Concert Kenny G gợi hoài niệm thanh xuân

Hà Nội4.000 khán giả đồng loạt vỗ tay reo hò khi những giai điệu quen thuộc của "Going Home", "Songbird" vang lên trong concert của Kenny G, tối 14/11.

Trong hai tiếng rưỡi, Kenny G dẫn dắt khán giả vào thế giới jazz êm đềm, lãng đãng, với 17 ca khúc làm nên tên tuổi. Loạt nhạc phẩm Going Home, Songbird, Forever In Love, The Moment, Sentimental gợi lại ký ức những năm 1990, 2000, khi thế hệ 7x, 8x nghe nhạc của ông trên tivi, radio và những băng cassette cổ. Nhiều người, dù không biết Kenny G và chính xác tên các sáng tác của ông, vẫn lập tức nhận ra giai điệu quen thuộc.

Kenny G biểu diễn 'Going Home' Kenny G biểu diễn "Going Home". Video: Hà Thu

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những khán giả xem đêm diễn, cho biết ngạc nhiên khi ở tuổi 67, Kenny G vẫn giữ phong độ như thời đỉnh cao, đúng đẳng cấp của một huyền thoại. "Những năm 1990, nếu nhà ai có người thân đi nước ngoài và mang về một đĩa nhạc Kenny G, cả xóm đều xúm vào nghe. Đêm nay, các tiết mục của ông đều mượt mà, không khác nhiều so với bản thu", Vũ Thắng Lợi nói.

Kenny G trong đêm nhạc tối 14/11 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn

Có kinh nghiệm hơn 30 năm lưu diễn, Kenny G dẫn dắt, làm chủ sân khấu, tạo điểm nhấn để truyền hứng khởi cho khán giả. Mở đầu concert, nghệ sĩ phô diễn kỹ thuật lấy hơi dài qua các bản Silhouette, G Bop. Ông khiến người nghe kinh ngạc bởi kỹ thuật, sức bền gần như không thay đổi. Nghệ sĩ từng cho biết tập luyện bốn tiếng mỗi ngày để có thể duy trì phong độ. Nghệ sĩ jazz Quyền Văn Minh nhận xét: "Hai bài mở đầu của Kenny G khiến khán giả lập tức choáng ngợp bởi kỹ thuật đặc biệt ông đã luyện được".

Kenny G biểu diễn 'Forever in Love' Kenny G biểu diễn "Forever in Love". Video: Hà Thu

Nổi tiếng với dòng nhạc smooth jazz vốn từng bị giới chuyên môn phủ nhận, nhiều năm bị nhận xét "không thể chơi jazz chính thống", Kenny G đã phá vỡ định kiến qua một số bản standard jazz mẫu mực. Ông thể hiện Havana, Cadenza với sự ngẫu hứng, tung tẩy đặc trưng. Điệu saxophone của ông khi biểu diễn các tiết mục này không còn êm dịu mà lên bổng xuống trầm, biến đổi liên tục các quãng cao độ và trường độ, khuấy động không khí trong khán phòng. Màn trình diễn Sax-o-loco gợi mở không gian jazz vừa êm dịu vừa vui tươi, qua sự kết hợp hài hòa giữa tiếng saxophone và bộ gõ.

Các tiết mục cũng thể hiện sự ăn ý của ông với ban nhạc, những cộng sự đã làm việc với Kenny gần ba thập niên. Đều ở độ tuổi lục tuần, họ vẫn thể hiện niềm say mê, năng lượng dồi dào qua các phần solo của guitar, trống, bộ gõ, bass.

So với concert đầu tiên của Kenny G ở Việt Nam, chương trình được đầu tư âm thanh, ánh sáng tốt hơn. Ban tổ chức dùng các gam màu ấm, màn hình kết hợp nhiều danh thắng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Hồ Gươm, gợi nhớ đến hình ảnh trong những đĩa VCD từ những thập niên trước.

Kenny G còn thể hiện sự hóm hỉnh qua phần giao lưu với khán giả. Trong khi nhiều nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam chỉ học một vài câu tiếng Việt ngắn, ông cố học một đoạn dài để nói chuyện. Nghệ sĩ đôi lúc bối rối vì quên bài, được khán giả nhắc. Ông cho biết: "Tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng. Lần thứ hai chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay". Nhiều khán giả thích thú vì cách nói chuyện, điệu bộ hài hước của ông.

Đêm diễn kết thúc lúc 11h30, nhiều khán giả vẫn nán lại để chụp ảnh, xin chữ ký thần tượng. Mai Anh (30 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi nghe nhạc Kenny G vì ảnh hưởng từ bố mẹ, lần đầu được xem ông biểu diễn. Cảm ơn ông vì đã cống hiến một đêm diễn đầy say mê cho khán giả Việt".

Kenny (giữa) giao lưu khán giả sau buổi diễn. Ảnh: Hòa Nguyễn

Nghệ sĩ tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, sinh năm 1956 ở Seattle, Washington, Mỹ. Ông có hàng trăm bản nhạc saxophone làm lay động trái tim khán giả. Năm 1994, ông giành giải Grammy cho Tác phẩm khí nhạc xuất sắc, với Forever in Love. Năm 1997, ông được gắn tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Kenny G sang Việt Nam với concert Kenny G Live In Vietnam, do báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị tổ chức. Trước đó, êkíp của ông gửi nhiều yêu cầu về ăn ở, đi lại, set up nhạc cụ, sân khấu biểu diễn. Theo đó, Kenny ở khách sạn năm sao, ăn đồ Âu, đồ Nhật và món bún chả trong những ngày ở Hà Nội.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Việt Nam do báo Nhân Dân khởi xướng, dự kiến tổ chức thường niên. Toàn bộ tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - cho biết Good Morning Việt Nam là dự án dài hơi, nhằm lan tỏa nét đẹp giao lưu văn hóa của nghệ sĩ trong và ngoài nước, song hành mục đích thiện nguyện.

Hà Thu