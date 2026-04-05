Kem chống nắng thuần chay Dinsee hỗ trợ bảo vệ da ngày hè

Dòng kem chống nắng thuần chay Dinsee đến từ Tập đoàn Dược phẩm Yuhan (Hàn Quốc) ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11/2025. Các sản phẩm được phát triển dựa trên hệ thống màng lọc thế hệ mới, kế thừa tiêu chuẩn dược khoa và công nghệ nghiên cứu lâu năm của tập đoàn này.

Trụ sở của Tập đoàn Dược phẩm Yuhan tại Hàn Quốc. Ảnh: Yuhan

Từ nền tảng đó, kem chống nắng thuần chay Dinsee không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ da trước tia UVA, UVB mà còn được kiểm nghiệm khả năng chống ánh sáng xanh và bụi mịn ở mức cao. Thương hiệu đồng thời phát triển nhiều phiên bản, phù hợp từng nhu cầu và loại da.

Trong đó, kem chống nắng Dinsee Premium Vegan Tone Up Sunscreen SPF50+ PA++++ (hồng) ứng dụng hệ thống bảo vệ đa hướng với 4 màng lọc (Tinosorb S, Uvinul A Plus, Uvinul T 150 và Zinc Oxide), hỗ trợ chống nắng toàn diện. Sản phẩm có sắc hồng nhẹ, hỗ trợ nâng tông tự nhiên, chất kem ẩm mịn, tiệp da nhanh, tạo lớp ngoài căng bóng, không gây vệt trắng hay vón cục.

Kem chống nắng Dinsee Premium Vegan Blue Tone Up Sunscreen SPF50+ PA++++ (xanh ngọc) kết hợp 5 màng lọc (Tinosorb S, Uvinul A Plus, Uvinul T 150, Zinc Oxide, Titanium Dioxide), tăng cường bảo vệ trước tia UVA, UVB. Sắc xanh ngọc giúp hiệu chỉnh tông da, phù hợp nền da không đều màu, nhiều khuyết điểm; lớp ngoài ráo mịn, kiểm soát dầu tốt.

Kem chống nắng thuần chay Dinsee dẫn đầu 10 lần liên tiếp năm 2024 tại Olive Young. Ảnh: Yuhan

Kem chống nắng vật lý Dinsee Premium Vegan Mild Moist Sunscreen SPF50+ PA++++ (xanh lá) sử dụng màng lọc vật lý Zinc Oxide, mang lại kết cấu mỏng nhẹ, thoáng da. Sản phẩm hỗ trợ làm dịu, kiểm soát dầu và duy trì độ ẩm, phù hợp da dầu mụn, nhạy cảm.

Kem chống nắng Dinsee Premium Vegan Activity Sunscreen SPF50+ PA++++ (xanh dương) ứng dụng các màng lọc Uvinul A Plus, Uvinul T 150, Uvasorb HEB và Tinosorb M, tăng khả năng bảo vệ trong điều kiện vận động. Sản phẩm có khả năng kháng nước, kháng mồ hôi, kết cấu nhẹ nhưng bám da, hạn chế trôi, giữ da khô thoáng khi hoạt động ngoài trời.

Điểm nổi bật của các sản phẩm kem chống nắng Dinsee là lớp ngoài mịn mướt. Kết cấu sản phẩm thẩm thấu chỉ sau 30 giây, mang lại cảm giác nhẹ, không bết rít hay để lại vệt trắng. Điều này được chứng thực bởi chuyên gia da liễu Hàn Quốc - Director Pi và tỷ lệ phản hồi, tái mua lớn từ người tiêu dùng.

Chuyên gia Hàn Quốc - Director Pi chứng nhận độ an tòa và hiệu quả trên da của kem chống nắng thuần chay Dinsee. Ảnh: Yuhan

Bên cạnh đó, kem chống nắng Dinsee ứng dụng công nghệ màng lọc thế hệ mới với chỉ số SPF/PA được kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Đặc biệt, sự kết hợp giữa màng lọc dược khoa và chiết xuất Thiên Sơn Tuyết Liên tạo nên công nghệ độc đáo. Chiết xuất từ loài hoa quý hiếm từ vùng núi cao này không chỉ chống oxy hóa mạnh mà còn giúp nuôi dưỡng da trắng sáng, khỏe mạnh từ bên trong, giữ cho lớp nền rạng rỡ suốt ngày dài mà không bị xuống tông.

Nhờ hiệu quả bảo vệ và chăm sóc da toàn diện, cùng quy trình phát triển dựa trên nền tảng dược khoa, các dòng kem chống nắng Dinsee nhanh chóng ghi nhận thành tích dẫn đầu 10 lần liên tiếp năm 2024 tại Olive Young - Chuỗi cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ & sắc đẹp (Health & Beauty) hàng đầu Hàn Quốc

Đại diện thương hiệu cho biết trong bối cảnh cạnh tranh cao của thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc, kết quả này phản ánh lợi thế từ nền tảng R&D và tiêu chuẩn sản xuất mang tính dược phẩm. Mỗi sản phẩm được định vị không chỉ là kem chống nắng mà còn là giải pháp chăm sóc da, hướng tới nhóm người dùng đề cao yếu tố an toàn và cơ sở khoa học.

Hải My