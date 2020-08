Paul McCartney giải thích vụ kiện The Beatles

Paul McCartney cho biết từng kiện The Beatles nhằm cứu chính ông và ban nhạc, nhưng dẫn đến việc nhóm tan rã.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí GQ phát hành hôm 4/8, McCartney giải thích những hiểu lầm trong giai đoạn The Beatles tan rã (1970) và lý do ông kiện ban nhạc của mình. "Tôi cho rằng nhiều người nhầm tưởng chúng tôi ghét nhau. Nhìn lại, tôi nghĩ nó giống vấn đề của một gia đình hay nhóm bạn hơn. Các thành viên trong gia đình thường có những cuộc cãi vã. Một số muốn thế này, người muốn khác", McCartney nói.

Paul McCartney, 78 tuổi, hiện tránh dịch cùng gia định tại một trang trại ở East Sussex, Anh. Ảnh: GQ.

Từ năm 1969, The Beatles chia làm hai phe trong cuộc biểu quyết tìm người quản lý mới. McCartney muốn mời hai luật sư Lee và John Eastman (cha và anh vợ ông) giữ vai trò này. Trong khi đó, ba thành viên còn lại - John Lennon, George Harrison và Ringo Starr - chọn doanh nhân Allen Klein. Sau khi thua trong cuộc bầu chọn, Paul McCartney rời nhóm tháng 4/1970 và quyết định kiện ban nhạc ra tòa cuối năm đó.

Ông giải thích: "Cách duy nhất để cứu The Beatles và tiếp tục phát hành nhạc mới là kiện chính ban nhạc. Nếu không làm thế, tất cả ca khúc của chúng tôi sẽ thuộc sở hữu của Klein". McCartney cho biết ban đầu định kiện Allen Klein nhưng lúc đó người này chưa chính thức trở thành quản lý ban nhạc. Các luật sư tư vấn ông chỉ có thể kiện The Beatles.

Nghệ sĩ hồi tưởng đó là quyết định khó khăn với ông. Tuy nhiên, Paul McCartney không muốn đứng nhìn toàn bộ thành quả lao động của mình và đồng đội rơi vào tay người khác. "Tôi hiểu nếu giữ được quyền sở hữu các ca khúc, tôi cũng đang giúp các đồng nghiệp của mình".

Năm 1974, Paul McCartney thắng kiện. Các thành viên The Beatles giữ phần bản quyền theo một thỏa thuận riêng giữa bốn người.

Paul McCartney làm nhạc tại nhà riêng. Ảnh: GQ.

Paul McCartney cho biết truyền thông đổ tội cho ông phá hoại ban nhạc. Trong một khoảng thời gian, ông cũng tự nghĩ mình là lý do The Beatles ngừng hoạt động. Ca sĩ nghiện rượu nhiều năm sau khi ban nhạc tan rã. Vợ Linda là người giúp Paul McCartney dần vượt qua nghiện ngập.

Sau vụ kiện, mối quan hệ giữa Paul McCartney và vợ chồng John Lennon xấu đi. Theo McCartney, ông cảm thấy tồi tệ khi nghe sáng tác How Do You Sleep của John Lennon, trong đó đồng nghiệp ám chỉ toàn bộ những gì ông làm cho The Beatles chỉ là sáng tác Yesterday. Trong một bài phỏng vấn, Yoko Ono - vợ Lennon - nói: "Paul không làm gì. Tất cả nhiệm vụ của ông ta là đặt phòng thu".

Beatles - Yesterday Paul McCartney hát "Yesterday" cùng The Beatles. Video: Youtube.

The Beatles không ra thêm sản phẩm nào có đủ bốn thành viên sau bài The End trong album Abbey Road (1969). Các thành viên sau đó liên tục khẳng định nhóm tan rã. I'm the Greatest (1973) của Ringo Starr và All Those Years Ago của George Harrison (1981) là những ca khúc có sự tham gia của nhiều hơn một thành viên The Beatles. Năm 1994, The Beatles phát hành dự án Anthology nhằm tưởng niệm John Lennon, có sử dụng một số bản demo cũ của ca sĩ.

Paul McCartney, 78 tuổi, hiện tránh dịch cùng gia đình tại một trang trại ở East Sussex, Anh. Gần đây, ông bận rộn với dự án nhạc phim hoạt hình High In The Clouds. Ca sĩ cũng thực hiện tái bản một số album cũ Flaming Pie, McCartney... kỷ niệm 50 năm hoạt động đơn ca.

