trong số 27 quả giao bóng một ở set này. Hai free-point từ giao bóng giúp anh cân bằng tỷ số 4-4.

Bị dẫn 3-4, 0-30 sau hai cú trả giao tốt của Alcaraz, Djokovic chặn đà sa sút bằng cú thuận tay winner, rồi anh giao bóng một cực mạnh để san bằng tỷ số.

Djokovic giao bóng tốt để trụ lại trong set với tỷ số 5-5. Tỷ lệ giao bóng một thành công của anh ở set này vẫn đang ở mức 80%.

Djokovic gần như không bộc lộ cảm xúc ở set hai và ba, nhưng anh chơi máu lửa hơn hẳn ở set bốn, liên tục khuấy động khán giả. Bầu không khí sôi động trên sân Rod Laver, khi cả hai tay vợt đều ăn mừng từng game, từng điểm.

Djokovic cân bằng tỷ số 15-15 sau pha giao bóng lên lưới thành công. Nhưng ở những điểm tiếp theo, Djokovic đều giao bóng một hỏng. Áp lực lớn khiến anh thua liên tiếp ba điểm ở bóng hai, đều từ những lỗi tự đánh hỏng.

Sau khi Alcaraz giữ game giao và dẫn 6-5, hai tay vợt trải qua loạt bóng bền dài 24 lần chạm vợt. Alcaraz bền bỉ hơn, khiến Djokovic mắc lỗi. Trên khán đài, Nadal cũng trầm trồ sau khi chứng kiến đường bóng ở đẳng cấp cao.

Djokovic, 38 tuổi, tay vợt nam sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử. Siêu sao Serbia có số danh hiệu Australia Mở rộng ngang bằng số trận thua của anh (10) tại Grand Slam đầu năm, và đang hướng đến việc trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử giải. Nếu vô địch, Nole cũng độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam, cột mốc chưa tay vợt nam và nữ nào đạt được.

Tinh thần Djokovic đang lên rất cao sau thắng lợi huy hoàng tại bán kết gặp Sinner, nhà vô địch Australia Mở rộng hai năm gần nhất. Alcaraz cũng cho thấy phẩm chất siêu hạng với màn ngược dòng ngoạn mục trước Alexander Zverev tại bán kết, gợi nhớ lại lần thắng ngược kinh điển của anh ở chung kết Roland Garros năm ngoái. Ngoại trừ trận gặp Zverev, Alcaraz đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải và là tay vợt đạt phong độ cao nhất trong hai tuần qua.

Alcaraz, ở tuổi 22, đang nhắm tới việc trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Grand Slam Sự nghiệp (sưu tập đủ bốn Grand Slam khác nhau). Được biết đến là tay vợt của những trận đấu lớn, Alcaraz sở hữu thành tích ấn tượng tại chung kết Grand Slam và Masters 1000 với 14 thắng lợi sau 16 trận. Riêng ở Grand Slam, bản lĩnh của Alcaraz thường được phát huy nếu phải bước vào set năm, bằng chứng là 15 lần thắng trong 16 trận.

Djokovic (phải) bắt tay Alcaraz, sau trận tứ kết Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, Melbourne hôm 21/1 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Đây mới là lần thứ hai, Nole đối mặt tay vợt xếp vị trí cao hơn trên bảng thứ bậc ATP trong một trận chung kết Australia Mở rộng, sau cuộc đọ sức với Stefanos Tsitsipas năm 2023. Xét rộng hơn khía cạnh này ở tất cả các trận chung kết Grand Slam, thành tích của Djokovic là bốn chiến thắng trong tám trận.

Khoảng cách giữa Alcaraz và Djokovic rất mong manh, xuyên suốt cuộc đối đầu liên thế hệ của họ. Chỉ 12 tháng trước, Djokovic đánh bại Alcaraz tại Rod Laver Arena, nơi họ sẽ so tài vào Chủ nhật này. Djokovic đang dẫn Alcaraz 5-4 về đối đầu, nhưng đã thua ba trong năm lần chạm trán giữa họ tại các giải Grand Slam.

Sự cân bằng của cặp đấu thể hiện rõ hơn qua bốn lần đụng độ ở chung kết, mỗi người chia nhau hai chiến thắng. Một trong những trận thắng nổi bật của Alcaraz là lần đánh bại Djokovic tại Wimbledon 2023, qua đó chấm dứt sự thống trị Nole tạo dựng ở Grand Slam sân cỏ. Sau đó, Djokovic đáp trả với việc hạ Alcaraz để giành HC vàng Olympic Paris.

Vy Anh