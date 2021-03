Giá dầu thô giảm mạnh khi tàu hàng ở Suez thoát mắc cạn

Dầu WTI và Brent giảm gần 2% khi mối lo về nguồn cung được xoa dịu sau thông tin tàu container Ever Given nổi trở lại.

Sáng nay, hãng cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape cho biết tàu container Ever Given đã nổi trở lại sau gần một tuần đâm vào bờ kênh Suez và mắc cạn. Ngay sau thông tin này, giá dầu thô thế giới giảm mạnh, do việc kênh đào tắc nghẽn trước đó khiến nguồn cung dầu bị đe dọa.

Dầu thô Mỹ WTI hôm nay có lúc mất tới 1,9%. Hiện tại, WTI giảm 1,8% về 59,85 USD một thùng. Dầu Brent giảm 1,56% về 63,5 USD.

Tàu Ever Given mắc kẹt tại kênh Suez từ ngày 23/3. Ảnh: Maxar Technologies

Trên thực tế, giá dầu đã giảm từ sáng nay, nhưng chỉ quanh 0,3% - 0,4%, do triển vọng nhu cầu thế giới ảm đạm. Tuy nhiên, đà giảm đã tăng tốc sau thông tin về Ever Given.

Phiên thứ Sáu tuần trước, giá dầu thô tăng hơn 4%, khép lại tuần giao dịch đầy biến động khi các nhà buôn và nhà đầu tư cố gắng đánh giá tác động lên thị trường dầu của sự cố Ever Given và các lệnh phong tỏa ngăn đại dịch của nhiều nước.

Một nguyên nhân khác khiến giá tuần trước tăng là Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh được kỳ vọng duy trì sản lượng thấp trong cuộc họp tuần này.

Hà Thu (theo CNBC, Bloomberg)