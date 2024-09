Kết nối chuyển giao công nghệ tạo đột phá phát triển kinh tế Thủ đô

Hà NộiHàng trăm công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 được kỳ vọng mang lại giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế Thủ đô.

Sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 (Techconnect and Innovation Vietnam 2024) do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức từ 30/9 - 1/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc sự kiện chiều 30/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dẫn kết quả xếp hạng về Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) 2024 vừa được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố, Việt Nam xếp hạng 44/133 quốc gia/nền kinh tế, duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp.

Theo Bộ trưởng, trong 10 năm qua, xếp hạng của Việt Nam đã tăng hơn 30 bậc, một minh chứng rõ rệt cho sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Phạm Chiểu

"Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam vào top 40 về GII, góp phần khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ công nghệ thế giới", Bộ trưởng nói. Ông kỳ vọng sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 góp phần thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các ngành, doanh nghiệp tại Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhà khoa học trên cả nước, dành nguồn lực, các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và đẩy mạnh hoạt động đổi mới công nghệ. Theo Bộ trưởng, "coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành và cả nền kinh tế có thể nâng cao năng suất lao động".

Tiếp sau đó ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng bày tỏ kỳ vọng khi Hà Nội cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện này. Thành phố luôn quan tâm kết nối các doanh nghiệp, cá nhân với các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ giúp doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ mới, hiện đại. "Đây là cơ hội để tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ đó tạo ra những giải pháp công nghệ đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô", ông Sơn nói.

Ông Lê Hồng Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Chiểu

Hiện Hà Nội tập trung hơn 70% tổ chức khoa học, công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước (trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc). "Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng để thủ đô tập trung đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo", Phó chủ tịch TP Hà Nội nói.

Sau phần phát biểu chào mừng của ông Julien Guerrier, Đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và ông Choi Youngsam, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam là phần tham luận của hai diễn giả đến từ doanh nghiệp.

Chương trình khép lại bằng hoạt động trao biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo với Trung tâm Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (CDTI) - Tây Ban Nha và Văn phòng Sản xuất thông minh Hàn Quốc (KOSMO).

Trao văn bản ký kết giữa Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Văn phòng Sản xuất thông minh Hàn Quốc (KOSMO). Ảnh: Phạm Chiểu

Techconnect and Innovation Vietnam 2024 được tổ chức với quy mô quốc gia. Sự kiện gồm các hoạt động chính: 5 diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo (Diễn đàn chính sách quản lý công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Diễn đàn công nghệ ngành Xây dựng; Diễn đàn công nghệ ngành Y tế; Diễn đàn công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư công nghệ cao); Tọa đàm vai trò của đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Thủ đô; Trình diễn, giới thiệu các thành tựu công nghệ năm 2024, kết nối cung - cầu công nghệ; Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2024.

Ban tổ chức cho biết, sự kiện năm nay thu hút 200 gian trình diễn những thành tựu công nghệ mới trong và ngoài nước được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Techconnect and Innovation Vietnam 2024 kế thừa thành công của các chương trình Techdemo (2011 - 2019) và Techconnect and Innovation Vietnam (2020 - 2024), là chương trình thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Tổ chức từ năm 2011 đến nay, Techconnect and Innovation Vietnam hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia để chuyển đổi, ứng dụng tri thức và công nghệ vào thực tiễn; tạo cầu nối trực tiếp cho bên cung và bên cầu công nghệ trao đổi, thảo luận và tiến tới ký kết các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng chuyển giao công nghệ. Sự kiện trở thành diễn đàn để doanh nghiệp, chuyên gia thảo luận, chia sẻ thông tin tới các nhà hoạch định chính sách, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm.

Minh Thư