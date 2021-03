Chuyện tình của tiếp viên và hành khách lên máy bay muộn

MỹMáy bay đã sẵn sàng cất cánh, hành khách đã yên vị trên máy bay nhưng vẫn chưa thể bay vì hai người đến muộn.

Mùa thu năm 1970, nỗi lo về các vụ không tặc gia tăng, chính phủ Mỹ đã lên các kế hoạch đảm bảo an ninh hàng không. Vào khoảng thời gian đó, mật vụ từ những tổ chức như CIA và FBI được biệt phái, chỉ định lên các chuyến bay để đảm bảo an toàn. Trong một chuyến bay vào giữa tháng 9 năm đó từ Paris về New York, nữ tiếp viên hàng không của hãng Pan Am, Jocelyne Nowaski cùng đồng nghiệp nhận tin có hai nhân viên an ninh trên máy bay. Một người ở khoang hạng nhất, người còn lại ngồi ghế phổ thông.

Khi đó, Jocelyne, 23 tuổi, đang phụ trách khoang hạng phổ thông. Máy bay đã sẵn sàng cất cánh, mọi hành khách đều yên vị trên chiếc Boeing 707, một máy bay thân hẹp được Pan Am sử dụng từ năm 1958. Nhưng họ vẫn chưa thể cất cánh, bởi hai nhân viên an ninh đến muộn. Điều này khiến Jocelyne khó chịu. Cô càng ức chế hơn khi biết lý do chậm trễ là do hai người này mải mua khăn quàng cổ kiểu Paris để gây ấn tượng với các cô gái ở nhà.

Jocelyne trở thành tiếp viên của hãng hàng không Pan American World Airways ngay sau khi tốt nghiệp. Cô cùng Pan Am từ năm 1968 đến năm 1972. Ảnh: Jocelyne/CNN

Sau khi lên tàu bay, nhân viên CIA khoang phổ thông tự giới thiệu mình là Tyler Harding. Anh bảnh bao trong bộ vest và thắt cà vạt, áo khoác màu nâu vắt bên một cánh tay. Jocelyne bị ấn tượng ngay lập tức bởi nét quyến rũ, vẻ ngoài điển trai của Tyler. Khi đó, cô cũng không biết rằng Tyler có ấn tượng tương tự với mình. Tyler khi đó ngồi ở hàng ghé thứ hai. Máy bay bắt đầu cất cánh, tạm biệt ánh đèn Paris và bắt đầu băng qua Đại Tây Dương.

Tyler không thể để lộ thân phận. Do đó, Jocelyne phục vụ anh giống như mọi hành khách thông thường khác. Nhưng không giống như những hành khách khác, chàng điệp viên cố gắng bắt chuyện mỗi khi cô tới gần. Nhưng ban đầu, Jocelyne không nghĩ nhiều. Cô chỉ đơn giản cho rằng Tyler đang cố gắng bắt chuyện với đồng nghiệp, và câu chuyện về những chiếc khăn quàng cổ khiến cô càng thêm cảnh giác. "Anh ấy rất dễ chịu, mặc dù tôi khá cáu kỉnh", nữ tiếp viên nhớ lại.

Khi máy bay lướt đại dương, Jocelyne và các đồng nghiệp bắt đầu phục vụ bữa tối. Tyler tiếp tục trò chuyện với Jocelyne bất kỳ khi nào cô đi ngang qua. Khi hành khách kết thúc bữa ăn, Jocelyne quan sát khắp cabin như thường lệ. Trong lúc đi qua Tyler, cô liếc nhìn anh và nảy ra ý nghĩ: "Không biết kết hôn với người đàn ông này thì sẽ thế nào nhỉ?". Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi đó ra khỏi đầu vì "mình đâu biết gì về anh ta".

Nhưng Jocelyne trong một khoảnh khắc đó, lại bị ấn tượng một cách kỳ lạ và chắc chắn về việc kết hôn với Tyler là điều không thể tránh khỏi. Một lúc sau, khi Jocelyne đang ngồi trên ghế thì Tyler ngồi xuống cạnh cô, và mời đi chơi. "Tôi không hẹn hò với hành khách. Dù sao thì anh cũng có thể đã kết hôn", cô nói.

Tyler nói anh không phải là hành khách và thậm chí còn cho cô xem hộ chiếu của mình, cũng như còn độc thân. Anh khi đó 29 tuổi, đến từ Alexandria, bang Virginia.

