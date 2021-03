Mỹ bắt kẻ đạp vào đầu người phụ nữ gốc Á

Cảnh sát New York bắt Brandon Elliot rạng sáng nay, vài ngày sau khi gã vô cớ đạp ngã và liên tiếp đá vào đầu một phụ nữ gốc Á.

Elliot, 38 tuổi, bị cáo buộc một số tội danh, trong đó có hành hung vì tội thù ghét, cảnh sát New York cho biết. Elliot hiện bị giam tại đồn cảnh sát Midtown, trong lúc các điều tra viên hoàn thiện hồ sơ để truy tố.

Elliot được xác định là nghi phạm hành hung người phụ nữ gốc Á 65 tuổi ngay trên đường phố Manhattan, New York hôm 29/3. Anh ta sống ngay tại một khách sạn được dùng làm nơi cư trú cho người vô gia cư gần hiện trường vụ tấn công.

Brandon Elliot, nghi phạm hành hung người phụ nữ gốc Á, trong video do camera giám sát ghi lại hôm 29/3. Ảnh: NY Post.

Video ghi lại sự việc cho thấy người đàn ông da màu cao to này đột nhiên đạp vào bụng người phụ nữ gốc Á, khiến bà ngã gục xuống đất. Anh ta còn tiếp tục đá mạnh vào đầu và liên tục nói những điều xúc phạm người châu Á.

Khi người phụ nữ bị tấn công, có ít nhất ba người chứng kiến cảnh tượng này nhưng không ai giúp đỡ bà. Thậm chí có người còn vội vàng đóng cửa khi kẻ tấn công rời đi, bỏ mặc người phụ nữ gốc Á nằm đau đớn trên mặt đất.

Thị trưởng New York Bill de Blasio gọi vụ tấn công là "kinh tởm, vô nhân đạo" và "hoàn toàn không thể chấp nhận được" khi các nhân chứng không can thiệp. "Tôi không quan tâm bạn là ai, bạn làm gì, bạn phải giúp người dân New York của mình", de Blasio nói.

Tập đoàn Brodsky, chủ quản tòa nhà xảy ra vụ tấn công, hôm 30/3 ra tuyên bố "lên án mọi hình thức bạo lực, phân biệt chủng tộc, bài ngoại với cộng đồng gốc Á". Công ty cũng quyết định đình chỉ các nhân viên chứng kiến vụ tấn công mà không giúp đỡ người phụ nữ gốc Á.

Luca, bạn trai của con gái nạn nhân, nói rằng kẻ tấn công đã "nhìn chằm chằm" vào nạn nhân trước khi đánh bà dã man.

"Bà kể rằng hắn đi về phía bà và nhìn chằm chằm vào bà. Bà cố tránh hắn, như cách mọi người thường làm khi đi dạo ở New York, nhưng hắn vẫn lao đến. Sau cú đánh đầu tiên, bà không còn biết gì. Tôi không thể hiểu bà đã đứng dậy bằng cách nào", Luca nói.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện sau vụ tấn công và hiện trong tình trạng ổn định.

Sự việc ngày 29/3 đánh dấu vụ tấn công bạo lực mới nhất nhằm vào người gốc Á tại Mỹ. Một phân tích về số liệu thống kê của Sở cảnh sát New York cho biết tội phạm thù ghét chống người gốc Á đã tăng đáng kể ở khắp 16 thành phố Mỹ trong năm qua.

Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa thù hận và Cực đoan tại Đại học bang California cũng công bố dữ liệu cho thấy tội ác chống người gốc Á ở Mỹ đã tăng 150% trong năm qua.

Người phụ nữ gốc Á liên tiếp bị đạp vào đầu Người phụ nữ gốc Á bị tấn công ngay trên đường phố New York, Mỹ, hôm 29/3. Video:Twitter/CeFaan Kim.

Huyền Lê (Theo NY Post, AP)