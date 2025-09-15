Keane: 'Derby Manchester mà không có nổi một thẻ vàng'

AnhCựu tiền vệ Roy Keane chê Man Utd thi đấu hời hợt, còn cựu hậu vệ Gary Neville lo ngại cho tương lai của HLV Ruben Amorim sau khi thua Man City 0-3 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Trước sự chứng kiến của đồng sở hữu Jim Ratcliffe cùng ban lãnh đạo, Man Utd thi đấu bạc nhược và thảm bại trước đối thủ cùng thành phố Manchester. Phil Foden mở tỷ số bằng cú đánh đầu trong hiệp một, trước khi Erling Haaland lập cú đúp ở hiệp hai, khép lại trận thua toàn diện cho "Quỷ đỏ".

Đồng sở hữu Jim Ratcliffe đứng trước cựu HLV Alex Ferguson, khi theo dõi trận Man Utd thua Man City 0-3 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AP

Trên Sky Sports, Gary Neville nhấn mạnh Amorim phải lập tức giúp Man Utd cải thiện sau khi chi hơn 200 triệu USD để cải tổ đội hình trong hè 2025. Man Utd đã tuyển mộ ba tiền đạo Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, cùng thủ môn Senne Lammens, đồng thời đẩy Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho khỏi CLB.

Neville cho rằng Amorim có thể bị sa thải ngay tháng 10 nếu Man Utd không cải thiện, và thừa nhận "đã xem bộ phim này nhiều lần" với những nhà cầm quân thất bại ở Old Trafford.

"Man Utd đang đứng thứ 14 chỉ sau bốn vòng. Nếu sang tháng 10 mà họ vẫn ở vị trí 14 hoặc 15, HLV sẽ gặp rắc rối lớn", cựu hậu vệ người Anh bình luận. "Họ chi hơn 200 triệu USD, có trọn vẹn mùa hè chuẩn bị nên cần phải thắng ngay lập tức. Đây không phải lúc hoảng loạn, nhưng tôi thấy trước những gì sẽ xảy ra nếu tình hình không thay đổi".

Roy Keane còn gay gắt hơn khi cho rằng Man Utd là một tập thể rất trung bình và mềm yếu. Cựu danh thủ người Ireland chỉ trích CLB cũ thi đấu hời hợt, thiếu quyết tâm và sớm buông xuôi, được thể hiện qua thông số không nhận thẻ vàng nào. Ông nói: "Đây là trận cầu máu lửa, trời mưa, điều kiện quá lý tưởng cho va chạm. Vậy mà họ thi đấu như trận giao hữu, không có lấy thẻ vàng nào. Bóng đá là môn đối kháng, hãy va chạm đi chứ".

Keane cũng cho rằng Amorim đang cố chấp với hệ thống chiến thuật ba hậu vệ bất chấp kết quả tệ hại. "Man Utd ghi được bốn bàn sau bốn trận, trong đó có hai quả phạt đền. Đó không thể là một đội bóng tấn công mạnh mẽ. Cứ như vậy thì chẳng có tín hiệu nào cho thấy mọi chuyện sẽ tốt hơn", cựu cầu thủ 54 tuổi bi quan.

Matthijs de Ligt (áo đỏ) tranh chấp với Jeremy Doku. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cựu hậu vệ Danny Simpson nhấn mạnh vấn đề còn đến từ nhân sự. Anh cho rằng một số cầu thủ như Patrick Dorgu, Diogo Dalot hay Noussair Mazraoui không phù hợp với Ngoại hạng Anh và khiến lối chơi của Man Utd bế tắc. "Sesko nỗ lực nhưng không thể làm gì khi đồng đội không tạo ra cơ hội", Simpson phân tích.

Kể từ khi Amorim thay Erik ten Hag nắm quyền tại Old Trafford, Man Utd chỉ giành 31 điểm qua 31 trận - thành tích tệ nhất trong số các đội góp mặt liên tục ở Ngoại hạng Anh cùng giai đoạn. Tỷ lệ thắng của Amorim tại Ngoại hạng Anh chỉ là 26% (8 thắng qua 31 trận) - thấp nhất trong số các HLV chính thức của Man Utd kể từ sau Thế chiến thứ Hai.

Siêu máy tính Opta còn cho thấy viễn cảnh bi quan hơn, khi Man Utd hiện có 10,95% khả năng xuống hạng, gấp đôi tỷ lệ 4,18% giành vé Champions League.

Hồng Duy (theo Daily Mail)