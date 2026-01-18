Keane cảnh báo không nên thổi phồng Man Utd

AnhCựu đội trưởng Roy Keane kêu gọi người hâm mộ và truyền thông tỉnh táo, tránh vội vàng thổi phồng Man Utd sau trận thắng Man City 2-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Trong trận ra mắt của Michael Carrick với vai trò HLV tạm quyền, Man Utd thi đấu tưng bừng và hạ Man City 2-0 nhờ các bàn của Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu. Đây là lần đầu Man Utd thắng derby Manchester trên sân nhà kể từ tháng 1/2023. Trên khán đài Old Trafford, người hâm mộ Man Utd liên tục hát vang tên Carrick, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tương xứng với lối chơi giàu năng lượng và quyết liệt của đội chủ nhà.

Bryan Mbeumo (phải) mừng bàn mở tỷ số trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Keane tỏ ra thận trọng khi đánh giá triều đại Carrick chỉ sau 90 phút, đồng thời cho rằng cả người hâm mộ lẫn truyền thông cần giữ sự tỉnh táo. "Hãy trao cho cậu ấy hợp đồng luôn đi", ông nói nửa đùa nửa thật trên Sky Sports. "Carrick xứng đáng được ghi nhận, nhưng hãy đánh giá trong vài tháng tới. Điều quan trọng nhất lúc này là tạo đà tâm lý, niềm tin cho đội bóng và tránh những yếu tố gây xao nhãng".

Cựu tiền vệ người Ireland cũng lưu ý Carrick sẽ chịu nhiều áp lực từ truyền thông trong nước. "Cậu ấy là HLV người Anh, truyền thông Anh sẽ ủng hộ", ông nói tiếp. "Hôm nay làm tốt, nhưng hãy chờ xem vài tháng nữa thế nào. Họ mới thắng một trận. HLV trước đó cũng từng thắng một trận, và Carrick chỉ mới có ba ngày làm việc".

Keane thừa nhận Carrick có trận mở màn với kịch bản trong mơ khi sở hữu đầy đủ lực lượng và đối thủ không đạt phong độ cao nhất. "Thời điểm và một chút may mắn đã đứng về phía họ, và Carrick đã tận dụng tốt. Nhưng mọi người nên bình tĩnh lại", cựu cầu thủ 54 tuổi kết luận.

HLV Michael Carrick vui mừng trong trận. Ảnh: AP

Trong khi đó, bình luận trên podcast cá nhân, Gary Neville tỏ ra hào hứng và đánh giá rất cao dấu ấn chiến thuật mà Carrick tạo ra chỉ sau ba ngày chuẩn bị. "Đó là một trong những màn trình diễn hay nhất của Man Utd ở bất kỳ thời kỳ nào", cựu hậu vệ tuyển Anh nói.

Theo Neville, Carrick giúp Man Utd tìm lại bản sắc khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 cổ điển và cho thấy lối chơi này vẫn phù hợp với bóng đá hiện đại. "Chúng ta đã bị thuyết phục trong nhiều năm rằng Man Utd không thể chơi theo cách truyền thống nữa. Nhưng 90 phút vừa rồi cho thấy họ hoàn toàn có thể", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Anh cũng cảnh báo không nên quá vội vàng kỳ vọng Man Utd sẽ trở lại mạnh mẽ ngay lập tức. "Đây chưa phải sự hồi sinh của Man Utd, mà là sự trở lại của hình hài CLB. Mục tiêu thực tế lúc này là xây dựng nền tảng, hướng tới suất dự Cup châu Âu. Top 5 đã là rất tuyệt vời", ông nói.

Dù rất ấn tượng với màn ra mắt của Carrick, Neville vẫn giữ quan điểm rằng Man Utd cần một HLV giàu kinh nghiệm trong dài hạn. Theo ông, nhiệm vụ của Carrick là đặt nền móng vững chắc cho người kế nhiệm. "Không phải lúc để phấn khích quá mức. Nhưng Carrick đã khởi đầu tuyệt vời. Nếu duy trì được tiêu chuẩn này trong bốn tháng tới, người tiếp quản đội bóng sẽ có lợi thế rất lớn", Neville nhận định.

Hồng Duy (theo Sky Sports)