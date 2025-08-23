Kênh đào 10 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với ASEAN

Kênh đào Bình Lục với vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ tây nam Trung Quốc đến các nước ASEAN khi hoàn thành năm 2026.

Kênh đào Bình Lục là công trình trọng điểm của hành lang trên đất liền và trên biển mới ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là dự án mang tính biểu tượng trong thế kỷ 21 của Trung Quốc nhằm xây dựng đất nước trở thành cường quốc về giao thông vận tải.

Kênh đào 10 tỷ USD kết nối Trung Quốc và ASEAN Tổng quan về kênh đào Bình Lục. Video: Douyin/Sanwei

Bình Lục cũng là dự án kênh đào nhân tạo lớn nhất Trung Quốc kể từ sau kênh đào Đại Vận Hà xây dựng hơn 2.500 năm trước. Dự án được khởi công ngày 28/8/2022, với thời gian thi công dự kiến trong 54 tháng. Đến ngày 5/8, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc, dự kiến hoàn công năm 2026.

Kênh Bình Lục bắt đầu từ cửa sông Bình Đường, khu vực hồ chứa nước Tây Tân, thuộc huyện Hoành Châu, Nam Ninh, đi qua trấn Lục Ốc, huyện Linh Sơn, Khâm Châu, cuối cùng đổ ra vịnh Bắc Bộ theo sông Khâm.

Toàn bộ tuyến kênh dài 134,2 km, xây dựng theo tiêu chuẩn luồng đường thủy nội địa cấp I, cho phép tàu thuyền trọng tải tới 5.000 tấn lưu thông.

Công trình âu tàu Mã Đạo đang được thi công ở thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, ngày 6/8. Ảnh: Hồng Hạnh

Dự án được xây dựng nhằm phát triển vận tải đường thủy, cung cấp nước, tưới tiêu, phòng chống lũ lụt và cải thiện môi trường sinh thái sông ngòi. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 72,7 tỷ nhân dân tệ (hơn 10 tỷ USD).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án kênh Bình Lục được kỳ vọng sẽ vận chuyển 108 triệu tấn hàng hóa vào năm 2035, tăng lên 130 triệu tấn vào năm 2050. Báo cáo cho biết con kênh sẽ chủ yếu vận chuyển than đá, khoáng sản, xi măng, ngũ cốc, vật liệu xây dựng và container.

Kênh đào này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian các tàu container chở hàng hóa từ Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, đến các nước Đông Nam Á, do không còn phải đi vòng qua đồng bằng Châu Giang.

"Hàng hóa từ các khu vực tây nam vận chuyển ra biển qua kênh Bình Lục sẽ rút ngắn hành trình đường sông hơn 560 km so với vận tải qua cảng Quảng Châu, tiết kiệm chi phí vận chuyển 5,6 tỷ nhân dân tệ mỗi năm", Hà Ny, phóng viên Nhật báo Quảng Tây, nói với VnExpress.

Vị trí kênh đào Bình Lục. Đồ họa: SCMP

Theo ông Hà Tuấn Huy, trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật của Tập đoàn Kênh đào Bình Lục, kênh đào này là hệ thống truyền dẫn và tiết kiệm nước bằng âu tàu có quy mô lớn nhất trong hệ thống đường sông nội địa của Trung Quốc.

Công trình áp dụng công nghệ thi công đổ bêtông khối lớn tại chỗ, sử dụng bêtông và vật liệu xây dựng tuổi thọ cao, cũng như công nghệ chống nước biển ăn mòn đối với âu tàu ở cửa sông.

"Kênh đào Bình Lục không chỉ là một dự án lớn của Quảng Tây, mà còn là một nền tảng quan trọng cho các dự án nghiên cứu khoa học lớn", ông nói.

Hồng Hạnh