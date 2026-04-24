Kẻ đốt quán hát khiến 11 người chết chưa bồi thường cho nạn nhân

Hà NộiBị nhắc nhở khi uống bia quỵt tiền, Cao Văn Hùng mua xăng đốt quán khiến 11 người chết, đến nay vẫn chưa xin lỗi hay bồi thường cho các nạn nhân.

Ngày 24/4, TAND Hà Nội lần thứ 3 mở phiên xét xử Cao Văn Hùng, 52 tuổi, trú phường Đông Ngạc, về tội Giết người và Hủy hoại tài sản trong vụ đốt quán hát khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều ôtô, xe máy, hàng hóa...

Tại các phiên xử trước, Hùng "bỗng mất tính lực", không trả lời bất cứ câu hỏi nào của thẩm phán hay luật sư.

Bị cáo trong năm 1998 bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù do Trộm cắp tài sản.

Cao Văn Hùng tại tòa ngày 24/4.

Trong các phiên tòa, bị hại hoặc đại diện bị hại yêu cầu Hùng phải bồi thường thiệt hại vật chất; bồi thường tổn hại tinh thần; phụng dưỡng bố mẹ già hoặc con nhỏ của những người tử vong. Tuy nhiên, đến nay bị cáo vẫn chưa thực hiện việc xin lỗi hay bồi thường.

Lần này, tòa tiếp tục tạm dừng để các đại diện của bị hại đã tử vong trong vụ án có thể cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa chưa được thông báo.

Án mạng từ một vụ 'ăn quỵt'

VKSND Hà Nội xác định, khoảng tháng 11/2024, bị cáo Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng, hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Một người khách (không rõ nhân thân) đi đến hỏi lý do và tát vào mặt bị cáo, nói lần sau đi ăn uống phải trả tiền đàng hoàng.

Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng trở lại quán một mình, tiếp tục gọi một chai bia, một bao thuốc và gọi nhân viên gây sự. Lúc này, một người khách đến khuyên ông ta về; một người khác ra đánh, sau đó dừng tay khi được can ngăn.

Bị cáo đi mua 6 lít xăng đựng vào xô, quay lại quán hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào rồi châm lửa.

Hậu quả 11 khách tử vong, 4 người bị bỏng. Nhiều tài sản trong quán, 8 xe máy, một ôtô cùng 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty bên cạnh, bị hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Người khách có hành vi đánh Hùng đã tử vong, nên cơ quan điều tra không truy cứu.

Quá trình điều tra, chủ quán hát đã hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, hỗ trợ nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng.

Hiện gia đình các nạn nhân tử vong yêu cầu bị cáo bồi thường 250-475 triệu đồng và chu cấp cho con cái họ đến khi trưởng thành. Trong 5 người bị thương, hai người không yêu cầu bồi thường, 3 người còn lại yêu cầu 5-70 triệu đồng.

Hải Thư