Kepa và quyết định quá tình người của Arteta

Cơn ác mộng của Kepa Arrizabalaga trong các lần chơi tại sân Wembley vẫn chưa có hồi kết, và quyết định tin dùng thủ thành này sẽ là một lựa chọn còn ám ảnh Mikel Arteta dài lâu.

Kepa bắt hụt bóng, để Nico O’Reilly (áo xanh) đánh đầu mở tỷ số cho Man City trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: BBC

Trận chung kết Cup Liên đoàn Anh 2026, Kepa đã mắc sai lầm khi bắt hụt bóng từ đường tạt của Rayan Cherki, tạo điều kiện cho Nico O’Reilly đánh đầu đưa Man City vươn lên dẫn trước. Thầy trò Pep Guardiola không hề ngoảnh lại, khi O’Reilly hoàn tất cú đúp bằng một pha không chiến khác chỉ bốn phút sau đó để ấn định chiến thắng 2-0, lần thứ 5 thắng giải đấu này dưới kỷ nguyên của HLV người Tây Ban Nha.

Trong khi cũng thủ thành dự bị phía Man City là James Trafford tỏa sáng với những pha cứu thua xuất sắc đầu trận, sai lầm của Kepa khơi dậy những ký ức đáng buồn về những thảm họa mà anh từng gánh chịu tại Wembley.

Kỷ niệm buồn của Kepa

Tính đến nay, thủ thành 31 tuổi đã chơi 6 trận chung kết tại Wembley và... toàn thua. Tuy nhiên, ba thất bại tại Cup Liên đoàn Anh vào các năm 2019, 2022 và giờ là 2026 sẽ còn ám ảnh người hâm mộ vì những lý do chẳng ai ngờ tới.

Năm 2019, Kepa khi đó còn khoác áo Chelsea đối đầu Man City và trận đấu chứng kiến một trong những sự cố gây tranh cãi nhất lịch sử sân Wembley. Khi tỷ số vẫn là 0-0 sau 90 phút và hiệp phụ dần trôi về cuối, Kepa gục xuống sân vì chấn thương. HLV Maurizio Sarri đã chuẩn bị đưa Willy Caballero vào sân để bắt loạt luân lưu. Nhưng một tình tiết không tưởng đã xảy ra: Kepa từ chối rời sân.

Hành động này khiến Sarri giận dữ đến mức suýt nữa đã bỏ vào đường hầm, trong khi David Luiz ra sức khuyên can người đồng đội trẻ phải tuân thủ mệnh lệnh. Cuối cùng, Kepa vẫn ở lại trên sân, nhưng để lọt lưới một cú sút không quá hiểm hóc của Sergio Aguero, gián tiếp khiến Chelsea thua 3-4 trên loạt sút 11m.

Vẫn trong màu áo Chelsea, Kepa tiếp tục có một kỷ niệm đáng quên trước Liverpool dưới thời HLV Thomas Tuchel năm 2022. Một trận chung kết kịch tính nhưng không có bàn thắng nào được ghi, khi VAR từ chối bàn thắng của Romelu Lukaku và Edouard Mendy có pha cứu thua xuất thần trước Sadio Mane.

Gần đến loạt sút luân lưu, Tuchel đưa ra quyết định sai lầm đắt giá là rút Mendy ra để thay Kepa vào. Hồi đầu mùa thủ thành người Tây Ban Nha đã giúp Chelsea giành Siêu cup châu Âu. Nhưng lần này, Kepa không cản được bất kỳ quả luân lưu nào trong 11 lượt sút của Liverpool. Thậm chí, anh còn bị Virgil van Dijk "dằn mặt" bằng một cú sút sấm sét vào đúng góc mà anh đứng đón lõng. Sau khi thủ thành đối thủ Caoimhin Kelleher thực hiện thành công lượt sút của mình, Kepa bước lên thực hiện quả quyết định nhưng lại sút bóng thẳng lên trời, dâng chức vô địch cho Liverpool.

