Kẻ giết John Lennon tiếp tục không được ân xá

Tội phạm Mark David Chapman, 65 tuổi, lần thứ 11 bị tòa án bác bỏ đơn xin ân xá sau khi ám sát ca sĩ John Lennon.

Theo Rolling Stone, đại diện nhà tù New York hôm 26/8 nói Mark David Chapman phải ngồi tù ít nhất hai năm nữa trước khi được tiếp tục nộp đơn xin ân xá. Trong các lần trước, Chapman nói ngày càng hối hận vì hành động tàn ác của mình và mong được tha thứ.

Mark David Chapman, kẻ ám sát John Lennon năm 1980. Ảnh: AP.

Năm 1981, Mark David Chapman bị kết án tù chung thân, bị giam tại nhà tù Wende. Theo quy định, sau khi ngồi tù 20 năm, Mark David Chapman có quyền xin tòa khoan hồng. Tuy nhiên, các thẩm phán bác bỏ đơn của Chapman tổng cộng 11 lần.

Yoko Ono, vợ John Lennon, từng nhiều lần phản đối việc ân xá Chapman. Bà lo lắng cho sự an toàn của mình và các con nếu tên tội phạm được thả tự do. Yoko cũng khẳng định nhiều fan The Beatles sẵn sàng trả thù Chapman nếu gặp hắn ngoài đời. Các thẩm phán cũng ghi nhận ý kiến của Yoko trong văn bản từ chối đơn xin ân xá của Chapman năm 2018.

Mark David Chapman, 65 tuổi, sát hại John Lennon, cựu thành viên nhóm The Beatles, hôm 8/12/1980 tại căn hộ của ca sĩ ở khu Manhattan. Chapman cho biết lên kế hoạch ám sát từ nhiều tháng, giết ca sĩ nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và khuyến khích mọi người đọc cuốn sách The Catcher in the Rye. Hắn cũng mang theo quyển sách khi ám sát Lennon. Sau sáu tháng điều tra, các bác sĩ kết luận Chapman có dấu hiệu tâm thần.

Đạt Phan (theo Rolling Stone)