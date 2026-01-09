Keane: 'Arsenal run sợ, bỏ lỡ cơ hội bứt phá trước Liverpool'

AnhCựu tiền vệ Roy Keane chê Arsenal thi đấu thận trọng quá mức và thiếu niềm tin trong trận hòa Liverpool 0-0, qua đó không thể nới rộng cách biệt lên tám điểm ở đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Dù được thi đấu trên sân nhà Emirates, Arsenal không mạo hiểm dâng cao tấn công mà lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. "Pháo thủ" kiểm soát bóng 47%, dứt điểm trúng đích bốn lần, chỉ đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,57 và chấp nhận trận hòa không bàn thắng trước đội ĐKVĐ.

Đây là lần đầu Arsenal và Liverpool hòa 0-0 tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8/2015. Xen giữa đó là 20 lần chạm trán với 79 bàn, đạt trung bình 3,95 bàn mỗi trận.

Saka tạt bóng trước sự truy cản của Milos Kerkez trong trận Arsenal hòa Liverpool 0-0 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 8/1/2026. Ảnh: AP

Bình luận trên Sky Sports, Keane cho rằng Arsenal đã đánh rơi cơ hội lớn khi tiếp Liverpool - đội đang sứt mẻ lực lượng vì thiếu nhiều trụ cột như Alexander Isak, Hugo Ekitike hay Mohamed Salah. Theo cựu thủ quân Man Utd, thầy trò Mikel Arteta chơi dè dặt quá mức cần thiết và không thể hiện được bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

"Nếu ở trong phòng thay đồ Arsenal sau trận, tôi sẽ nói rằng màn trình diễn này không thực sự tốt nhưng vẫn chấp nhận một điểm để bước tiếp", Keane bình luận. "Họ vẫn có lợi thế dẫn đầu, nhưng lối chơi có phần rụt rè sẽ khiến Arsenal lo lắng, bởi càng về cuối mùa, áp lực sẽ càng lớn".

Theo Keane, Arsenal đã tỏ ra "run sợ" khi đứng trước cơ hội tạo cách biệt lớn trên bảng điểm, nhất là trong bối cảnh Man City và Aston Villa đều sảy chân. "Chúng tôi đã dành rất nhiều lời khen cho Arsenal trước trận. Họ dẫn đầu, phòng ngự tốt, thắng nhiều trận. Nhưng tối nay, họ lại thiếu niềm tin. Điều đó thật khó hiểu", ông nhận xét.

Sau đó, Keane chỉ ra những cầu thủ Arsenal chơi dưới sức. "Declan Rice hơi cẩu thả trong hiệp hai, còn Lewis-Skelly trông như chưa sẵn sàng khi vào sân thay người. Nếu Liverpool sắc bén hơn, mọi thứ có thể đã tệ hơn với Arsenal", ông cảnh báo.

Cùng quan điểm, Daniel Sturridge cho rằng Arsenal hoàn toàn bế tắc trong hiệp hai. "Thật kỳ lạ. Arsenal dường như không có bất kỳ giải pháp nào để phá vỡ Liverpool", anh nói. "Liverpool kiểm soát thế trận tốt hơn và tìm được phương án thoát pressing, điều họ không làm được trong hiệp một".

Theo cựu tiền đạo người Anh, Arsenal đã không chủ động khi có lợi thế tâm lý. "Họ không nắm quyền kiểm soát trận đấu. Có cảm giác căng thẳng trên sân, và các cầu thủ dường như hài lòng với tỷ số hòa. Arsenal trông như đang thu mình lại", Sturridge bày tỏ.

Dẫu vậy, kết quả hòa không hẳn là một cú sảy chân với Arsenal. Họ nối dài mạch bất bại trên sân nhà mùa này, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh với 49 điểm, nhiều hơn Man City sáu điểm.

Dù chỉ trích màn trình diễn, Keane vẫn đánh giá Arsenal là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. "Khoảng cách 6 điểm sau 21 trận là vị thế tuyệt vời. Nhưng Man City và Aston Villa sẽ bám đuổi. Kỳ chuyển nhượng có thể tạo ra khác biệt. Còn hiện tại, Arsenal rõ ràng là ứng viên số một", cựu đội trưởng Man Utd nhận định.

HLV Mikel Arteta vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận. Ảnh: Arsenal FC

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal cần nhìn nhận trận hòa một cách tích cực sau giai đoạn lịch thi đấu khắc nghiệt. "Chúng tôi có hai hiệp đấu khác nhau. Hiệp một kiểm soát tốt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng thiếu đường chuyền quyết định. Hiệp hai khó khăn hơn", ông nói. "Trận đấu này cần những khoảnh khắc đặc biệt. Nếu không thể thắng, thì không được để thua".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết điều khiến ông tự hào nhất ở Arsenal mùa này là tinh thần và sự ổn định. "Đó là khát khao chiến thắng và sự nhất quán của các cầu thủ. Với lịch thi đấu và những khó khăn phải đối mặt, những gì họ làm được là rất đáng ghi nhận", ông nói.

Ngày 11/1, Arsenal làm khách của Portsmouth ở vòng ba Cup FA.

