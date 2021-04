Kẻ đạp vào đầu người phụ nữ gốc Á đối mặt 25 năm tù

Brandon Elliot, kẻ đạp vào đầu một phụ nữ gốc Á 65 tuổi, đối mặt 25 năm tù vì phạm tội do thù ghét.

Cyrus Vance, công tố viên quận Manhattan, hôm 31/3 cho hay Elliot, 38 tuổi, bị truy tố tội danh tấn công và hành hung do thù ghét. Y từng ngồi tù vì đâm chết mẹ trước mặt em gái 5 tuổi năm 2002 và được trả tự do có điều kiện năm 2019. Y cũng từng bị bắt vì trộm cướp năm 2000.

Elliot hầu tòa vào tối 31/3 qua video và đang bị giam để điều tra. Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào 5/4. Nếu bị kết tội, Elliot sẽ đối mặt án tù 25 năm, Vance cho hay.

Người phụ nữ gốc Á liên tiếp bị đạp vào đầu Người phụ nữ gốc Á bị tấn công ngay trên đường phố New York, Mỹ, hôm 29/3. Video:Twitter/CeFaan Kim.

Elliot là nghi phạm hành hung người phụ nữ gốc Á 65 tuổi giữa ban ngày trên đường phố Manhattan, New York hôm 29/3. Anh ta sống trong khách sạn được dùng làm nơi cư trú cho người vô gia cư gần hiện trường vụ tấn công, bị bắt lúc nửa đêm.

Video ghi hình từ CCTV trong một tòa nhà liên kề cho thấy y tiến đến chỗ người phụ nữ, đá vào bụng khiến bà ngã gục. Elliot tiếp tục đá vào đầu bà nhiều lần và liên tục buông lời xúc phạm người châu Á trước khi bỏ đi.

Một người đàn ông dường như là nhân viên giao hàng, theo dõi cuộc tấn công từ bên trong tòa nhà. Hai người khác cũng đứng xem, trong đó một người đóng cửa thay vì tới hỗ trợ người phụ nữ khi kẻ tấn công bỏ đi.

Một quan chức thực thi pháp luật giấu tên cho hay nạn nhân là Vilma Kari, người gốc Philippines, di cư tới Mỹ vài thập niên trước. Bà nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bao gồm gãy xương chậu. Bà đã rời bệnh viện điều trị ban đầu, theo truyền thông địa phương.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo gọi vụ tấn công là "kinh tởm, vô nhân đạo", nói thêm bạo lực chống người châu Á đang trở thành "dịch bệnh" khắp đất nước và "cần chấm dứt ngay".

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio kêu gọi bất kỳ ai nhìn thấy có người bị tấn công hãy hét thật to để làm chùn chân kẻ tấn công, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tổng thống Joe Biden hôm 30/3 cho hay đang thực hiện "các bước bổ sung" trong bối cảnh bạo lực gia tăng với người Mỹ gốc Á, bao gồm "lập sáng kiến" tại Bộ Tư pháp để giải quyết tội phạm chống người gốc Á.

New York và nhiều thành phố khác trên nước Mỹ đang chứng kiến nạn bạo lực nhằm vào người gốc Á gia tăng từ khi Covid-19 bùng phát. Đầu tháng 3, sáu phụ nữ gốc Á thiệt mạng trong vụ xả súng vào một spa do người gốc Á làm chủ tại Atlanta. Giới chức đang cân nhắc truy tố vụ án với tội danh gây tội ác do thù ghét.

New York có hơn một triệu người gốc Á sinh sống. Từ ngày 15 tới 21/3, cảnh sát ghi nhận 9 vụ tội phạm thù hận, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2020.

Cảnh sát New York tăng cường tuần tra tại các khu vực đông người Mỹ gốc Á sinh sống, trong khi các nhóm tình nguyện viên thành lập các đội tuần tra an toàn. Một số cuộc biểu tình bày tỏ tình đoàn kết với người Mỹ gốc Á đã được tổ chức. Al Sharpton, nhà hoạt động dân quyền có ảnh hưởng và một số ứng viên tranh cử thay thế De Blasio cũng tham dự.

Hồng Hạnh (Theo AFP/LA Times)