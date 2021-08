Kế hoạch nghỉ hưu sớm trong mắt người Việt và phương Tây

Nghỉ hưu sớm không chỉ là về hưu trước độ tuổi quy định, mà là một chiến lược dài hạn để sớm đạt được độc lập tài chính và tự do tận hưởng cuộc sống.

VnExpress tổ chức sự kiện "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính với các diễn giả nổi tiếng, uy tín sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc lên kế hoạch tài chính sớm cho nhiều lứa tuổi, đối tượng để có thể nghỉ hưu trước khi hết độ tuổi lao động. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu tại đây

Câu chuyện cô gái Việt nghỉ hưu ở tuổi 27 với 100 triệu đồng, hay doanh nhân 40 tuổi về quê trồng rau, nuôi gà sau khi tích luỹ được nhiều tài sản thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

Trong đó, nhiều độc giả ttranh luận về định nghĩa nghỉ hưu sớm trong tư duy của người Việt. Một số người cho rằng nghỉ hưu sớm là rời bỏ công việc ổn định, có một số vốn nhỏ phòng thân và chuyển sang những công việc nhẹ nhàng khác, không đặt nặng thu nhập. Họ có thể làm tự do (freelance) hay về quê sống "chậm".

Một số người khác chọn dừng kinh doanh buôn bán, rời doanh nghiệp khi đã có một lượng tài sản nhất định để phòng ngừa rủi ro, đủ cho con ăn học, gia đình đủ chi tiêu và từ đó tập trung vào việc đầu tư, để tiền đẻ ra tiền.

Đối với nhiều người Việt, nghỉ hưu sớm có thể hiểu dừng lao động trước độ tuổi quy định của Nhà nước. Nếu tìm kiếm định nghĩa "về hưu sớm" trên Google sẽ có khoảng hơn 2 triệu kết quả trả về, nội dung chủ yếu là các quy định liên quan đến độ tuổi, chế độ sau khi về hưu sớm.

Còn với người trẻ, khái niệm "về hưu sớm" đã bắt đầu manh nha trong vài năm trở lại đây. Từ đó họ có nhu cầu tìm hiểu về cách nghỉ hưu sớm, làm sao có thể dừng làm việc vẫn có thể đủ nguồn tài chính tận hưởng cuộc sống.

Nghỉ hưu sớm cho phép người trẻ được tự do theo đuổi sở thích cá nhân. Ảnh: Business Insider.

Tại Mỹ và một số nước châu Âu, trào lưu FIRE (Financial Independence, Retire Early - Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) ngày càng trở nên phổ biến với thế hệ trẻ. FIRE là một trào lưu sống hướng tới mục tiêu tự chủ tài chính, không cần thiết phải đi làm và có thể nghỉ ngơi sớm ở độ tuổi 30, 40. Mục tiêu FIRE là đầu tư từ 50-70% thu nhập để tạo ra quỹ hưu trí có giá trị tối thiểu đủ gấp nhiều lần chi phí sinh hoạt hàng năm .

New York Times mới đây thực hiện phỏng vấn với nhiều người trẻ, đồng thời phân tích về việc Covid-19 khiến nhiều người bắt đầu nghĩ đến nghỉ hưu sớm. Rashad Muhammad, 41 tuổi, hiệu trưởng của một trường học tại Mỹ đồng thời có một kênh Youtube về độc lập tài chính cho biết, anh theo đuổi FIRE vì muốn tạo ra sự linh hoạt cho bản thân để có thể thôi việc khi sẵn sàng, và có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. "Tôi không muốn trở thành một người đàn ông bắt buộc phải làm việc cho đến 65 tuổi. Hiện giờ nhiều người quan tâm đến vấn đề này vì họ nhận thấy được sự bấp bênh của cuộc sống khi không có tài chính vững vàng", Rashad nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở mua bảo hiểm để tích góp một khoản tài chính cho tương lai khi về già. Nhiều người trẻ đã bắt đầu tìm hiểu đầu tư cổ phiếu, bất động sản để hướng đến mục tiêu tự do tài chính, cho phép họ có thể nghỉ hưu sớm hơn thế hệ cha mẹ hàng thập kỷ.

Theo trào lưu này, một khi đã đạt được tự do tài chính, người ta sẽ không phải chịu rằng buộc để làm các công việc bản thân không hứng thú, không phải lao động để kiếm kế sinh nhai. Một số người làm vì sở thích đồng thời có thêm thời gian để du lịch, tận hưởng cuộc sống trước khi quá già. Ngoài ra, điều này cũng không có nghĩa là không làm gì và chỉ nghỉ ngơi mỗi ngày. Với những người đã đạt tự do tài chính, họ có thể làm những việc phù hợp với sở thích: viết sách, trồng cây, vẽ tranh, du lịch, làm blogger...

Sự khác biệt về tư duy của người Việt và phương Tây đối với vấn đề nghỉ hưu sớm là một trong các chủ đề tại eConference "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính". Tại đây, các diễn giả nổi tiếng sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, đưa ra tư vấn cách lên kế hoạch để sớm đạt ngưỡng tự do tài chính.

Tìm hiểu về chuyên đề

"Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính" tại đây

Người tham gia mua vé eConference từ nay đến hết ngày 5/9 sẽ được hưởng mức giá Super Early Birds ưu đãi là 159.000 đồng. Những ai đã tham dự eBox Bất động sản được ưu đãi còn 99.000 đồng.

Phạm An