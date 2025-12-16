Siết quản lý dược, mỹ phẩm dịp Tết 2026

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, mở đợt cao điểm rà soát, xử lý thuốc và mỹ phẩm nhập lậu, giả mạo trên toàn quốc, kéo dài đến hết tháng 3/2026.

Trong văn bản chỉ đạo gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố hôm 16/12, Cục này yêu cầu các cơ quan "chặn đứng" nạn buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cơ quan quản lý xác định thời gian kiểm tra trọng điểm bắt đầu từ giữa tháng 12 năm nay và kết thúc vào ngày 31/3 năm sau.

"Các đơn vị chức năng cần khẩn trương đánh giá việc chấp hành pháp luật tại những cơ sở đăng ký, sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn", đại diện Cục Quản lý Dược nói.

Cơ quan công an tịch thu thuốc giả. Ảnh: Lam Sơn

Theo đó, các đoàn thanh tra sẽ thẩm định tính pháp lý của doanh nghiệp cũng như tính hợp pháp của sản phẩm. Đối với mặt hàng thuốc, lực lượng chức năng tập trung soi xét giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, số đăng ký lưu hành, hóa đơn chứng từ, hạn sử dụng và việc tuân thủ quy định bán thuốc theo đơn. Riêng nhóm mỹ phẩm, nội dung rà soát bao gồm giấy phép sản xuất, hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), sự đồng nhất giữa thông tin công bố với thực tế sản xuất. Cơ quan kiểm tra cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng nội dung ghi nhãn về thành phần, tính năng, công dụng để phát hiện sai phạm.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, Cục Quản lý Dược yêu cầu mở rộng phạm vi giám sát sang các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, YouTube. Nhà chức trách sẽ truy quét những mặt hàng chưa được cấp phép lưu hành, sản phẩm đã có lệnh thu hồi hoặc tiêu hủy nhưng vẫn bày bán công khai, cũng như các trường hợp quảng cáo sai sự thật.

Đại diện Cục Quản lý Dược khẳng định quan điểm xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm là "không có vùng cấm, không ngoại lệ". Những vụ việc mang dấu hiệu tội phạm như buôn bán hàng giả giá trị lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, sai phạm có tổ chức hoặc tái phạm sẽ lập tức chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Động thái siết chặt quản lý diễn ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam mở rộng nhanh chóng kéo theo nhiều thách thức về kiểm soát chất lượng. Theo số liệu từ Statista, quy mô ngành này năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ và dự báo chạm mốc 2,7 tỷ USD vào năm 2027. Hiện 90% nguồn cung trên thị trường đến từ nhập khẩu. Dù kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm khoảng 80% thị phần, xu hướng mua sắm đang dịch chuyển mạnh sang trực tuyến khiến tình trạng kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng gia tăng.

Lê Nga