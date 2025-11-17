Kẻ đốt quán khiến 11 người chết 'bỗng mất thính lực' khi bị xét xử

Hà NộiBị nhắc nhở khi uống bia quỵt tiền, Cao Văn Hùng mua xăng đốt quán khiến 11 người chết và sáng nay không trả lời bất cứ câu hỏi nào của thẩm phán hay luật sư.

Ngày 17/11, Cao Văn Hùng, 52 tuổi, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội bị TAND Hà Nội xét xử về hai tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Ông Hùng trong năm 1998 bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù do Trộm cắp tài sản.

Tại phiên xét xử sáng nay, luật sư được chỉ định bào chữa đã hỏi thân chủ về tình hình sức khỏe, tâm lý, có muốn gọi con gái đến không...? Song bị cáo không trả lời, nói "tai điếc cả hai bên, không nghe gì".

Khi chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân hỏi tên tuổi, nhân thân, bị cáo không trả lời. Cán bộ dẫn giải cho hay sáng nay "khi rời trại tạm giam, sức khỏe bị cáo bình thường".

Trong gần 30 bị hại và người nhà bị hại được triệu tập, vắng 10 người. Đại diện VKS cho rằng vụ án nghiêm trọng, các bị hại đều có yêu cầu bồi thường thiệt hại nên đề nghị hoãn xét xử.

Luật sư của Hùng cũng trình bày tình trạng sức khỏe thân chủ và có cùng đề nghị.

HĐXX sau thảo luận đã quyết định rời phiên tòa sang ngày 5/12.

VKSND Hà Nội xác định, khoảng tháng 11/2024, bị cáo Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng, hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Thấy vậy, một người khách (không rõ nhân thân) đi đến hỏi lý do và tát vào mặt bị can, nói lần sau đi ăn uống phải trả tiền đàng hoàng.

Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, ông Hùng tiếp tục trở lại quán một mình. Lúc này, ngoài hai nhân viên quán còn có hai tốp khách, tổng 9 người. Ông ta tiếp tục gọi một chai bia, một bao thuốc. Uống được vài ngụm, bị cáo yêu cầu nữ nhân viên phải chỉ ai đã đánh mình nhưng chị này nói không biết.

Lúc này, một trong 9 vị khách đi đến khuyên ông Hùng đi về vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây". Một vị khách khác gọi bị can ra ngoài nói chuyện và dùng tay không đánh. Hành vi này sau đó được hai người khác can ngăn nên vị khách dừng lại, vào trong quán uống bia và hát.

Bị cáo đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua chiếc xô nhựa loại 15 lít rồi bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, đổ được khoảng 1/2 xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán bia nói trên. Trong quán khi này ngoài 9 khách trên còn có thêm 5 khách khác. Bên ngoài cửa quán dựng 8 xe máy, một ôtô của khách.

VKS cáo buộc Hùng mở nắp xô rồi hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào.

Sau đó, ông ta lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của Hùng, bắt lửa khiến ông ta bị bỏng.

Video lửa bùng cháy quán hát cho nhau nghe

Bị cáo rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần để đi đầu thú... Bị cáo sau đó đi bộ khoảng một km đến trụ sở Bộ Công an tại địa chỉ số 47 đường Phạm Văn Đồng để đầu thú.

Vụ phóng hỏa khiến nam nhân viên và 10 khách tử vong. 4 khách còn lại bị bỏng, song từ chối giám định thương tích, tự chịu trách nhiệm về sức khỏe.

Nhiều tài sản trong quán cùng 8 xe máy và một ôtô cùng 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty bên cạnh, cũng bị hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Vị khách có hành vi đánh Hùng ngoài quán đã tử vong, do đó cơ quan điều tra không truy cứu.

Quá trình điều tra vụ án, chủ quán hát đã hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, hỗ trợ nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng.

Hiện gia đình các nạn nhân tử vong yêu cầu bị can bồi thường 250-475 triệu đồng và chu cấp cho con cái họ đến khi trưởng thành. Trong 5 người bị thương, hai người không yêu cầu bồi thường, 3 người còn lại yêu cầu 5-70 triệu đồng. Hiện Hùng chưa bồi thường cho các bị hại trên, cáo trạng nêu.