Arteta từ thực dụng thành quá "tình người"

Trong hơn 6 năm dẫn dắt Arsenal, Arteta đã gây dựng được danh tiếng là một nhà cầm quân luôn sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn, một người dường như có thể gạt bỏ hoàn toàn yếu tố tình cảm sang một bên. Do đó, quyết định để Kepa bắt chính thay vì lựa chọn số một David Raya tại Wembley là một "sự ưu ái đầy cảm tính", như bình luận của BBC Sport.

Arteta chọn Kepa không phải vì ông tin rằng đây là thủ môn tốt nhất cho trận chung kết. Ông chọn anh để đền đáp những đóng góp trong 5 trận trước đó tại hành trình Cup Liên đoàn Anh 2026, và bởi HLV 43 tuổi cảm thấy đó là một hành động trượng nghĩa.

"Tôi phải làm những gì mình cảm thấy đúng đắn, trung thực và công bằng", Arteta giải thích trong buổi họp báo sau trận. "Tôi nghĩ giữa chúng tôi và Kepa đã có một sự thấu hiểu. Kepa đã bắt chính trong suốt giải đấu, và tôi cho rằng sẽ rất, rất bất công cho cậu ấy cũng như toàn đội nếu chúng tôi làm khác đi".

Nếu Arsenal vượt qua Man City để vô địch danh hiệu đầu tiên của mùa giải, quyết định này chắc chắn sẽ được ca tụng là một nước đi cao tay, một dấu hiệu cho sự trưởng thành và nghệ thuật lãnh đạo ngày càng tinh tế của Arteta. HLV sinh năm 1982 từng chia sẻ về việc ông đã tiến hóa như thế nào khi dần nắm bắt tốt hơn các khía cạnh cảm xúc trong công việc, thay vì chỉ thuần túy tập trung vào yếu tố kỹ-chiến thuật.

HLV Mikel Arteta (trái) bắt tay Pep Guardiola trước trận chung kết Cup Liên đoàn Anh 2026. Ảnh: Reuters

Nhưng Arsenal đã không thể vượt qua. Họ nhận thất bại 0-2, trong đó sai lầm của Kepa mang tính bước ngoặt. Thất bại này không chỉ nằm ở lựa chọn thủ môn của Arteta. 10 cầu thủ còn lại trên sân của Arsenal cũng đã chơi dưới sức. Bên kia chiến tuyến, Guardiola cũng cất thủ thành số một Gianluigi Donnarumma để trao cơ hội cho Trafford, nhưng Man City không phải đón nhận ảnh hưởng tiêu cực nào.

Cựu thủ thành tuyển Anh và Man City Joe Hart, bình luận trên BBC Sport rằng: "Arteta không bắt buộc phải để Kepa thi đấu. Đó là quyết định của một HLV đang đứng trước cơ hội giành nhiều danh hiệu mùa này. Ông ấy chọn Kepa vì tin cậu ấy đã sẵn sàng. Nhưng tôi luôn nói thế này: đừng bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho một thủ môn. Đó là cái nghiệp họ đã chọn. Trong phần lớn trận đấu, Kepa đã không mắc lỗi, nhưng ở khoảnh khắc sinh tử đó, cậu ấy chắc chắn sẽ có nhiều điều phải suy ngẫm".

Sai lầm của Kepa rơi đúng vào kỹ năng mà Raya thường xuyên làm rất tốt, tức kiểm soát tốt không gian bên trong vùng cấm để phán đoán và bắt bóng bổng. Nhưng đó chưa phải là tất cả những hạn chế được nhìn thấy trong trận của thủ thành người Tây Ban Nha.

Trước bàn thua đầu tiên vì mắc lỗi trực tiếp, anh còn phải nhận thẻ vàng sau một tình huống lao ra khỏi vùng cấm, phán đoán sai điểm rơi của bóng và phạm lỗi để ngăn Jeremy Doku lao vào cấm địa, trong khi khung thành bỏ trống. Ngoài ra là khả năng thoát pressing. Sự kiên nhẫn và độ chính xác trong các đường chuyền của Raya là chìa khóa trong lối chơi triển khai bóng từ tuyến dưới của Arsenal.

