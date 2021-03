Kết đắng cho hành khách say rượu đi máy bay

MỹNam hành khách cho biết không nhớ mình đã hành hung tiếp viên hay đi tiểu ngay tại chỗ trong cơn say xỉn.

Khi chuyến bay của hãng Alaska Airlines từ Seattle hạ cánh xuống Denver vào 9/3, hành khách Landon Grier, 24 tuổi, đã bị FBI bắt giữ. Theo đó, Grier say xỉn khi lên cabin. Người này ngủ thiếp đi trên máy bay, và một tiếp viên hàng không phải hét lên để đánh thức khi anh ta đi tiểu ngay trên ghế. Grier còn hành hung một tiếp viên do bị nhắc nhở nhiều lần, bởi khẩu trang của anh liên tục tuột ra khi đang ngủ.

Khi bị thẩm vấn, nam hành khách thừa nhận đã uống nhiều bia rượu trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, anh khẳng định không nhớ mình đã đánh tiếp viên hay đi vệ sinh tại chỗ ngồi. Hiện tại, Grier đối mặt với cáo buộc uy hiếp an toàn bay, hình phạt tối đa là 20 năm tù, khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD, dù anh có nhớ những hành động của mình hay không. Nam hành khách đang đợi ngày ra tòa vào cuối tháng 3 sau khi nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh.

Đại diện của hãng bay cho biết an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, hãng không chấp nhận bất kỳ hành vi gây rối nào trên các chuyến bay.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi về trường hợp của Grier: "Nếu các hãng hàng không cho rằng an toàn bay là ưu tiên hàng đầu, tại sao tại sân bay vẫn bán rượu cho khách, và trên máy bay vẫn phục vụ rượu? Phải chăng lợi nhuận mới là ưu tiên hàng đầu?". Có ý kiến cho rằng hãng hàng không phải chặn các hành khách say xỉn ngay tại cửa lên máy bay, thay vì chấp nhận họ cùng những rủi ro về an toàn.

Anh Minh (Theo Fox News)