Chỉ sau nửa năm tính từ ngày gặp mặt, Jocelyne và Tyler kết hôn, sau đó chuyển tới sống ở Đức. Ảnh: Jocelyne/CNN

Jocelyne cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác về chuyện hẹn hò với người cô hầu như không quen biết. Tyler dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, nhưng vẫn hài lòng quay trở lại chỗ ngồi.

Khi máy bay sắp hạ cánh ở New York, Jocelyne một lần nữa phục vụ đồ uống cho hành khách. Tyler yêu cầu một tách cà phê. "Khi tôi rót cà phê vào tách, anh ấy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Tự nhiên tôi cứ rót cà phê vào cốc của anh ấy. Thật không may, cùng lúc đó tay còn lại của tôi đổ trà vào người anh ấy".

Cô vội vàng lấy khăn ăn bằng vải từ cuối máy bay và đưa cho anh. Tyler cười và bảo cô đừng lo lắng: "Bây giờ, em phải đi chơi với tôi rồi", anh nói. Jocelyne đỏ mặt rồi né tránh câu hỏi.

Jocelyne trò chuyện với đồng nghiệp Mala phục vụ khoang hạng nhất. Mala gợi ý mời hai đặc vụ CIA đến bữa tiệc trong căn hộ của cô khi hạ cánh. Jocelyne trở lại khoang phổ thông, nói với Tyler về thời gian, địa điểm bữa tiệc.

Jocelyne (áo đỏ) và đồng nghiệp Mala - người có mặt trên chuyến bay định mệnh. Mala cũng là người tổ chúc bữa tiệc để Tyler và Jocelyne gặp nhau. Ảnh: Jocelyne/CNN

Đầu đêm tiệc hôm đó, Jocelyne bứt rứt khi không nhìn thấy Tyler. Chuông cửa vang lên, chàng mật vụ xuất hiện trước mặt khiến Jocelyne cảm giác như ngừng thở. Họ trò chuyện với nhau suốt ba tiếng trong bếp về mọi thứ: gia đình, tuổi thơ, các chuyến du lịch... Điều duy nhất Tyler không nhắc đến quá nhiều là về công việc của mình. Anh không thể tiết lộ mình làm việc cho CIA và mãi sau này, Jocelyne mới phát hiện ra điều đó. Cuối bữa tiệc, Tyler ngỏ lời cầu hôn và nhận được câu trả lời "Em đồng ý".

Giáng sinh năm đó, Tyler đến sân bay JFK để gặp Jocelyne với chiếc nhẫn đính hôn. Họ kết hôn vào tháng 3/1971 và hưởng tuần trăng mật ở Fiji. Cả hai tận dụng ưu đãi từ hãng Pan Am để ngồi khoang hạng nhất và thư giãn tại Fiji 8 ngày. Cả hai đã đi du lịch rất nhiều nơi cùng nhau, dù Tyler thường xuyên phải xa nhà làm nhiệm vụ.

Đến tháng 3/2021, Jocelyne 74 tuổi và Tyler, 80 tuổi, đã bên nhau nửa thế kỷ. "Tôi không thể tin được là đã 50 năm rồi. Không thể tin được", Jocelyne xúc động nói.

Bên cạnh hai cô con gái, Jocelyne và Tyler hiện có năm đứa cháu. Jocelyne cho biết mọi người trong gia đình đều đam mê xê dịch, với một cô con gái của họ đã dành 20 năm sống ở Pháp, Istanbul và Warsaw, còn người kia dành một năm để đi du lịch khắp thế giới sau lễ tốt nghiệp.

Hiện tại, đại dịch khiến cả gia đình phải sống ở Mỹ. Dù đi du lịch liên tục hàng chục năm qua, Jocelyne và Tyler vẫn chưa hoàn thành danh sách những nơi phải đến thăm của họ. Đối với Jocelyne, đó là Bhutan và với Tyler, đó là Australia.

Tyler giờ gặp một số vấn đề về trí nhớ, nhưng ông vẫn nhớ rõ chuyến bay quan trọng từ Paris đến New York năm 1970. "Tôi nhìn thấy cô gái dễ thương này và cô ấy đối xử tệ với tôi," anh nói. "Nhưng chúng tôi đã nói chuyện sau khi xuống máy bay và sau đó, chúng tôi không bao giờ dừng lại".

Jocelyne nói: "Đó là một hành trình tuyệt vời, tôi sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ thứ gì". Bà dừng lại và cười: "Ồ, và tôi còn đeo tất cả những chiếc khăn quàng cổ mà anh ấy mua".

Anh Minh (Theo CNN)