Kỹ năng chơi chân của Raya lẽ ra đã giúp "Pháo thủ" thoát khỏi vòng vây quây ráp pressing tầm trung có ý đồ từ phía Man City. Các học trò của Guardiola thường xuyên từ chối đẩy cao hết mức tuyến đầu để bắt người từ vùng cấm Arsenal. Thay vào đó, họ lựa chọn duy trì tuyến đầu 4 người ngoài vùng 16m50, nhử Kepa và các cầu thủ thấp nhất trong khối đội hình Arsenal làm bóng, và khai thác những sai lầm.

Niềm tin Arteta đặt vào Kepa có thể xem là một sự thay đổi trong tư duy của ông. Ở mùa 2021-2022, ông từng gạt Bernd Leno, người đã bắt chính ba vòng trước đó, để đưa Aaron Ramsdale vào sân ở vòng bán kết Cup Liên đoàn Anh. Arteta cũng từng "tàn nhẫn" theo cách tương tự với các cầu thủ ở những vị trí khác. Christian Norgaard đã chơi trọn vẹn ba vòng đầu mùa này, để rồi bị loại không thương tiếc ở lượt đi bán kết với Chelsea và không được thi đấu thêm một phút nào sau đó. Nhưng ở vị trí thủ môn, có lẽ Arteta tin rằng cần một cách tiếp cận khác.

Kepa băng ra và phạm lỗi với Doku. Ảnh: AFP

Arsenal sở hữu chiều sâu đội hình ở vị trí này. Kepa có 13 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha, từng là thủ môn đắt giá nhất thế giới và mùa trước vẫn còn bắt chính 31 trận tại Ngoại hạng Anh cho Bournemouth theo dạng cho mượn. Với một thủ môn dự bị, những lần ra sân tại các sân chơi đấu cup là kinh nghiệm vô giá. Không giống các vị trí khác, họ hiếm khi được tung vào sân thay người. Ngoại lệ là vào tháng trước, trong một động thái cũng đầy tính "nhân văn", Arteta đã đưa thủ thành số ba Tommy Setford vào thay Kepa trong ít phút cuối trận thắng Wigan ở Cup FA.

Các thủ môn có một mối quan hệ đặc thù. Họ tập luyện cùng nhau hàng ngày với cường độ cao, dù biết rằng chỉ một người được ra sân. Cả Kepa và Setford đều chưa chơi một phút nào ở Ngoại hạng Anh mùa này. Có thể, Arteta muốn đền đáp sự tận hiến đó.

Cựu thủ thành Chelsea gia nhập Emirates vào hè năm ngoái để cạnh tranh với Raya, người đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 15 trận giữ sạch lưới. Arteta khẳng định rằng dù Kepa có ít thời gian ra sân, ông chưa bao giờ cam kết chắc chắn một suất bắt chính cho anh ở các đấu trường cup.

"Tôi không bao giờ hứa hẹn với bất kỳ cầu thủ nào về việc họ sẽ được đá ở một giải đấu cụ thể, bởi cuối cùng họ phải tự giành lấy cơ hội đó, mọi vị trí đều như vậy", ông giải thích thêm. "Chúng tôi căn cứ vào những gì đã thấy và những gì Kepa đã trình diễn để đưa đội bóng đến trận đấu cuối cùng này. Tôi tin đó là quyết định đúng đắn. Sai lầm là một phần của bóng đá và thật không may nó lại xảy đến vào thời điểm quyết định".

Có thể về lâu dài, quyết định của Arteta sẽ được chứng minh là đúng đắn. Nó có thể giúp ông thu phục lòng quân, chiếm được lòng trung thành của Kepa và duy trì sự ổn định trong cấu trúc đội hình. Nhưng tại Wembley, cái giá phải trả là quá đắt.

Không khó lý giải vì sao Arteta muốn trao phần thưởng cho thủ môn số hai của mình. Nhưng sau trải nghiệm này, có lẽ ông sẽ phải đắn đo rất nhiều nếu muốn lặp lại điều đó. Kepa cũng đã bắt chính cả ba trận của Arsenal ở Cup FA mùa này, giúp đội lọt vào tứ kết và sẽ có trận gặp Southampton đầu tháng 4 tới. Nếu Arteta một lần nữa vào đến chung kết tại Wembley trong tháng 5, hãy chờ xem liệu ông có tiếp tục "mềm lòng" hay không.

Hoàng Thông