Kênh Suez được thông, chuỗi cung ứng vẫn nghẽn nhiều tháng

Tổng thời gian để hàng trăm tàu đang bị kẹt qua được kênh Suez và các doanh nghiệp giải quyết hậu quả sau đó có thể mất hàng tháng.

Hôm 29/3, tàu container Ever Given đã được kéo khỏi nơi mắc cạn trên kênh đào Suez sau gần một tuần, dọn đường cho hàng trăm tàu đang chờ đi qua tuyến vận tải biển quan trọng này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cuộc khủng hoảng đã chấm dứt với các công ty phụ thuộc vào việc nguyên liệu thô, linh kiện và sản phẩm được giao đúng thời hạn.

Maersk - hãng vận tải biển lớn nhất thế giới - có 3 tàu bị kẹt tại kênh này và 29 tàu khác đang chờ vào kênh. Nhiều tàu khác cũng dự kiến đến đây đầu tuần này. Công ty đã phải chuyển hướng 15 tàu đi vòng qua Mũi Hảo vọng, khiến hành trình dài và tốn kém hơn.

Maersk cho biết sau khi Ever Given được kéo đi, kênh Suez vẫn sẽ phải mất khoảng 6 ngày hoặc hơn, tùy độ an toàn và các yếu tố khác, mới được thông hoàn toàn. Các hiệu ứng lan truyền sau đó với doanh nghiệp sẽ còn kéo dài lâu hơn.

"Kể cả khi kênh đào mở trở lại, tác động lan truyền đến công suất toàn cầu vẫn rất lớn. Việc tắc nghẽn đã châm ngòi cho hàng loạt sự cố gián đoạn và chậm trễ khác về vận tải biển. Việc này có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới giải quyết xong", Maersk nói.

Kể cả trước khi sự cố Ever Given xảy ra, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đã căng thẳng, khiến việc vận chuyển hàng khắp thế giới đắt đỏ hơn, gây thiếu cung với mọi sản phẩm, từ xe đạp đến pho mát.

367 tàu – trong đó có 35 tàu dầu và 96 tàu container – đang đợi để qua kênh này. Khi giao thông được khôi phục, nơi này cũng phải mất vài ngày để hết tắc nghẽn, khiến thời gian hàng hóa đến tay khách hàng tiếp tục bị lùi lại.

Hãng nội thất Thụy Điển IKEA tuần trước cho biết trên CNN rằng việc nghẽn kênh có thể "kéo căng chuỗi cung ứng" của họ, tùy vào việc giải cứu Ever Given kéo dài bao lâu. "Chúng tôi xác nhận IKEA có nhiều container trên các tàu đang chờ qua kênh để đến điểm bốc dỡ", người phát ngôn của công ty cho biết, "Chúng tôi sẽ cân nhắc các lựa chọn nguồn cung khác để đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng".

Hà Thu (theo CNN)