Keane chê ban huấn luyện mới của Man Utd

AnhCựu tiền vệ Roy Keane chỉ trích gay gắt ban huấn luyện mới của Man Utd, cho rằng đội bóng đang bổ nhiệm nhân sự thiếu kinh nghiệm và dựa quá nhiều vào các mối quan hệ quen biết.

Ngày 13/1, Man Utd bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa 2025-2026. Cựu danh thủ người Anh sẽ làm việc cùng Steve Holland - người từng làm trợ lý cho Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafael Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte tại Chelsea và Gareth Southgate tại tuyển Anh.

Ban huấn luyện mới của Man Utd còn có Jonathan Woodgate, cựu trung vệ người Anh từng cộng tác với Carrick tại Middlesbrough, HLV đội U21 Travis Binnion và cựu trung vệ Jonny Evans.

Trên podcast Stick to Football hôm 14/1, Keane bày tỏ sự bức xúc khi bàn về ê-kíp huấn luyện mới của Man Utd. Ông phẫn nộ nhất với việc Evans - người mới rời vị trí quản lý cầu thủ cho mượn của đội bóng hồi tháng 12, lại được bổ nhiệm làm HLV đội một chỉ sau hơn một tháng.

"Hai tuần trước Jonny còn đang ở bãi biển. Bốn, năm tuần trước cậu ấy rời CLB với tư cách quản lý cầu thủ cho mượn, rồi đột nhiên quay lại làm HLV đội một. Đó là bước nhảy quá lớn", cựu tiền vệ 54 tuổi mỉa mai.

Trong khi đó, Gary Neville cố gắng bảo vệ quyết định của Carrick, đặc biệt là vai trò của Holland. Neville đánh giá sự xuất hiện của cựu trợ lý tuyển Anh sẽ giúp nâng tầm chất lượng huấn luyện trên sân tập. Tuy nhiên, Keane thẳng thừng bác bỏ quan điểm này, cho rằng không thể coi Holland là "bậc thầy" trong khi những người còn lại gần như không có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao.

"Anh đang khen một người vì giàu kinh nghiệm, nhưng lại bỏ qua thực tế là hai người còn lại chưa chứng minh được gì. Evans chưa từng huấn luyện đội bóng nào ở cấp độ này", Keane nói, đồng thời nhắc lại việc kinh nghiệm không đồng nghĩa với thành công, dẫn chứng các trường hợp như Steve McClaren hay Mike Phelan sau thời Alex Ferguson.

Cuộc tranh luận giữa Keane và Neville liên tục căng thẳng, xen lẫn những lời châm biếm khiến các khách mời khác như Ian Wright, Jill Scott hay Jamie Carragher bật cười. Keane đặc biệt chỉ trích tư duy "người cũ của CLB" khi bổ nhiệm nhân sự, cho rằng điều đó từng nhiều lần thất bại tại Old Trafford.

Neville nói thêm rằng, nếu Carrick chỉ mang theo Woodgate và Evans, áp lực dành cho tân HLV trưởng sẽ lớn hơn nhiều. "Ít nhất với Steve Holland, bạn biết các buổi tập sẽ đạt chất lượng cao", cựu hậu vệ 50 tuổi kỳ vọng.

HLV tạm quyền Michael Carrick chỉ đạo trong buổi tập đầu tiên của Man Utd ngày 14/1. Ảnh: Man Utd

Nhiệm vụ của Carrick là giúp Man Utd cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh, khi đã sớm bị loại khỏi các giải đấu cúp quốc nội và không thi đấu ở Cup châu Âu. Cựu tiền vệ 44 tuổi sẽ trải qua hai trận đầu tiên khó khăn, khi Man Utd gặp Man City trên sân nhà ngày 17/1 và làm khách của Arsenal ngày 25/1. Đây là những trận có thể sớm định đoạt tham vọng cạnh tranh top 4 cũng như cả mùa giải của họ.

Theo báo Anh The Guardian, tỷ phú Jim Ratcliffe cùng ít nhất một thành viên gia đình Glazer đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm 15/1 để động viên Carrick.

Cuộc họp ban điều hành cấp cao vốn được lên lịch tổ chức ở địa điểm khác đã được chuyển về Carrington, nhằm tạo điều kiện để các lãnh đạo gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Carrick trước trận đấu quan trọng gặp Man City. Nhiều khả năng Avram hoặc Joel Glazer tham dự buổi làm việc này, bên cạnh Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc tài chính Roger Bell.

Hồng Duy (theo Daily Mail, The Guardian)