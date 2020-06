Kelly Clarkson đâm đơn ly dị

MỹCa sĩ Kelly Clarkson bất ngờ đâm đơn ly dị chồng Brandon Blackstock sau gần bảy năm cưới.

Theo CNN, giọng ca Because of You nộp đơn ly dị từ hôm 4/6, lấy lý do nhiều bất đồng không thể hòa giải. Cô xin quyền sống cùng các con và yêu cầu chồng hỗ trợ tài chính. Hai người từng ký hợp đồng tiền hôn nhân. Thông tin ly dị được tiết lộ ngày 12/6, đúng sinh nhật tuổi thứ sáu của River Rose, con cả của cặp sao.

Kelly Clarkson và chồng dự công chiếu phim năm 2016. Ảnh: AFF-USA.

Thời gian ly thân của cặp sao chưa xác định. Họ thực hiện giãn cách xã hội cùng các con ở trang trại thuộc bang Montana. Trong sinh nhật tuổi 38 của ca sĩ cuối tháng 4, chồng và con tự làm video tặng cô, trong đó Blackstock nói: "Chúc mừng sinh nhật em yêu. Anh yêu em hơn những gì em biết". Clarkson từng kể về sự lãng mạn của họ, đặc biệt trong đời sống tình dục, trên kênh SiriusXM năm 2017: "Không phải hạ thấp những người tôi hẹn hò trước đây, nhưng có một sự thật: Tôi chưa bao giờ thấy ai có sức hấp dẫn về tình dục trước anh".

Kelly Clarkson hẹn hò ông bầu Brandon Blackstock từ năm 2012, kết hôn tháng 10/2013. Họ có hai con chung, River Rose (sinh năm 2014) và Remington Alexander (năm 2016). Blackstock có hai con riêng trong cuộc hôn nhân trước đó.

Kelly Clarkson, sinh năm 1982, nổi tiếng sau khi vô địch mùa đầu tiên cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idol. Đĩa đơn đầu tay của cô - A Moment Like This - đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành ca khúc thành công nhất năm 2002. Trong sự nghiệp, ca sĩ bán được khoảng 25 triệu album cùng 45 triệu đĩa đơn toàn cầu, đoạt ba giải Grammy. Cô được nhiều tạp chí nhận xét là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại và là quán quân thành công nhất xuất thân từ American Idol.

Kelly Clarkson - "Because Of You" MV 'Because of You" của Kelly Clarkson. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo CNN)