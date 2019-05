Kelly Clarkson nhập viện sau lễ trao giải Billboard

Ca sĩ American Idol nén đau để hoàn thành vai trò dẫn chương trình tại lễ trao giải hôm 1/5.

Theo Eonline, Kelly vừa trải qua ca phẫu thuật ruột thừa tại Los Angeles, Mỹ. Ca mổ diễn ra vài giờ sau khi cô hoàn tất công việc dẫn chương trình Billboard Music Awards 2019 tại Las Vegas.

Kelly Clarkson dẫn chương trình Billboard Music Awards 2019. Ảnh: Zimbio.

Sự việc không nguy hiểm nhưng khiến Kelly chịu nhiều đau đớn. Trong suốt buổi lễ, Kelly cố gắng không để lộ dấu hiệu bất thường. Ca sĩ chia sẻ trên Twitter: "Tôi gần như ngã gục sau khi chương trình kết thúc. Cảm ơn đội ngũ hậu cần đã đưa tôi ra sân bay và đến ngay bệnh viện". Ca sĩ đã khỏe mạnh trở lại và sẽ nghỉ ngơi tại bệnh viện trước khi trở lại trường quay The Voice vào ngày 6/5 với tư cách giám khảo.

Dẫn chương trình tại Billboard Music Awards là ước mơ của cựu quán quân American Idol. "Madonna, Mariah Carey, Paula Abdul và nhiều thần tượng của tôi đều có mặt. Đối với những người thế hệ của tôi, Billboard 2019 thực sự là một sự kiện kỳ diệu", cô nói.

Kelly Clarkson biểu diễn tại lễ trao giải Billboard 2019 Kelly biểu diễn "Broken and Beautiful" tại Billboard Music Awards 2019.

Billboard Music Awards 2019 diễn ra tối 1/5, dưới sự dẫn dắt của Kelly Clarkson. Rapper người Canada Drake đại thắng tại Billboard Music Award năm nay. Anh giành chín giải, trong đó có những hạng mục quan trọng như: "Nghệ sĩ xuất sắc", "Nam nghệ sĩ xuất sắc", "Top Hot 100 Artist"...

Sự kiện do do tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1990. Giải thưởng gián đoạn năm 2006 và quay trở lại năm 2011. Kết quả dựa trên doanh thu nhạc số, lượt download, số lượt phát trên radio và doanh thu các tour diễn, số liệu do Nielsen Music và Next Big Sound cung cấp.

Đạt Phan (theo Eonline)