Kế hoạch trả thù con rể cũ

MỹTrong vụ án Paul Duncsak bị sát hại, lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp, bị cáo bào chữa bằng lý do không đủ sức gây án do quá béo phì.

Chiều 23/8/2006, Paul Duncsak, 40 tuổi, lên đường rời cơ quan về nhà ở thành phố Ramsey, bang New Jersey. Như mọi ngày, ông dự định cho vẹt ăn rồi sang nhà Lori, vợ chưa cưới, để ăn tối.

Khoảng 18h20, Paul gọi Lori để báo vừa về nhà và đang cho vẹt ăn. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại, Paul bất chợt hét lên "không, ôi không" rồi ngừng lên tiếng. Từ đầu dây bên kia có tiếng vẹt kêu gào và tiếng động như có thứ gì rơi đánh thịch xuống đất.

Trong lúc cuộc gọi qua điện thoại di động vẫn kết nối, Lori dùng số cố định gọi cho máy bàn nhà Paul nhưng không có người trả lời. Trong lúc dùng máy bàn gọi cảnh sát, Lori thấy cuộc gọi qua điện thoại di động bị ngắt kết nối.

Tới nơi, cảnh sát thấy cửa nhà Paul bị khóa nên phải phá cửa. Thi thể Paul được tìm thấy gục trong vũng máu trên đầu cầu thang với 6-7 phát đạn. Hiện trường đã được lau rửa sạch sẽ, không còn chút dấu vết của hung thủ hoặc vỏ đạn. Ổ khóa cửa trước có dấu hiệu bị cạy mở bằng dụng cụ.

Tuy hung thủ không để lại chứng cứ, thủ đoạn gây án hé lộ nhiều điều. Trên tay nạn nhân vẫn còn đồng hồ Rolex cùng 300 USD tiền mặt trong túi, cho thấy động cơ gây án không vì tiền bạc. Nạn nhân trúng nhiều phát đạn hơn cần thiết, như vậy nhân nhiều khả năng do thù oán cá nhân.

Paul Duncsak là giám đốc công ty dược phẩm, sống giàu có. Năm 1999, Paul kết hôn với Stacey Ates và có hai con chung. Sau bốn năm chung sống, hai người ly hôn năm 2003. Hôn nhân tan vỡ cũng kéo theo sự xuống dốc trong sự nghiệp nhưng Paul đã có thể vực dậy được sau ít năm.

Ngược lại, cuộc sống hậu ly hôn của Stacey không mấy suôn sẻ. Trong lúc tranh chấp quyền nuôi con, Stacey để mất tư cách "người chăm sóc chính" cho Paul. Tại thời điểm xảy ra án mạng, người phụ nữ này đang thất nghiệp, sắp mất nhà ở, và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như tài chính. Cuộc sống khó khăn hiện tại rất có thể khiến Stacey nảy sinh thù oán với Paul, cảnh sát nhận định.

Tuy nhiên, Stacey được xác nhận là đang đưa con đi khám bác sĩ tại thời điểm xảy ra vụ án. Chứng cứ ngoại phạm vững chắc khiến người phụ nữ được loại khỏi diện tình nghi.

Theo lời khai của em trai và mẹ nạn nhân, một nghi can khác mau chóng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát: Edward Ates, bố của Stacey. Edward được cho là đã ghét con rể sau khi không được Paul cho vay tiền để cứu vãn việc kinh doanh sân golf đang đi xuống. Lòng thù oán sẵn có cùng với việc chứng kiến cảnh con gái sống khổ sở sau ly hôn có thể là động cơ khiến Edward gây án.

Edward Ates (giữa), bố vợ cũ của Paul Duncsak. Ảnh: AP.

Khoảng 5h ngày 24/8/2006, cảnh sát gọi vào số máy bàn tại nhà riêng của Eward ở thành phố Fort Pierce, bang Florida nhưng vợ Edward nhấc máy. Theo người vợ, Edward đã lên đường tới bang Louisiana thăm mẹ ốm. Ông để điện thoại di động ở nhà nên không có cách gì liên lạc. Trong vòng 24 tiếng sau vụ án mạng, Edward dường như ngắt kết nối với tất cả.

Tới tối muộn ngày 24/8/2006, Edward chủ động gọi điện cho cảnh sát từ số máy bàn của mẹ. Qua điện thoại, Edward khai đã lái xe rời bang Florida vào ngày 20/8/2006 và đặt chân đến bang Louisiana vào ngày 22/8/2006. Tuy nhiên, hành trình dài hơn 800 dặm này không thể được xác thực vì suốt đường Edward chỉ dùng tiền mặt, ngủ trên xe, và bỏ điện thoại ở nhà. Khi điều tra viên tới bang Louisiana để gặp trực tiếp, Edward đã thuê luật sư và từ chối phỏng vấn.

Xác minh thông tin với em gái của Edward, điều tra viên cũng nhận được cùng câu trả lời rằng nghi can đã tới Louisiana vào ngày 22/8/2006, một ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Nếu chi tiết này là thật, Edward sẽ không đủ thời gian đến nhà nạn nhân ở bang New Jersey để gây án. Nhưng đương nhiên, lời khai của em gái nghi can chưa đủ sức thuyết phục.

Điện thoại của Edward lập tức bị bí mật theo dõi. Trong một cuộc gọi với em gái, Edward có những câu nói được nhận định là giống như đang mớm lời khai để có chứng cứ ngoại phạm. "Anh đã tới Louisiana vào ngày 22/8/2006... Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cả hai đều nói giống nhau khi cần thiết", Edward nói với em.

Dữ liệu nhà mạng còn cho thấy khoảng một tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, điện thoại của hai vợ chồng Edward từng kết nối với nhiều cột tín hiệu cách nơi ở của nạn nhân tại bang New Jersey chỉ vài tòa nhà. Đây có thể là chuyến đi thám thính tình hình của Edward trước khi gây án.

Cho rằng đã đủ chứng cứ, tháng 6/2007, cảnh sát bang New Jersey tới bang Florida để bắt giữ vợ chồng Edward. Edward Ates (62 tuổi) bị khởi tố về tội Giết người. Vợ ông ta (62 tuổi) bị khởi tố về tội Cản trở công lý. Cùng bị khởi tố về tội Cản trở công lý còn có mẹ và em gái của Edward (lần lượt 83 tuổi và 51 tuổi).

Nơi ở và thiết bị điện tử của Edward cung cấp thêm nhiều chứng cứ buộc tội khác. Máy tính cá nhân của nghi phạm đã nhiều lần được dùng để tìm kiếm về "cách thực hiện vụ án mạng hoàn hảo" hoặc về phương thức cạy ổ khóa. Edward còn từng mua hai cuốn sách về nòng giảm thanh cho súng và một bộ đồ cạy khóa chuyên dụng. Trong nhà Edward có khẩu súng ngắn dùng đạn cỡ 5,6 mm.

Tại tòa, công tố viên cáo buộc Edward Ates nảy ý định giết người vì muốn trả thù cho Stacey, con gái của ông ta. Nếu nạn nhân chết, Stacey sẽ không còn bị lệnh chia quyền nuôi con ràng buộc và có thể đưa con rời bang New Jersey để về bang Florida. Ngoài ra, Stacey sẽ được nuôi con bằng tiền từ quỹ ủy thác trị giá 1,5 triệu USD do chồng cũ lập ra.

Theo công tố viên, Edward có 30 năm kinh nghiệm làm trong quân đội nên có thể dùng súng thuần thục và lên kế hoạch kín kẽ. Sau khi cạy khóa đột nhập nhà nạn nhân ở bang New Jersey, Edward phục kích bắn chết Paul rồi lên đường lái xe tới nhà mẹ ở bang Louisiana để tạo chứng cứ ngoại phạm giả. Trên thực tế, phải tới ngày 24/8/2006, một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, Edward mới tới nhà mẹ. Trước tòa, em gái của Edward cũng thừa nhận đã được anh trai nhờ nói dối về thời điểm đến bang Louisiana.

Phản bác, luật sư của Edward đưa ra căn cứ bào chữa mới mẻ: Edward quá béo phì nên không đủ sức gây án. Theo luật sư, tại thời điểm Paul bị bắn chết, Edward đang ở tuổi 61, cao 1m72, nặng gần 130 kg. Cân nặng này đã khiến ông ta mắc phải chứng suyễn, ngưng thở khi ngủ, và chứng bệnh khác liên quan tới béo phì. "Chỉ cần nhìn Edward là không phải nghe chẩn đoán bác sĩ", vị luật sư nói.

Edward Ates bào chữa bằng lý do "quá béo phì nên không đủ sức gây án". Ảnh: AP.

Luật sư chỉ ra rằng khi đang đi xuống cầu thang, Paul trúng phát đạn đầu tiên vào chân theo hướng từ dưới lên trên. Hung thủ sau đó phải đi lên bốn bậc cầu thang để bắn thêm nhiều phát vào nạn nhân với sự chính xác cao độ. Nhưng theo bác sĩ của bên bị, việc di chuyển lên cầu thang sẽ khiến người bị béo phì như Edward khó thở và run tay nên khó có thể bắn chính xác từ tầm xa 1,2 m.

Edward Ates cũng làm chứng rằng thường xuyên phải dừng giữa chừng để nghỉ ngơi trong lúc lái xe nên không thể vừa gây án xong đã cầm lái liên tục 21 tiếng để vượt quãng đường dài gần 1.400 dặm từ hiện trường ở thành phố Ramsey, bang New Jersey tới nhà mẹ ở thị trấn Sibley, bang Louisiana.

Cuối cùng, luật sư chỉ ra rằng người béo phì như thân chủ cũng không thể mau chóng dọn sạch dấu vết và bỏ trốn trước khi cảnh sát tới hiện trường sau vài phút nhận tin báo.

Năm 2009, phiên tòa của Edward Ates kết thúc sau 23 ngày xét xử. Căn cứ bào chữa "quá béo để giết người" của bên bào chữa đã không thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Ông ta bị kết tội Giết người, Đột nhập, và Tác động tới nhân chứng với án tù chung thân không ân xá.

Quốc Đạt (Theo NBC News, New Jersey)